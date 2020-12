La locación, el casting, el guion y hasta lo recaudado durante los primeros días del estreno en estos 30 datos curiosos de Mi pobre angelito

Este 2020 se cumplen 30 años del estreno de esta saga. No queremos hacer cuentas, pero ¿cuántos años tenías tú? ¿O cuántos años tenías cuando la viste por primera vez? Para no agobiarnos con temas etarios, mejor concentrémonos en estos 30 datos de Mi pobre angelito.

Este clásico navideño es parte de la cultura pop y aunque crees que lo sabes todo, hay muchos datos que posiblemente ignoras.

A continuación, te presentamos algunas curiosidades de la película del niño que se quedó solo en Navidad y defendió su casa de dos ladrones muy tontos.

30 datos de Mi pobre angelito

Trépate a la nave de la nostalgia y échale un ojo a este imperdible recuento.

1. Todo empezó por Uncle Buck. Al director de cine, John Hughes, se le ocurrió la idea de Mi pobre angelito mientras rodaba Uncle Buck, comedia en la que también aparece Macaulay Culkin.

2. De hecho, hay dos escenas parecidas entre ambas películas. En Uncle Buck, Culkin entrevista por una ranura de correo a una posible niñera; en Mi pobre angelito, el actor confronta a Daniel Stern por la puerta de los perros.

3. Hughes audicionó a más de 100 adolescentes para el papel de Kevin McCallister, pero solo fue una fachada, pues desde que escribió la película, quería que Macaulay fuera el personaje principal.

4. Kieran, el hermano verdadero de Macaulay, también aparece en la película como el primo Fuller.

5. Tras su participación, Kieran actuó en películas como The Cider House Rules, Scott Pilgrim vs. the World y en Fargo. En 2019 y 2020, fue nominado en la categoría de Mejor actor de reparto en los Golden Globes por su trabajo en la serie HBO, Succession.

6. Siguiendo con el tema familiar, el director Chris Colombus, aprendió mientras filmaba Mi pobre angelito que cuando trabajas con niños, trabajas con tooooda la familia.

7. En su primer fin de semana de su estreno, en 1990, recaudó casi 18 millones de dólares en taquilla. Gracias a esa cifra, estuvo 12 semanas en el puesto número uno de lo más visto en el cine.

8. Obtuvo el récord Guiness por ser la comedia de acción más taquillera durante 27 años. En 2017, perdió el título por la película china Never Say Die.

9. Además de las películas, Mi pobre angelito tuvo videojuegos, juegos de mesa, novelas y otros productos como ropa.

10. En Polonia, desde los 90, es una tradición que pase la película en televisión nacional. De hecho, en 2011, cinco millones de personas la vieron, posicionándose como el show más visto de ese año.

11. La casa de los McCallister está ubicada en el 671 Lincoln Avenue en Winnetka, Ilinois. Es tan popular, que ya se ostenta como destino turístico.

12. Los expropietarios de la casa, John y Cynthia Abendshien, la vendieron en 2012 por 1.585 millones de dólares.

13. La casa del árbol de Kevin se construyó para la película y se demolió una vez que terminaron de filmarla.

14. ¡La mentira! Aunque se supone que la familia está en el aeropuerto de Orly de París, en realidad es el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago.

15. Esos asientos de primera clase, en realidad no era un avión, era una cancha de basquetbol de una escuela. Cuando Kevin corre en un sótano inundado, es la alberca de la misma escuela.

16. A Robert De Niro se le ofreció el papel del ladrón Harry, pero lo rechazó. En su lugar se quedó Joe Pesci.

17. Joe Pesci no quiso socializar mucho con Macaulay para que cuando filmaran, le diera miedo. De hecho, durante un ensayo, Culkin recuerda que un día Pesci lo mordió hasta arrancarle parte de la piel.

18. Otro incidente que sucedió con Pesci es que era su primera película familiar, así que con frecuencia decía mucho la palabra f*ck. Columbus le pidió que lo cambiara a fridge.

19. En la vida real, los ladrones, Marv y Harry, hubieran muerto tras todos los ataques y golpes que recibieron, según un estudio realizado por un médico en 2012.

20. La tarántula en la cara de Marv es real, pero para no alterarla, Daniel Stern solo dejó que se grabara una vez la escena y el grito fue puesto en la edición.

21. La participación de John Candy se grabó en uno solo día, para ser exactos, en 23 horas.

22. Megan, la hermana mayor de Kevin, interpretada por Hillary Wolf no volvió a actuar porque en 1996 y en el 2000, fue parte del equipo olímpico de Estados Unidos de judo.

23. La película de gángster que pone Kevin para inspirarse no existe.

24. El vecino de Kevin no estaba contemplado en el primer scrip, pero Columbus lo agregó para darle ese punch romántico a la película.

25. La nieve no era nieve. Era cera con plástico y sobró tanta que la donaron a la Opera de Chicago.

26. Marv iba a tener un spinoff, pero eso no sucedió. En teoría, tras su vida delictiva, iba a convertirse en un repartidor que terminaría incriminado y encarcelado por un asesinato.

27. Hay quienes aseguran que Elvis Presley aparece en la película, aunque él murió en 1977.

28. Según datos, Culkin ganó 100 mil dólares por la primera entrega y 4.5 por Mi pobre angelito 2. Actualmente, se estima que tiene una fortuna valuada en 16 millones de dólares.

29. Debido a su gran amistad con Michael Jackson, Macaulay tuvo que testificar en el juicio del rey del pop, quien fue acusado de abuso sexual de menores. El niño actor negó que Jackson lo hubiera acosado.

30. Hoy, a sus 40 años, Culkin aún es considerado el “niño bonito” de Mi pobre angelito, pero por años sufrió del acoso de la prensa, fracasó en el mundo de la música y hasta preocupó hace unos años por su apariencia desaliñada.

¿Ya conocías estos datos de Mi pobre angelito? Por supuesto que esta Navidad no puedes perderte esta saga. Aquí un tip: puedes ver las películas en la plataforma del ratón más famoso de la televisión!

