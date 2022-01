Eugenio Derbez da vida a un maestro de música en una nueva película llamada CODA. El film cuenta la historia de una joven que debe ayudar a su familia con sordera aguda.

Si bien Derbez es un papel secundario en la película, esta es de las pocas ocasiones en las que lo vemos interpretando un personaje en un drama.

CODA es una película cuya historia y producción se hicieron en los Estados Unidos, en la que Derbez tuvo la oportunidad de interpretar algo completamente diferente a lo que lo hizo famoso: el humor.

De acuerdo con una entrevista que Eugenio Derbez a Excélsior, lo que lo motivó a buscar nuevas oportunidades en Estados Unidos, es el hecho de que allá no conocen su trayectoria en México.

Esto le abre las puertas a otra gama de personajes que probablemente en películas mexicanas nunca le darían.

“En EU me ven con ojos frescos, no conocen a La familia P. Luche o al Lonje Moco, a ninguno de mis personajes. Eso es una gran ventaja. De repente me quieren googlear para saber qué programas he hecho y les digo: ‘te mando el link, no te preocupes’. Y no les mando nada. No quiero que vean mi carrera, sino que me vean con ojos frescos y eso me ha traído muy buenos resultados“, comentó en la entrevista con Excélsior.