Por: Editorial M&E

Hay semanas buenas y semanas malas en los lanzamientos semanales de la industria musical. Esta semana parecería que no hubo grandes lanzamientos en el Top 2021. Sin embargo esas “malas rachas” son una excelente oportunidad para bandas más pequeñas de posicionar alguna de sus canciones y tener oportunidad de ser descubiertas.

No obstante, esta semana tenemos momentos tan importantes como el disco de Lil Nas X que podría ser el disco LGBT+ de hip hop y pop más importante de los últimos diez años o más

Te recomendamos seguir la #PlaylistChilango con el Top 2021. Con más de 6 horas de música seguro te encuentras una que otra que no podrás dejar de escuchar.

Twin Shadow – Telepatía

Uno podría pensar que Twin Shadow podría haber sido un one hit wonder y una que otra canción más o menos interesante. Sin embargo, George Lewis Jr. A.K.A Twin Shadow sigue haciendo cosas increíbles y ha demostrado que supo evolucionar y superar “Five Seconds” sin problema alguno. En esta ocasión uno de los lanzamientos semanales más divertidos e increíbles es parte del anuncio de los Spotify Singles. Las sesiones que hace Spotify donde se regraban versiones de las canciones más escuchadas de artistas relevantes en la plataforma. Twin Shadow hizo un cover a “Telepatía” de Kali Uchis y le quedó más que perfecta.

Cuco – Under The Sun

Si alguna vez te has preguntado cómo sonaría Tame Impala con cumbia onda Rayito Colombiano y un poco de los Ángeles Negros, está cacnión es perfecta para ti. No es una broma y mucho menos algo horrible. Es una de las canciones más impresionantes del año. Cuco es uno de los representantes top de la escena chicana. Un genio que no se ha estancado en un sólo género y después de lidiar con la depresión, parece que ha encontrado un camino de luz que da como resultado una canción muy de la California dreamer/millenial/centennial.

Orquesta Akokán – El Inflador

Esta no es una canción, sino una máquina del tiempo, como gran parte del catálogo de Daptone Records. La Orquesta Akokán nos transporta a madrugadas en los barrios latinos de NY llenas de salsa y rebeldía. José “Pepito” Gómez una voz privilegiada y músicos extremadamente precisos hacen de La Orquesta Akokán un tributo al legado de la cultura afrocubana y los orígenes de la salsa en Estados Unidos. “El Inflador” es el segundo sencillo de 16 Rayos el próximo LP de esta agrupación que verá la luz a principios de octubre del 2021.

Lil Nas X – Dead Right Now

Como lo mencionamos al principio, Montero es uno de los discos más importantes de los últimos años. Los primeros pasos de Lil Nas en la música fueron gigantescos, sin embargo la gente pensaba que iba a ser un momento, como Flo Rida o LMFAO. Sin embargo, este dios de los memes demostró que no sólo era una máquina de hits, sino también de muy buena música. Montero, en palabras de Lil Nas es un hijo que acaba de parir. En el que el rapero pudo sacar muchas cosas que lo han atormentado al ser un hombre negro y gay en Estados Unidos.

Madame Récamier – Bon Voyage Amour

Su música evoca a películas mexicanas que no existen todavía. Forma parte de una escena que impulsa constantemente a otros músicos emergentes mexicanos. De ahí, que ahora le entró a la producción. Usa su música para expresar amor y desencanto pero también activismo y denuncia. “Bon Voyage Amour” sigue un juego constante en la carrera de Madame Récamier que como dice su biografía en Twitter: Mexicana con apellido francés. Dos identidades muy fuertes que sabemos, en este país no son para nada ajenas. Madame Récamier está preparando una nueva producción tras su disco No Olvidar del 2019.

