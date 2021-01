Este ciclo de cine de terror clásico gratis te pondrá los pelos de punta. Viejitas, pero bonitas cómo; Drácula, la Momia y Frankenstein.

Sabemos que amas las pelis de miedo tanto como nosotros, pero mientras esperamos para volver a las salas y, atracarnos de palomitas, te contamos que este fin de semana podrás disfrutar un ciclo de cine de terror clásico gratis… ¡qué fantasía!

Este ciclo es organizado por Fear: The Home of Horror, este grupo se dedica a darnos muchas dosis de terror clásico, hacernos reír con sus siniestros memes y, ahora organizan un ciclo de cine de terror clásico gratis, que no te puedes perder.

Todos los estrenos estarán disponibles en su canal de YouTube este 15, 16 y 17 de enero de 2021. Entre los clásicos que podrás apreciar de manera gratuita se encuentran; Drácula (1931), La momia (1932), Frankenstein (1931), El hombre invisible (1933), El hombre lobo (1941) y varias más.

El 16 de enero Frankenstein y su novia van a llenar tu casa de sustos que dan gusto. Vale la pena verlos de nuevo.

El 17 este ciclo termina con los aullidos a la luna llena del clásico El Hombre Lobo.

Otra de las apuestas interesantes es Abbott y Costello Contra Los Fantasmas que también será presentada el 17 de enero.

Estos clásicos de terror han inspirado múltiples remakes -algunos mejores que otros-, seguro recuerdas el intento de Universal por revivir la franquicia de monstruos, hace unos años.

Con cintas como La Momia (Tom Cruise) o el estreno del año 2019 (El Hombre Invisible). Algo así como su universo Marvel, pero de terror.

Para poder disfrutar este ciclo de cine de terror clásico gratis con los monstruos más famosos de la historia, solo deberás agendar -activar un recordatorio- en el canal de YouTube de Fear: The Home of Horror.

