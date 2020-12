Se cumplen 30 años del estreno de esta saga y para celebrarlos te damos un recuento de lo que pasó con los actores de Mi pobre angelito

Parece mentira, pero la famosa aventura de Kevin McCallister de quedarse solo en casa ¡se estrenó hace 30 años! Seguro te sentiste viejo al leer eso, pero no eres el único que ha crecido y cambiado en estas tres décadas. Los actores de Mi pobre angelito también pasaron por muchas cosas.

Y es que aunque regresaron para una secuela, algunos nunca lograron superar la fama de esta película, otros se convirtieron en ganadores de premios y otros más ya no están con nosotros. Te contamos qué fue de este maravilloso elenco.

Los actores de Mi pobre angelito 30 años después

Macaulay Culkin (Kevin McCallister)

Aunque no fue su primera película, la carrera de Macaulay Culkin quedaría marcada para siempre después de interpretar a Kevin McCallister. Rápidamente se convirtió en una estrella infantil, actuando en películas como Mi primer beso y Ricky Ricón.

En 1994 se tomó un descanso de la actuación y no volvimos a verlo hasta 2003, cuando apareció en Will & Grace y con la película Party Monster.

En estos 30 años fue el vocalista de una banda llamada The Pizza Underground. Ahora es fundador del sitio y podcast Bunny Ears, ambos con temática satírica y enfocados a la cultura pop.

Sin embargo, es de los actores de Mi pobre angelito que tendrá un regreso triunfal. Pues Ryan Murphy confirmó que Culkin será uno de los protagonistas de la próxima temporada de American Horror Story.

via GIPHY

Catherine O’Hara (Kate McCallister)

La mamá de Kevin es de los actores de Mi pobre angelito que ya tenía fama cuando salió la película. Y es que había trabajado en varias series de televisión y a que participó con Tim Burton en Beetlejuice.

Aunque sí, todos la recordamos por olvidar a uno de sus hijos, no una, sino dos veces. Desde entonces O’Hara siguió participando en el cine y la televisión. De hecho, desde 2015 interpreta un papel que le ha dado varios premios: Moira Rose en la serie cómica Schitt’s Creek.

Joe Pesci (Harry Lime)

Esta película no sería la misma sin los ladrones y uno de ellos es Joe Pesci, a quien vimos en 2019 en El Irlandés.

Al igual que O’Hara, Pesci es de los actores de Mi pobre angelito que ya tenía una carrera construida en Hollywood. Y es que aunque hizo otros filmes cómicos, muchos lo recordamos por sus cine de gángsters. Ya había actuado en Toro Salvaje, Érase una vez en América y Buenos Muchachos.

Después de intentar asaltar la casa de los McCallister, Pesci siguió en el cine hasta que en 1999 anunció su retiro. Aunque regresó para hacer un cameo en la película El buen pastor, dirigida por su amigo Robert De Niro.

via GIPHY

Daniel Stern (Marv Merchants)

El papel de Pesci no habría tenido el mismo peso sin su otra mitad: el ladrón Marv Merchants interpretado por Daniel Stern. Aunque hizo otros papeles antes, es de los actores de Mi Pobre Angelito que le debe su fama a este proyecto.

Después de hacer la secuela, el actor fue el narrador de la famosa serie Los años maravillosos. Desde entonces ha trabajado en muchos proyectos para el cine y la televisión, aunque ninguno igual de popular. Uno de sus trabajos más recientes es la serie Shrill, donde participa como actor recurrente.

via GIPHY

Te recomendamos: 10 cosas que no nos explicaron en The Crown 👑

John Heard (Peter McCallister)

Él es uno de los actores de Mi pobre angelito que ya falleció. Sin embargo, dejó un gran legado en películas y series.

Además de ser el papá que olvida a Kevin, Heard participó junto a Tom Hanks en Quisiera ser grande y con Robin Williams y Robert De Niro en Despertares. Además participó en las series Prison Break y The Sopranos.

via GIPHY

Devin Ratray (Buzz McCallister)

Todos recordamos al molesto hermano mayor de Kevin. Sin embargo, el actor ahora tiene 43 años y es de los actores de Mi pobre angelito que nunca pudo superar esa fama. Pues aunque ha trabajado en numerosos proyectos como actor secundario, nada se compara con aquel fenómeno.

Participó en series como La ley y el orden, Chicago Med y The Tick.

via GIPHY

Roberts Blossom (Marley Nodercross)

Buzz decía que era un asesino y tenía una apariencia un poco tenebrosa, pero Kevin descubre que su vecino es un anciano muy simpático. Este abuelo fue interpretado por Robert Blossom, quien ya tenía una gran carrera antes de esta cinta.

Ya había salido en El gran Gatsby, protagonizada por Robert Redford y Mia Farrow; salió en Encuentros cercanos del tercer tipo, de Steven Spielberg; y también actuó junto a Clint Eastwood en Escape de Alcatraz.

Tristemente es de los actores de Mi pobre angelito que ya falleció. Nos dejó el 8 de julio de 2011 debido a una enfermedad cerebrovascular.

via GIPHY

Kieran Culkin (Fuller McCallister)

La familia McCallister era muy peculiar, pues otro de sus integrantes era el primo Fuller. Que tenía la fama de hacerse pipí en la cama. Por si no te habías dado cuenta, este niño es interpretado por el hermano de Macaulay Culkin.

Después de salir en este clásico navideño, Kieran le dio un impulso a su carrera con Las locuras de Igby. De hecho, fue nominado al Globo de Oro en la categoría de Mejor Actor.

También, lo has visto en Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños.

Actualmente su carrera sigue muy activa y prolífica gracias a su papel de Roman Roy en la serie de HBO Succession.

via GIPHY

¿Recordaste a todos los personajes de Mi pobre Angelito? Celebra las tres décadas de esta saga con un maratón. Las pelis las encuentras en la nueva plataforma de streaming que recientemente llegó a México. Aquí más info.

También lee: Las 10 cosas que le faltaron a Selena: la serie (según fans)