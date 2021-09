Por: Editorial M&E

Las relaciones amorosas que vemos en la televisión o en el cine, no sólo dicen mucho de cómo se concibe el amor en entornos específicos; sino que también nos sirven, en ocasiones, como una especie de guía de aprendizaje sobre cómo amar y enamorarnos. En esta lista te recomendamos algunas de las parejas que nos enseñan mucho sobre la importancia de los afectos sanos y bonitos.

En el caso específico de las relaciones de pareja y los vínculos sexoafectivos, las series y películas que amamos nos han enseñado mucho sobre querer. Friends y How I Met Your Mother, dos de los programas más famosos en la televisión de los últimos treinta años; tienen a algunas de las parejas más reconocibles de las pantallas.



Pero debemos preguntarnos… ¿Ross presionó a Rachel a abandonar su trabajo soñado para que pudieran estar juntos? ¿Las acciones de Ted Mosby eran en verdad grandes gestos de amor o acaso no sabía tomar un no como respuesta?

Durante este último año y medio, en medio de la pandemia, nos hemos enfrentado a distanciarnos de mucha de la gente que queremos, o a resguardarnos, muy literalmente, junto con nuestras familias.

Esas distancias y enclaustramientos pueden ser un gran momento para preguntarnos qué necesitamos de nuestros vínculos, qué relaciones deseamos mantener y qué podemos cambiar de ellas para reforzarlas o sanarlas. Tratando así de alejarnos de los celos y del control que caracteriza a muchas de las relaciones que han sido educadas y definidas por parejas que vemos en pantalla.

Carl y Ellie, Up

La historia de amor de Pixar que nos hizo llorar con un montaje de 4 minutos retrata la importancia de la amistad y el compañerismo en las relaciones:

los sueños compartidos y el crecimiento personal y profesional de ambos a lo largo de sus vidas es un claro ejemplo de esto. Por último el optimismo de Ellie contagia a Carl y los lleva a vivir lo cotidiano como una gran aventura.

Ben y Leslie, Parks & Rec

Las series de Michael Schur (The Office, Brooklyn 99 y The Good Place) suelen tener siempre presentes relaciones complejas y dinámicas. Pero el caso de Ben y Leslie de Parks and Rec es particularmente evidente. Estos dos personajes, que empiezan como aparentes rivales y compañeros de trabajo; representan la importancia de la admiración y el respeto por los ideales de cualquier persona con la que nos relacionemos.

Leslie y Ben se muestran como un equipo que reconoce la importancia de la individualidad dentro de una pareja al buscar siempre la manera de ser un apoyo y nunca un obstáculo para las metas de las personas a las que amamos.

Dre y Rainbow, Black-ish

La relación entre los padres de la familia Johnson en Black-ish, Dre y Rainbow, es profunda y larga; al mostrar a un matrimonio que, al principio de la serie, lleva más de 15 años juntos y 4 hijos de por medio. Pero también es consciente del contexto político y racial de Estados Unidos en la actualidad.

Elena y Syd, One Day at a Time

One Day at a Time, un reboot de la serie del mismo nombre de las décadas de los 70 y 80. Sigue la vida de una familia Cubano-Americana en California. El personaje de Elena, la hija mayor de la familia Alvarez; sale del clóset como una mujer lesbiana hacia el final de la primera temporada y, posteriormente, comienza a salir con Syd. Un personaje no binerie con quien comparte intereses en común. La relación de Elena y Syd es un gran representante del amor joven en donde el consenso, las identidades de género y las sexualidades diversas son cada vez más bienvenidas.

Aunque los productos culturales sean siempre representativos de momentos y coyunturas sociales específicas; es importante que reflexionemos en cómo esos vínculos que consumimos semana a semana hablan con y sobre nosotrxs. Es crucial que pensemos en el amor no como un monolito intocable, sino como una estructura propensa al cambio y a la mejoría.

