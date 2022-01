Pronto volverá a la pantalla Rebelde, pero ahora con una nueva generación de alumnos y vía online, por eso hablamos con dos de los protagonistas.

La serie Rebelde se estrenará este 5 de enero en Netflix, pero antes tuvimos una plática con Andrea Chaparro y Franco Masini, dos de los protagonistas principales. Ellos nos revelaron cómo consiguieron sus papeles, qué podemos esperar y por qué es necesario tener más de este título.

El camino hacia Rebelde de Netflix

Andrea es hija del actor Omar Chaparro, y la veremos como MJ, aunque antes tuvo una breve participación en la película La casa de las Flores. Mientras que Franco Masini viene de Argentina y ha participado en series como Peter Punk y Riviera.

¿Cómo llegaron a esta serie?

Andrea: “Grabé un video, grabé un cover de “I´d rather go blind”, de Etta James en el piano, y luego me dijeron ‘vente a México para un call back’. Hicimos unas escenas, como dos, y les canté una original mía en la guitarrita que ni siquiera había terminado, ahí de luego salió el coro”.

Franco: “Yo llegué medio a último momento. Abrieron la búsqueda a distintos países, y llego a través de mi representante que estaba haciendo una búsqueda para un proyecto en Latinoamérica. Hice una prueba, también canté una canción mía original y acá estamos, disfrutando un momento tan esperado para nosotros, después de tanto trabajo y tanto esfuerzo, de todo un equipo enorme”.

A ellos los acompañarán: Azul Guaita (Jana), Sergio Mayer Mori (Esteban), Jerónimo Cantillo (Dixon), Selene (Andi), Alejandro Puente (Sebastián), Gigi Grigio (Emilia). Así como Estefanía Villarreal (Celina Ferrer) y Karla Cossío (Pilar Gandía) repitiendo sus papeles de la telenovela mexicana. Y para completar el elenco: Leonardo de Lozanne (Marcelo, papá de Luka), Dominika Paleta, Pamela Almanza (Anita), y Karla Gazcón (Perfecta Lourdes).

Sobrevivo por pura ansiedad: frases llegadoras de RBD para mejorar el día

El apellido Colucci no podía faltar en Rebelde de Netflix

Desde que se reveló que entre los nuevos alumnos de la EWS (Elite Way School) habría un Colucci, se produjo un alboroto entre los fans. ¿Era el hijo de Mía o un familiar? Ahora sabemos que es lo segundo, y lo interpreta el actor argentino Franco Masini.

Franco, ¿sientes alguna presión porque vas interpretar a un Colucci o, al contrario, te da emoción?

“Me da emoción poder mezclar ese universo anterior, poder portar el apellido, poder hacer un proyecto que marcó tanto para todas las generaciones. Y hacerlo de una nueva manera, en una actualidad, en un 2022, en un concepto más moderno y llevado a algo más dinámico también entre los personajes. Es un orgullo, una emoción poder lleva ese apellido que tanto marcó, así que a disfrutarlo”.

Nuevos alumnos con los que el público podrá identificarse

Andrea, ¿qué es lo que más te gusta de tu personaje y que sientes que va a conectar con el público?

“¡Ay, ay, a mi MJ la quiero mucho! Está muy chistosa, la verdad. Tenía mucho miedo grabándola, que pensaran que era un poco demasiado, como irritante o desagradable. No sé, siento que en la escuela yo era o la muy callada o la que decía mis opiniones a cada rato. MJ es una persona muy, muy alegre, muy animada; creo que sería una piscis, definitivamente. Y lo que más me emociona es ver cómo la música que MJ conecta con Andrea conecta con ustedes cuando la vean; que no salen de mi cabeza las canciones”.

Franco, ¿qué hay de tu caso con Luca?

Franco: “En mi caso, partiendo de Luca, como decíamos antes, Luca es un Colucci. Tiene mucho dentro de la serie, su personalidad, su impronta. Tiene un carácter interesante, y a medida que van pasando los capítulos uno va por ahí empatizando y viendo a éste Luca un poco más vulnerable y bueno, nada, no voy a spoilear.

“Pero yo creo que Franco también empatiza en ese sentido con Luca, comparte mucho esta valentía, estas ganas de ir para adelante con los objetivos y con todo lo que tiene, y en otro momento también difiere. Luca al principio es como muy, no es tímido, es un tipo que no para de hablar, entra al colegio como si fuese el dueño y viene hace 20 años. En realidad él viene de Argentina, en un colegio que queda en México, y no entiende nada pero hace de cuenta que sí. Es muy divertido”.

