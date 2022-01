Si fuiste chavo o chava en los 90, es probable que llegando de la escuela ocuparas parte de tus tardes y noches para ver estas series y telenovelas.

Que se venga la nostalgia, porque queremos recordar algunas de las series y telenovelas que veíamos en los 90 cuando se acababa la escuela. Tramas con drama, comedia y hasta música, que nos tenían tan picados que había que apurarse con la tarea para poder prender la tele a gusto… o a veces la dejábamos al último, upsss!!

Las series que eran imperdibles en los 90

El príncipe del rap en Bel-Air

La década de los 90 no puede no ser recordada sin una de las series más divertidas de la televisión. Protagonizada por Will Smith, nos mostraba a un chico de Filadelfia que era mandado a vivir con sus tíos a California tras una bronca con una pandilla. Así, pasó su juventud en la lujosa mansión de Bel-Air adaptándose a una nueva vida y entre aventuras con sus primos, especialmente el fresa de Carlton.

Estas son las series y películas que podrás ver en streaming en enero

Beverly Hills 90210

Otra básica que no nos podíamos perder era esta, ¿a poco no? Los gemelos Brenda y Brandon Walsh se mudaban con su familia de Minnesota a Beverly Hills. Lugar donde vivieron una serie de dramas, amores, desamores, amistades y más. Mientras que las chicas y chicos su elenco se volvieron estrellas: Jason Priestley, Shannen Doherty, Jennie Garth, Luke Perry, Tori Spelling, Brian Austin Green, entre otros.

La niñera

La nana Fine, con su peculiar forma de hablar y sus looks extravagantes, fue una de nuestras series favoritas en los 90. Nos encantaba ver lo bien que se llevaba con los hijos del señor Sheffield, la química entre ellos, y cómo hacía enojar a CC Babcock. Y el tema de entrada era de lo más pegajoso.

Blossom

El “Whoa!” de Joey, uno de los personajes de esta serie, se volvió típico en los 90. Él era hermano de la protagonista y lo interpretaba uno de los crushes de la época, Joey Lawrence. El personaje central, Blossom, estaba a cargo de Mayim Bialik, quien puso de moda el sombrero con la flor amarilla, ¿lo recuerdan?

Weird Science

También llamada Ciencia Loca, fue una de las series favoritas de muchos chicos que crecieron en los 90. Venía de la película del mismo nombre, y la premisa era básicamente la misma: Dos amigos que creaban una chica por medio de un programa de computadora.

Party of five

Una de las series familiares que más nos gustaba ver en las tardes-noches era este de cinco hermanos que pasaban juntos de todo: Peleas, dramas, reconciliaciones. Era bien fácil identificarse con ellos. Aquí salían Neve Campbell y Jennifer Love Hewitt.

Series de los 90 para veinteañeros (o menos)

Melrose Place

Si ya estabas un poco más grande –o aunque no–, también estaba esta serie que giraba dentro del mismo universo de Beverly Hills pues compartieron algunos actores. En esta veíamos los dramas y relaciones de un grupo de chavas y chavos que vivían en un complejo de departamentos llamado como la serie.

Friends

Una de las mejores y más queridas series, y que definió mucho los 90, fue Friends. Este grupo de amigos conformado por Rachel, Phoebe, Joey, Monica, Chandler y Ross nos metió en sus vivencias en Nueva York durante una década. Y tiene otro de los temas de entrada más famosos y pegajosos de la historia. ¿Quién no la vio? Chicos y grandes crecimos con ella.

Series que empezaron en los 80 pero seguimos viendo en los 90

Papá soltero

En México hubo una serie súper exitosa que podía ver toda la familia. Era con el cantante César Costa, quien interpretaba, como lo dice el título, a un papá soltero. Veíamos su vida con sus hijos jóvenes Cesarín, Alejandra y Miguel. Los papeles los tenían los hermanos Luis Mario y Gerardo Quiroz y Edith Márquez. Y cómo olvidar a Pocholo, hijo de la portera del edificio donde vivía la familia, y Gumara, la señora que les ayuda.

