Disney Plus México ya es una realidad, te decimos qué vale la pena y además entrevistamos a Jay de la Cueva sobre el documental de NatGeo.

Cada vez crece más la oferta de plataformas en streaming y la llegada de Disney Plus México tiene confundidos a muchos. ¿Es mejor cambiar de plataforma? ¿Vale la pena si comparamos precio y catálogo?

Lo que debes saber de la llegada de Disney Plus México

La plataforma estará activa en nuestro país desde el 17 de noviembre. Sin embargo, muchos ya la contrataron sin pensarlo, pues se lanzó una oferta de prelanzamiento.

Si lo contratas antes del 16 de noviembre, la suscripción del primer año te saldrá en $1,359.

Estos son los precios normales de Disney Plus México:

$159.00 al mes

$1,599.00 al año

De acuerdo con el sitio de ayuda de la plataforma, podrás ver contenido en cuatro pantallas en simultáneo. Además, puedes crear hasta siete perfiles.

Quedan muy pocos días para aprovechar nuestra oferta prelanzamiento a un precio increíble. Ingresa en https://t.co/FETYCq1K5x y consíguela ahora. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/yStN30GSKI — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) November 11, 2020

Dispositivos compatibles

No importa si quieres verlo en la tele, en la computadora o en tu teléfono, pues Disney Plus México será compatible con un montón de dispositivos.

Navegadores web: Chrome 75 y posteriores, Edge, Firefox 68 y posteriores, Internet Explorer 11, Safari 11.

Dispositivos móviles y tabletas: incluye teléfonos y tabletas Android, iPhones y iPads y la tableta Amazon Fire.

Televisores inteligentes: dispositivos Android TV, LG WebOS Smart TV y Samsung Tizen Smart TV.

Otros dispositivos: Amazon FireTV, Apple AirPlay, Apple TV (cuarta generación o posterior), Chromebook, Sony PlayStation 4, Xbox One, Roku.

Lanzamientos

Gracias a que la plataforma se estrenó en Estados Unidos hace un año, ya tenemos mil y un spoilers sobre lo que podremos encontrar en ella.

Sin embargo, hay un par de sorpresas que nos emocionan.

Desde el 17 de noviembre se estrena la serie Sobrevolando, una producción de National Geographic narrada por Jay de la Cueva. También, desde ese día Disney Plus México tendrá toda la primera temporada y los nuevos episodios de The Mandalorian.

No hay que olvidar que en diciembre llegará Mulán y que a inicios del 2021 estará disponible WandaVision.

Vamos a dejar esto por aquí, ya que parece que alguien estuvo preguntando. 🙄 #WandaVision, disponible desde el 15 de enero. Solo en #DisneyPlus.



Recuerda que quedan muy pocos días para aprovechar una oferta prelanzamiento increíble en https://t.co/FETYCq1K5x pic.twitter.com/18oJh6ZvwV — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) November 12, 2020

Las series y películas por las que vale la pena contratarlo

Acá ya te dimos un vistazo de todo lo que podrás ver en el catálogo de Disney Plus México. Pero ahora te mencionamos algunas de las series y películas que no podrás ver en otro lado:

The Mandalorian

High School Musical: El Musical: La serie

Marvel Hero Project

Star Wars The Clone Wars (Temporada 7)

Pixar in Real Life

Forky Asks a Question

Pixar Sparkshorts

The Imagineering Story

Muppets Now

Zenimation

La Dama y el Vagabundo

The One and Only Ivan

Hamilton

Noelle

Phineas y Ferb La Película: Candace Salva el Universo