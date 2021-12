Dentro del elenco de la tercera temporada de LOL se encuentran personalidades como Sofía Niño de Rivera, El Capi Pérez y Mau Nieto.



No hay plazo que no se cumpla y, para cerrar este año con broche de oro, este mes de diciembre se estrenará por streaming la tercera temporada de LOL: Last One Laughing, bajo la conducción de Eugenio Derbez. En esta ocasión, tuvimos el gusto de platicar con algunos de los participantes, quienes nos compartieron su experiencia en este divertido show, así como sus impresiones sobre los rumbos de la comedia en nuestro país.

¡Llega la tercera temporada de LOL!

Como en ediciones anteriores, la nueva temporada de LOL reunirá en un solo lugar el ingenio de 10 comediantes destacados en México, quienes deberán mantenerse serios mientras buscan hacer reír a sus contrincantes. Entre los participantes se encuentra la reconocida actriz y comediante Sofía Niño de Rivera, quien nos compartió su alegría de formar parte de este proyecto:

Para mí fue una experiencia completamente distinta a cualquier cosa que había hecho en mi carrera; creo que siempre es algo bueno hacer cosas así en tu vida para que no te aburras de vivir. Admiro mucho el formato del programa y a todas las personas que estuvieron allí adentro.

En esta nueva edición también participan importantes talentos como La Bea, Mau Nieto, Hugo “El Cojo Feliz” y El Capi Pérez. Asimismo, forman parte de esta tercera temporada personalidades como Gaby Navarro, Coco Celis, Paco de Miguel, Ricardo Peralta y Ricardo Pérez.

Al respecto de la convivencia entre los diez talentosos participantes en la tercera temporada de LOL, El Capi Pérez nos comparte que: “Ha sido un ejercicio fascinante, un ‘campechaneo’ de estilos y un duelo. Aunque somos comediantes, todos somos muy competitivos y tenemos nuestro propio ego. Entonces creo que en esta temporada nos pusimos divertidos pero agresivos”.

Eso sí, aunque se trató de una competencia, Hugo “El Cojo Feliz” asegura que todo el tiempo hubo buena vibra entre los participantes. “Prepárense para ver la temporada con la mejor cohesión en el grupo; los 10 estábamos conscientes de que estábamos ahí para dar un show y eso se logró”. A su vez, La Bea señala que: “Todos hicimos cosas que en otro contexto no haríamos, sin censura y sin pena para ganar ese dinerito extra”.

Encuentro entre distintos estilos de comedia

Al igual que en temporadas previas, el programa continúa bajo la conducción de Eugenio Derbez. Él nos comparte que esta experiencia le ha brindado muchos aprendizajes sobre las formas de hacer comedia para las nuevas generaciones.

Este show es muy refrescante porque tengo la oportunidad de ver nuevos estilos y maneras de hacer reír. Ambas cosas me interesan mucho porque no solo me gusta hacer reír a la gente sino estudiar el mecanismo de la risa. LOL ha sido como tomar un curso intensivo sobre cómo hacer reír a la gente y entender de qué se ríe y de qué no se ríe.

Asimismo, el conductor señala que esta vivencia le ha permitido realizar introspección sobre su manera de generar contenido cómico:

La comedia que hice en TV fue muy fársica, como una caricatura con gente real. Ahora me gusta mucho cuando los comediantes apenas se mueven y dicen cosas muy simpáticas. Me gustaría mucho irme por ese lado y hacer una comedia más medida y aterrizada.

Este mismo intercambio de saberes forma parte de las experiencias de los 10 participantes. Al respecto, Mau Nieto nos comparte: “A todos ya los admiraba afuera de la casa y aquí aprendí que no importa cuánto te prepares, hay que entrarle a improvisar y a jugar”.

Si bien en este encuentro convergen distintas maneras de generar comedia, lo cierto es que cada uno de los participantes ha encontrado la fórmula eficaz para sacar las risas de su propio público. Al hablar sobre el humor mexicano, Sofía Niño de Rivera y Mau Nieto lo definen en breves palabras:

Tenemos un grupo que se llama ‘Cacas, pitos y pelucas’ y esa sería una buena forma de resumir lo que al parecer le hace reír al mexicano.

Comedia a la mexicana en esta década

Este show de comedia llega a la pantalla en medio de numerosos conflictos sociales, económicos y educativos en nuestro país, así como en plena incertidumbre sobre los rumbos que está tomando la pandemia a nivel global. Sobre el papel que desempeñan los comediantes en este contexto, Eugenio Derbez afirma que son ellos quienes tienen el deber de denunciar los errores dentro de la sociedad.

Siempre he sentido que los comediantes tenemos una responsabilidad social. Desde siglos atrás, por medio de los bufones en la corte y otros personajes, los comediantes nos hemos encargado de señalar los errores de la gente a través de la comedia.

Derbez sobre la cultura de la cancelación

No obstante, Derbez también asevera que, en los tiempos actuales, los comediantes del país se encuentran enfrentando nuevos retos creativos ante la denominada ‘cultura de la cancelación’.

Últimamente, con esta onda actual de que todo es políticamente incorrecto, hemos comentado que la nueva comedia que quieren que hagamos (la políticamente correcta) está matando a la comedia. Antes era normal decir chistes de borrachitos, monjitas y gays; si ahora lo dices, la comunidad se te viene encima. Por eso, LOL es una bocanada de aire fresco, ya que es uno de los pocos espacios en televisión donde puedes decir lo que quieras sin límites ni censura y todo se vale.

Inspiración chilanga

Para finalizar, Derbez nos comparte algunos de los lugares chilangos donde encuentra más inspiración para nutrir su comedia de nuevos chistes y personajes:

El metro de la CDMX definitivamente es uno de ellos. Las iglesias también me encantan porque allí ves a la señora devota, a la gente a la que le vale gorro y a quienes están ahí por compromiso. Y especialmente me gusta ir mucho a la Alameda, porque tenía esa costumbre de ponerme una máscara de luchador y me metía con mis hijos a buscar al peor Santa Claus. Amaba ir ahí porque todo lo que decían era una fuente de inspiración, y hasta la fecha traigo un proyecto basado en todas esas idas a la Alameda.

¿Quieres disfrutar de la tercera temporada de LOL? El estreno de la nueva edición llegará hasta tu hogar el próximo 10 de diciembre por la plataforma de Amazon Prime.