Las 5 películas esenciales del charolastra Diego Luna



Full House

La familia Tanner nos tuvo súper entretenidos. Entre que veíamos crecer a Michelle, Stephanie y DJ, y los dramas de los adultos, no podíamos perdernos un capítulo. Ahí conocimos a las gemelas Olsen, que se turnaban para interpretar a la menor de las hermanas.

Telenovelas de los 90 que era imposible perderse

Alcanzar una estrella 1 y 2

Después de clases, era una de esas que sí o sí veíamos. Y es que tanto en la primera como en la segunda parte tenía a las estrellas jóvenes más famosas de la época: Mariana Garza, Eduardo Capetillo, Sasha, Ricky Martin, Erick Rubín, Bibi Gaytán, Pedro Fernández, y Angélica Rivera. Y luego encima crearon el grupo Muñecos de papel.

Muchachitas

El girl power femenino se hizo sentir a principios de los 90 con esta telenovela. Cuatro chicas de diferentes orígenes y clases sociales que se conocen en una academia de arte y se hacen amigas. Las protagonistas eran Kate del Castillo como Leticia, Tiaré Scanda como Elena, Cecilia Tijerina como Mónica, y Emma Laura como Isabel. Y todos odiábamos al villano Federico Cantú, interpretado por Alejandro Camacho.

La pícara soñadora

Es otra de las telenovelas juveniles que fue súper vista. Mariana Levy interpretaba a Lupita, una chica que trabajaba y vivía en una tienda departamental. Ahí conoce a Alfredo (Eduardo Palomo), quien se hace pasar por un empleado pues se enamora de ella.

Agujetas de color de rosa

Casi a mediados de los 90, en 1994, empezó esta novela con Natalia Esperón, Flavio César e Irán Castillo. Sucedía en una pista de hielo, pero ante el furor se alargó y la trama pasó a una escuela. Además integró a nuevos personajes como Sergio, ex integrante de la boyband latina Menudo.

Mi pequeña traviesa

Esta comedia de los 90 tenía una historia imperdible: Julia era una chica que se hacía pasar por hombre para conseguir trabajo y mantener a su familia. Pero se enamoraba de Alberto, con quien pasaba situaciones divertidas. Los protagonistas eran Michelle Vieth y Héctor Soberón. Además la rolita de entrada era “Te quiero tanto, tanto”, de OV7.

Luz Clarita

A mediados de la década de los 90 hubo una telenovela que, si eras niño, no te podías perder; y si eras un poco más grande, tampoco. Protagonizada por Daniela Luján, trataba sobre una niña que buscaba a su mamá mientras vivía con la familia De la Fuente. La villana era Mariela, una chavita interpretada por Ximena Sariñana, quien la veía como rival.

Soñadoras

A finales de los 90 se estrenó otra telenovela con cuatro protagonistas femeninas. Angélica Vale, Aracely Arámbula, Michelle Vieth y Laisha Wilkins interpretaban a cuatro alumnas de la misma escuela pero de diferentes niveles sociales. La historia no sólo tocaba temas de amistad y amor, también se hablaba de drogas, alcohol y más. Sentidos Opuestos cantaba el tema de entrada.

DKDA: Sueños de juventud

En los 90 hubo muchas telenovelas juveniles y musicales, como esta. La trama principal era la de un grupo musical y las historias de cada integrantes. Tenía un elenco juvenil con Alessandra Rosaldo, Ernesto D’Alessio, Jan, Verónica Jaspeado, Patricio Borghetti, Sharis Cid y Paola Cantú, que hasta hizo gira. También salían Litzy y Dulce María como fans del grupo.

Y no podemos olvidar la saga de telenovelas que hizo Thalía en esa década: No eran precisamente juveniles o para niños, pero todo mundo las vio. María Mercedes, Marimar (con un tema de entrada muy pegajoso) y María la del barrio, además de Rosalinda.

Otras telenovelas imperdibles de los 90 eran: Baila conmigo que nos transportaba al rock and roll de los 50 con Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán. Confidente de secundaria, sobre un programa de radio que orientaba a los chavos de la época, con Irán Castillo y Diego Schoening el Timbiriche. Y hasta Alma rebelde con Eduardo Verástegui.