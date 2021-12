Que no se diga que el primer mes del año no hay nada que ver porque los estrenos vía streaming de enero tienen mucho que ofrecer.

Enero del 2022 viene acompañado de una buena dosis de estrenos de series y películas vía streaming. Prepárate para ver desde casa, o desde donde te encuentres películas como Eternals, la última temporada de This is us, el especial de Harry Potter, y mucho más.

Gran variedad de series para ver en streaming en enero

Home economics – 1 de enero, Amazon Prime Video

Sitcom que narra la relación entre tres hermanos. No siempre es agradable, hay momentos difíciles, pero también hay cariño. En el elenco está la mexicana Karla Souza, que hace pareja con Topher Grace.

5 de enero

Rebelde – Netflix

La Elite Way School, ahora llamada EWS, recibe a una nueva generación de alumnos entre los que hay una popstar y un Colucci. Además, la directora es la ex alumna Celina Ferrer. Y también parece que está de vuelta la logia, que podría frustrar las esperanzas musicales de los recién llegados.

Voluntarios: Todo sea por la ciencia – Disney+

El conductor mexicano Adal Ramones mostrará cada capítulo las preguntas más comunes de mentes curiosas. Por ejemplo, intentará responder a cosas como: ¿Por qué duele tanto sacarse un pelo de la nariz? y ¿Cuánto frío puede soportar la gente? Lo hará probándolas en humanos.

This is us – 6 de enero, Star+

Sexta y última temporada. Este drama familiar nos ha mostrado la historia de Rebecca y Jack Pearson, junto con sus hijos Kate, Kevin y Randall desde que nacen. Habrá que ver si tienen un final feliz.

Euphoria – 9 de enero, HBO Max

Segunda temporada. Zendaya regresa con su personaje Rue Bennett, quien no ha logrado zafarse de los vicios ni de sentir algo por Jules. Pero ahora tiene un plan y carga con una misteriosa maleta, además de que la atrapa la policía.

The premise – 12 de enero, Star+

B.J. Novak estrena esta serie en la que se sumerge en historias de individuos que enfrentan cuestiones morales. En cada capítulo se hablará de temas como identidad, venganza, justicia social, amor, redes sociales.

Peacemaker – 13 de enero, HBO Max

John Cena volverá a meterse en el traje de este peculiar superhéroe que vimos en el cine en Suicide Squad. Pero ahora veremos su historia de origen en esta serie, y también cómo reúne a un equipo para lograr la paz mundial.

New Amsterdam – 19 de enero, Star+

Tercera temporada. El doctor Goodwin y su equipo regresan a nuestras pantallas en tiempos pandémicos, lo que se reflejará en los nuevos episodios. Lucharán entre el sistema médico, angustias y dificultades.

Ozark – 21 de enero, Netflix

Primera parte de la cuarta temporada. Liberarse del cartel parece estar al alcance, pero los lazos familiares en riña pueden significar la ruina final de los Byrde.

Snowpiercer – 25 de enero, Netflix

Tercera temporada. Han pasado seis meses, y Layton sigue buscando dónde vivir. Mientras que a Wilford lo mueven la rabia y venganza, y permanece a la caza.

Marvel’s Hit Monkey – 26 de enero, Star+

Primera temporada. Serie animada donde el protagonista es un mono de nieve japonés que busca vengarse en inframundo de Tokio. Lo ayudará el fantasma de un asesino estadounidense.

The Batman lanza un nuevo trailer con Batman y Gatúbela vs El Acertijo

28 de enero

La mujer de la casa de enfrente de la chica de la ventana – Netflix

Entre los estrenos de streaming de enero está esta serie protagonizada por Kristen Bell. Muestra a Anna, una mujer que pasa por un mal momento cuando ve un asesinato… o eso cree.

Viajes Maestros: Pokémon

Serie animada y llena de aventura. Por un lado está Ash, quien combate en la Serie Mundial de Coronación, y por el otro Goh sigue con su misión de atrapar a todos los Pokémon posibles.

Estas películas llegan vía streaming en enero

7 de enero

Madre/Androide – Netflix

Chloë Grace Moretz protagoniza esta película situada en un mundo post-apocalíptico. Interpreta a Georgia, una joven embarazada quien junto con su novio lucha por abrirse paso en medio de una rebelión androide.

The tender bar – Amazon Prime Video

Basada en la novela de J.R. Moehringer, cuenta la historia de un chico cuyo padre se va después de que nace. Entonces crece con su tío y los jefes de un bar. Con Ben Affleck, Tye Sheridan y Christpher Lloyd.

Eternals – 12 de enero, Disney+

La más reciente película del MCU (Universo Cinematográfico Marvel, por sus siglas en inglés), llega al streaming en enero. Presenta a superhéroes que han vivido miles de años escondidos en la Tierra, pero deben reunirse para defender a la humanidad de los Desviantes. Con la mexicana Salma Hayek.

Hotel Transylvania: Transformanía – 14 de enero, Amazon Prime Video

Película animada y cuarta de la saga. Johnny, el esposo humano de Mavis, se somete al experimento de Van Helsing. Se convierte en monstruo, pero los demás se hacen humanos. Habrá que encontrar la solución antes de que sea tarde.

El último duelo – 16 de enero, Star+

Jodie Comer, Matt Damon y Adam Driver estelarizan este drama que sucede en la Francia del Siglo XVI. Marguerite acusa de abuso al amigo de su esposo, y se viene un duelo entre ellos, si el segundo muere ella deberá ser ejecutada. Basada en hechos reales.

Múnich en vísperas de una guerra – 21 de enero, Netflix

Es el año de 1938, y un funcionario británico y un diplomático alemán coinciden en Alemania. Ellos intentarán evitar que estalle la guerra en Europa, pero no será fácil. Película basada en el libro de Robert Harris.

28 de enero

La Era del Hielo: Las aventuras de Buck – Disney+

Nueva cinta de la franquicia La Era del Hielo. En esta ocasión el protagonista es Buck, quien junto con Crash y Eddie y nuevos amigos irá en una misión para salvar al Mundo Perdido. Los enemigos: Los dinosaurios.

Jugar en casa – Netflix

Este es un caso real adaptado a película. Sean Payton fue suspendido de la NFL, pero encontró redención entrenando al equipo de futbol de su hijo en un pueblito de Texas.

Documentales y especiales en streaming durante enero

Harry Potter 20 aniversario: Regreso a Hogwarts – 1 de enero, HBO Max

Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint se reunirán con más compañeros del elenco de la saga para conmemorar los 20 años del estreno de la primera cinta.

Neymar, el perfecto caos – 25 de enero, Netflix

Este brasileño se une a los estrenos vía streaming de enero. Él es uno de los futbolistas más admirados a nivel mundial, y aquí conocerás los altibajos de su vida personal y carrera profesional.

Simeone: Vivir partido a partido – Amazon Prime Video

Documental dividido en seis capítulos. Muestra un repaso por la carrera de Diego “Cholo” Simeone, uno de los mejores futbolistas argentinos y actual entrenador del equipo Atlético de Madrid.

Además, te recordamos que el primer mes del año seguirán saliendo nuevos episodios de El libro de Boba Fett en Disney+ los miércoles, y de And just like that… en HBO Max los jueves. También te contamos que película Coda con Eugenio Derbez estará en Amazon Prime Video desde el 7, y la de Aves de presa: La fantabulosa emancipación de una Harley Queen el 16. Y la serie The Office llegará completita a Star+, el día 26.

Ahora sólo es cosa de que te pongas cómodo en tu rincón favorito, y le des play a alguno o varios de estos estrenos de streaming de enero.