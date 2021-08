Todo parece apuntar a que los Seis Siniestros del universo de Spiderman se unieron para terminar con él de una buena vez.

El domingo 22 de agosto las redes se volvieron locas por la filtración del que parecía ser el primer tráiler de Spiderman No Way Home. A pesar de su ínfima calidad —estaba grabado desde un celular, a su vez grabando una pantalla, para burlar los filtros de seguridad— varias cosas bastante rumoreadas parecían confirmarse. Ante esto, Marvel no tuvo opción y tuvo que soltar el tráiler, ahora sí en HD, y los fans tuvimos al fin lo que tanto deseábamos después de tantas falsas alarmas por parte de La Casa de las Ideas.



¿Veremos a Carmen Salinas en el Spiderverse? :0

[Ojo: a partir de aquí alerta de spoilers y de teorías de fanáticos]

Una de las cosas que más llama la atención es la aparición de Doctor Strange, quien parece será uno de los personajes centrales de la fase 4 del UCM y ahora aparece como el mentor de Peter Parker, sustituyendo el rol de Tony Stark. Otro de los elementos destacados es que si bien desde el final de la serie de Loki ya estaba más que cantado que más temprano que tarde veríamos los efectos del multiverso, no se sabía si esto impactaría la trama de la siguiente película del trepamuros.

Volviendo al tráiler recientemente publicado ya oficialmente por Marvel y Sony, algunos villanos ya aparecieron y otros solo se sugirieron, dando a entender que en un siguiente avance tendremos más acerca de los antagonistas. Una de las teorías más abrazadas por los fans y diversos insiders —y que con este tráiler se confirman— es que tendríamos la llegada de los Seis Siniestros, un grupo de malosos que viven para hacerle la vida imposible a ‘Spidey’.

Mira acá: TODOS los estrenos de Marvel con fechas confirmadas

¿Quiénes podrían ser estos Seis Siniestros?

Fotografía vía Flickr por Steven Wells.

Primero que todo hay que tomar en cuenta que si bien los Seis Siniestros “originales” estaban conformados por Dr Octopus, Vulture, Kraven el Cazador, Mysterio, Sandman y Electro, más tarde este grupo tuvo diferentes integrantes. Incluso han variado en número, llegando a incorporar hasta Doce Siniestros.

Ahora bien: varios de estos supervillanos ya han aparecido en anteriores películas de Spider-Man —y ahora con la apertura de las puertas del multiverso podrían venir de sus respectivas realidades— pero no todos hacen match con el primer tráiler revelado.



Un ejemplo es el de Kraven el Cazador, que aunque ya está confirmada su película en solitario protagonizada por Aaron Taylor Johnson, sería demasiado pronto que él apareciera en el MCU, tanto por el tema narrativo como por derechos. ¿Entonces quiénes serían los 6 siniestros que sí veríamos en No Way Home?

Dr. Octopus

Este fue el primero de los confirmados y ya podemos verlo en todo su esplendor en el tráiler. Con las palabras “Hola, Peter” Alfred Molina entró por la puerta grande al MCU. Su Dr. Octopus es recordado por muchos como uno de los mejores villanos en las versiones cinematográficas de Spiderman; verlo ahora en toda su gloria amenazando a Spidey con sus tentáculos mecánicos es simplemente sensacional.

Electro

Además de ser parte de los 6 siniestros originales, Electro apareció también en The Amazing Spiderman 2, protagonizada por Andrew Garfield y dirigida por Marc Webb. En el minuto 2:13 del tráiler revelado, justo después de que El Hechicero Supremo habla sobre las implicaciones del multiverso, podemos ver rayos atacando la ciudad muy a su estilo ofensivo. Además, el actor Jamie Foxx publicó en su cuenta de Instagram una imagen —que luego borró, seguramente por un jalón de orejas— confirmando su regreso como Electro. Una de las cosas que más llamaba la atención de la imagen publicada por el actor es que se veían 3 Spiderman (y ya sabemos hacia dónde apunta eso).

Duende Verde

Este personaje que en los comics apareció en el número 14, es conocido como uno de los más icónicos archirrivales del trepamuros, tanto en la versión impresa, como en la animada e incluso fue llevada al cine por el director Sam Raimi e interpretada por Willem Dafoe. En el minuto 2:27 del tráiler puede verse una de las emblemáticas bombas de este personaje, acompañada de su risa macabra. Ahora solo falta saber si será interpretado por el mismo actor, pues Dafoe ha dicho una y otra vez que no volverá a interpretar a este supervillano y que no estará en No Way Home.





Sandman

Además de que ya apareció en la tercera entrega de la saga de Spider-Man dirigida por Sam Raimi —apareciendo como el villano central de esta— también hay un guiño a él que probablemente se te pasó en el tráiler recientemente revelado. Este aparece en el minuto 2:26 en forma de una tormenta de arena, con varios rayos que podrían pertenecerle a Electro.

Lizard

Los foros de marvelitas también han marcado un indicio para el que hay que tener ojo ninja. Justo antes de que aparezcan las masas de arena y los rayos que sugieren la presencia de Sandman y Electro, Peter perece asustado por un ser humanoide que emerge de entre las sombras. Este podría ser Lizard, quien ya estuvo en la primera entrega de The Amazing Spiderman.

Vulture o Mysterio

Aquí es donde llegamos al punto de la mera especulación, porque el primer tráiler no da más pistas. Algunos de los fans señalan que el sexto villano podría ser Vulture, quien además de ser parte de los seis siniestros originales, ya se enfrentró en el pasado al Spider-Man de Tom Holland. Sin embargo, otros señalan que podría ser el mismísimo Mysterio. Esto tendría sentido, ya que es conocido como un maestro del engaño y podría haber fingido su muerte para incriminar a Peter. Además, sin Kraven el Cazador, quedaría una alineación muy parecida a la de “el regreso de los seis siniestros”, que apareció en los números 334 al 339 del cómic de Spidey.

Ahora sólo queda esperar a que un próximo tráiler nos dé más indicios no solo de los villanos, sino de lo que todos estamos esperando: ¡un live action del Spiderverse! Y aunque probablemente sea solo un cameo (como ya nos la aplicaron en WandaVision) será sensacional ver a los 3 Spider-Man cinematográficos juntos en la gran pantalla. Además, sí tomamos la palabra de Tom Holland de que este será “la película más ambiciosa de un superhéroe en solitario”, es probable que los deseos de la fanaticada marvelita se hagan realidad y podamos verlo actuar junto a Andrew Garfield y Tobey Maguire.



¿Tú crees que se nos haga? ¡Coméntanos tus teorías!