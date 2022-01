Si lo tuyo son las historias románticas juveniles y sexys, Netflix lanzó el trailer de su próxima película de este estilo: A través de mi ventana.

A través de mi ventana comenzó como muchas historias hoy en día: En Internet. Ahí capturó la atención de miles de lectores con su juego de seducción entre una chica y un chico que parecen no tener nada en común. Ahora Netflix la estrenará como película en febrero, y ya tenemos el trailer completo así como imágenes del elenco.

De Wattpad y libro, ahora A través de mi ventana será película

¿De qué va esta película?

Primero hay que decir que esta historia está basada en la novela de la escritora venezolana Ariana Godoy. Misma que comenzó en la plataforma Wattpad en 2019, dos años después saltó al libro, y desde el principio ha sido un hitazo entre la chaviza. Es parte de la trilogía Hermanos Hidalgo.

¿Qué se nos cuenta aquí? A través de mi ventana es la historia de Raquel, una chica que está locamente enamorada de Ares Hidalgo, su guapo y misterioso vecino. Lo observa desde su habitación sin que él se dé cuenta, y nunca han cruzado palabra alguna.

Pero la chica, que no es tan inocente como parece, tiene un plan: Conseguir que él se enamore de ella. Y la clave de WiFi de ella será un gran pretexto para dar el primer paso.

“Si ni siquiera eres mi tipo”, le dice él. Pero ella responde muy segura de sí misma: “Soy la chica más interesante que has conocido”. Este diálogo puede hacer que lo que sigue sea un poco predecible, pues el corazón de Ares comienza a abrirse, pero no por ello no dan ganas de verlo.

Tiene un atractivo elenco

La película del estudio Nostromo Pictures para Netflix está dirigida por Marçal Florés. Tiene en el papel protagónico a Clara Galle, actriz que salió en la serie El internado: Las Cumbres, y recientemente en el video de “Tacones rojos”, de Sebastián Yatra.

Mientras que Julio Peña, a quien podrías recordar por la serie de Disney Bia, es el galán Ares. Y el resto del elenco está integrado por: Hugo Arbues, Eric Masip, Natalia Azahara, Guillermo Lasheras y Emilia Lazo.

Cortesía Netflix

Como decíamos líneas arriba, esta historia es parte de la Trilogía Hermanos Hidalgo. Los otros dos libros son: A través de ti y A través de la lluvia. Si la primera cinta es tan exitosa como la novela, ¿habría adaptaciones de las otras? Ya veremos.

Mientras tanto, ¿verás la primera película, A través de mi ventana, este 4 de febrero, en Netflix?