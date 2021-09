Britney vs Spears es el nuevo documental sobre el caso de tutela de la Princesa del Pop, y se estrenará este 28 de septiembre, en Netflix.

El caso de la tutela de Britney Spears sigue dando de qué hablar, y lo hará más con el estreno del documental Britney vs Spears, la próxima semana. La plataforma de streaming Netflix sorprendió al público y fans de la cantante, al hacer su anuncio la tarde de este miércoles.

Britney vs Spears dará un nuevo vistazo sobre el caso de la popstar

¿De qué va el documental sobre la Princesa del Pop?

“No más secretos. No más silencio”, se avisa en el trailer de este nuevo documental sobre la cantante de pop. Bajo la dirección de Erin Lee Carr y con la colaboración de la periodista Jenny Eliscu, comenzó a realizarse hace más de un año. ¿Qué mostrará?

Britney vs Spears presenta una investigación sobre el caso que tiene conmocionado al mundo, y que les tomó varios años hacer. Esta incluye entrevistas exclusivas, mensajes de texto y voz, nuevos documentos que prometen dejar más boquiabiertos a sus fans y el público en general.

Además, presenta una línea del tiempo con nuevos y viejos personajes relacionados con la vida de Britney, encuentros secretos, y su lucha detrás de cámaras por recuperar su libertad. Todo esto, se asegura, mostrando la vida de la estrella sin imágenes traumáticas como las que la llegaron a definir en el pasado.

Incluye su testimonio del pasado 23 de junio ante la corte, cuando dejó al mundo entero en shock. Ahí habló de cómo ha trabajado toda su vida, y no le debe nada a nadie, pero no la dejan ni volver a casarse y tener hijos; aunque recordemos que recientemente se comprometió con Sam Asghari.

Recordemos que la intérprete de éxitos como “Toxic” y “Oops!… I did it again” lleva 13 años bajo la tutela de su padre, Jamie Spears, “y es suficiente”, como dijo ella misma. Y que en febrero se rumoró que preparaba su documental con Netflix. Algo que ahora parece toda una realidad.

Britney vs Spears se estrene, este 28 de septiembre, a las 2:00 a.m. de México, en dicha plataforma de streaming.

Anteriormente salieron Framing Britney Spears (del periódico New York Times y FX, en Hulu) y The battle for Britney: Fans, cash and a conservatorship (en DIRECTVGO), sin su visto bueno ni conocimiento.