Cortesía Netflix

De fans de Rebelde a protagonistas de la serie

Andrea, ¿qué se sintió para ti y para el resto del electo ponerse esos uniformes tan icónicos? Ahora tienen nuevos, pero en un pequeño spoiler vimos que les ponían los de RBD.

Andrea: “Wow, sí! Fue muy melancólico, muy lindo, muy cerca de mi corazón. La verdad, me acordé mucho de cuando hacía mis fiestas infantiles como de 10 o 12 años, y ponía mi cara en la de Vanessa Hudgens de High School Musical. Ahora era como mí momento, pero no sólo era una invitación en una serie, y fue muy emocionante, muy lindo. Me tomé muchas fotos que después perdí, porque perdí mi teléfono, pero me emocioné mucho. Me dibujé, me inspiró mucho, mucha inspiración, sí, mucho amor”.

¿Tú eras fan de Rebelde, la telenovela mexicana?

Andrea: “Yo sí era, al neta yo sí era. Más que la novela, era fan de la banda, de la dinámica que tenían como músicos, de todos los shows que fueron, me encantaba ver a… Yo y mis amigas nos poníamos lentejuelas, corbatitas y botas, y faldas, y nos poníamos a cantar en la mesa ‘Y soy rebelde’, o traíamos ‘Ser o parecer’ y hacíamos videítos en nuestros iPods. Era algo presente para mí, creo que empezó la rebeldía allí, y pues hasta acá sigue; es lindo regresarlo”.

Franco, en Argentina empezó con Erreway y después seguramente les llegó nuestra versión mexicana, ¿tú viste ambas versiones?

Franco: “No, yo crecí con Erreway y con Rebelde way, un poco mi adolescencia fue eso. RBD México, sé el suceso y el éxito que fue, pero particularmente no la ví. Sí vi Rebelde way, que era lo que estaba en mi país en ese momento en mi adolescencia, así que está bueno que esta Rebelde mezcla esos universos, esas culturas de Brasil, de Colombia, de Argentina, de México. Es interesante”.

Cortesía Netflix

Rebelde nunca se fue y necesita ser conocida por nuevas generaciones

Andrea, ¿por qué crees que es necesario que haya otra Rebelde?

Andrea: “Porque nunca se fue, porque necesitas algo visual a qué cantar todas tus rebeldías pasadas. La moda, uy, la moda de cada personaje se va a marcar, creo que va a ser una tendencia. Porque queremos compartir todo el amor que se vivió filmándolo, grabándolo y queremos que sientan todas esta conexiones”.

Franco: “Claro, y queremos que siga, ¿no? Que siga este fanatismo que tuvieron en su momento, captar a nuevas generaciones también, que en este 2022 por ahí no conocían lo que era Rebelde y ahora lo conocen y siguen como el legado de eso. Así que nada, esperamos que guste”.

Andrea: “Creo que es justo juntar todo este universo: Erreway, Rebelde way, RBD, Rebelde la serie, es todo en uno. La rebeldía nunca se acaba, sólo es unirnos todos, y que cada quien encuentre con cuál conectarse”.

Franco ¿qué expectativas tienes y tiene el electo de esta serie?

Franco: “Disfrutamos mucho haciéndola, hicimos un gran equipo, fuimos muy unidos durante todo el rodaje de la serie, así que obviamente esperamos que el público pueda empatizar con los personajes, que se puedan identificar. Ojalá podamos inspirar a estas generaciones, a estos jóvenes que sueñan con estos caminos artísticos.

“Se puede inspirar a más, es un poco lo que esperamos. Y ojalá le guste, ojalá puedan también conectar con la música tanto con las viejas canciones adaptadas a 2022, como las nuevas que también creo que están muy buenas”.

Por el momento los actores no saben si habría una gira con el grupo. Andrea Chaparro sólo dijo: “Pues a ver, a ver qué pasa. Que salga primero (la serie)”.

Rebelde, con esta nueva generación de alumnos y ocho episodios, llegará a Netflix el 5 de enero. Por cierto, Franco Masini promete que “vamos a tener muchas sorpresas después”, así que atentos a su perfil de Instagram @soyrebeldenetflix.