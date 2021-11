Al fin tenemos el tráiler de Jared Leto como Morbius, el vampiro que le pondrá un tono más fuerte a la saga de spiderman.

El universo cinematográfico Marvel (el MCU) es sin duda la propuesta más ambiciosa en el cine contemporáneo. Desde la puesta en escena de Iron Man en el 2008 se creó una narrativa laberíntica entre películas y series como Agents of S.H.I.E.L.D y ahora Disney+ ha sacado algunas historias que suceden después de que Thanos eliminó a la mitad del universo y los Vengadores los resucitaron. Es decir, hace trece años en las escenas post-créditos de Iron Man aparece Samuel L. Jackson interpretando por primera vez a Nick Fury hablando de la iniciativa de Los vengadores. Con este hito las películas dejaron de ser sólo una película ya había que estar atento a los easter eggs y esperar a las escenas post-créditos.

Jared Leto encarna al villano Morbius

A través de Spiderman y con ayuda de los hechizos de Dr. Strange (quien, en el traile Spider-man: no way home, se escucha decir algo de un multiverso) parece que el MCU está extendiéndose incluso más allá de Disney y llega a las propuestas marginadas que Sony ha sacado como superhéroes de este cánon como lo fue el Spiderman de Andrew Garfield, o Venom de Tom Hardy.

En el tráiler de Spider-man: no way home vimos los easter eggs de las bombas del duende verde interpretado por Willem Dafoe, el mismísimo Alfred Molina regresa a interpretar a Doc Oc y en IMDb está confirmado Jamie Foxx como el Electro de la saga de Andrew Garfield. Aún no hemos visto que los dos previos spiderman(s) regresen a interpretar sus papeles pero todo parece indicar que estas son las intenciones pues, en la escena post-créditos de Far from home regresa J.K. Simons a interpretar al jefe de Peter Parker en el Daily Bugle. J. Jonah Jameson no había aparecido desde la trilogía de Spiderman de Sam Raimi que culminó en el 2007.

• El Buitre del universo del Spidey de Tom Holland

• Rhino y Black Cat en el Daily Bugle

• El edificio Oscorp del Spidey de Andrew Garfield

• El Spidey de Tobey Maguire con la palabra "ASESINO"

• Mención explicita a VENOM



¿El Universo Cinematografico de #Morbius? 🤣 pic.twitter.com/ww6Jg8C0Fl — Mundo Vengador (@IniciativaV) November 2, 2021

Un villano vampiro

Morbius es un villano (aunque tal vez se interprete en la cinta como un anti-héroe) de Spiderman, un doctor biólogo que nación con una extraña condición en la sangre e intentando curarse se convierte en un vampiro. Ahora tendrá una película en solitario y no sólo es un doctor biólogo que se convierte en vampiro, sino que, es interpretado por Jared Leto.

El segundo tráiler que entregan está lleno de easter eggs y no pude más que especularse que las cintas previas de Spiderman con Andrew Garfield, Tobey Maguire y el Venom de Tom Hardy puedan coexistir en el mismo universo de Marvel.

La magia de Dr. Strange ya llevó a Alfred Molina al canon principal del MCU y con este tráiler de Jared Leto vimos al Buitre que interpretó Michael Keaton en Spiderman Homecoming, el edificio de Oscorp de Andrew Garfield, y un cartel del Spiderman de Tobey Maguire con la palabra asesino. Ya con un humor medio burdo al final del avance, Morbius se presenta como Venom. Así que parece que la sed de ambición de Disney y Marvel nos dará un macro-universo; lo que creíamos que era una hilo cinematográfico iniciado on Robert Downey Jr en el 2008 ahora se extiende hasta el 2002 cuando mataron por primera vez al “Tío Ben” (el pobre personaje ya murió tres veces) bajo la dirección de Sam Raimi.

¿Disney y Sony al fin juntos?

Todo parece indicar que se hilarán Sony y Disney para entregar un proyecto al más estilo Marvel: ambicioso y complejo. Lo que no se sabe es si llegarán para quedarse dentro del MCU o si serán cuestión de verlos en una cinta para que después regresemos al canon unilateral de los vengadores. Lo que es evidente es que la narrativa ahora apela a la innovación de nuevos héroes así como a la nostalgia de quienes vimos a Tobey Maguire a sus 27 años interpretar a un adolescente de dieciséis años. Mientras tanto en la competencia, en DC, parecen apelar a la misma estrategia con Barry Allen —Flash— interpretado por Ezra Miller acudiendo al macro-universo y nos entrega, en su tráiler, una voice en off de Michael Keaton regresando a ser Batman, el mismo de Tim Burton que no había aparecido desde la invención de los DvDs.

¿Te emociona ver a Jared Leto como el vampiro Morbius? ¡A nosotros sí!