¿Te animas a ver estos documentales sobre cultos y sectas? Aquí te contamos en dónde puedes encontrarlos, claro, solo si te atreves a verlos.



¿Te toca quedarte en casa y ya no sabes con qué serie o película seguir tu cuarentena? No te agobies y prepara las palomitas, porque acá te traemos una lista de documentales sobre cultos y sectas que lograrán robarte el sueño. Checa sus perturbadores relatos y prepárate para verlos… ¡Si te atreves!

Documentales sobre cultos y sectas que debes conocer

La vida en comunidad es indispensable para el ser humano. Sin embargo, hay ocasiones en las que un grupo, con una ideología definida, termina creando situaciones que ponen en riesgo la integridad de sus miembros o de personas externas.

Tal es el caso de estos cultos y sectas, los cuales han suscitado impactantes episodios de violencia durante las últimas décadas. De hecho, algunas de estas agrupaciones han experimentado finales trágicos o viven a la sombra de sus asesinatos, suicidios colectivos y toda clase de delitos.

¿Ya conoces estas controversiales historias? Los siguientes documentales nos relatan sucesos de la vida real; al mismo tiempo, presentan testimonios de quienes sobrevivieron a estos hechos y de quienes experimentaron en primera persona las consecuencias de dichas comunidades. ¡Checa la lista!

1. Wild Wild Country (2018)

Esta serie documental sigue la historia del polémico gurú Bhagwan Shree Rajneesh (conocido como Osho), de su asistente Sheela y de sus seguidores en Rajnishpuram, Oregon. Los sucesos tuvieron lugar durante los años ochenta, cuando esta comunidad conformó una comuna “utópica” que generó controversia entre las poblaciones vecinas.

Wild Wild Country cuenta con seis episodios adictivos que abarcan la llegada del líder Osho a los Estados Unidos, así como las últimas —y severas— consecuencias de su comunidad. Búscalo en el catálogo de Netflix y arma tu maratón en tu siguiente tarde libre.

2. Holy Hell (2016)

Si las series no son lo tuyo, esta opción es perfecta para ponerle suspenso a tu vida. Hablamos de Holy Hell, un filme que retoma las experiencias del director del documental, Will Allen, como miembro del culto Buddhafield; a lo largo de 103 minutos, esta producción nos transporta al interior del grupo (que continúa vigente en Hawái) y nos muestra la problemática personalidad de su líder, conocido como Michel.

Este documental cuenta con imágenes originales y con la participación de ex miembros de este culto; asimismo, fue seleccionado para competir en el Sundance Film Festival. Toma en cuenta que está disponible en Amazon de Estados Unidos y en otras plataformas como Google Play.

3. The Vow (2020)

Esta serie documental de HBO aborda una de las sectas más polémicas de los últimos años. Se trata de NXIVM, organización condenada por crímenes como tráfico sexual, trabajo esclavo y crimen organizado y liderada por Keith Raniere. A lo largo de sus nueve capítulos, The Vow aborda las consecuencias emocionales de quienes formaron parte del culto y decidieron abandonarlo.

Cabe destacar que el documental contará con una segunda temporada, la cual abordará las consecuencias legales de esta secta para su líder y para sus colegas. ¿Todavía no conoces esta impactante historia? Encuéntrala en el catálogo de HBO Max y anímate a verla en esta cuarentena.

Tal vez te interese: ¿Traes el bicho? 10 miniseries para maratonear en aislamiento 😷 🎬

4. Seduced: Inside the NXIVM Cult (2020)

¿Te impactó la historia de NXIVM? Puedes conocer más sobre esta polémica secta por medio de la serie documental Seduced: Inside the NXIVM Cult; en esta producción, se presentan las experiencias de varias mujeres, con India Oxenberg como voz principal, que dan cuenta de los abusos realizados por Keith Raniere.

¡Échate los cuatro capítulos de este documental durante el siguiente fin de semana! Recuerda que está disponible por medio de StarzPlay y Amazon Prime.

Te puede interesar: Mood apocalíptico: 10 series y libros que hablan del fin del mundo con belleza y terror.

5. Heaven’s Gate: The Cult of Cults (2020)

Durante la década de los noventa, el suicidio colectivo de 39 personas dirigió los ojos del mundo hacia Heaven’s Gate, un culto religioso que se basaba en la creencia de vida extraterrestre. Estos hechos se presentan en la miniserie documental de HBO, la cual aborda la historia de sus líderes, Marshall Applewhite y Bonnie Nettles, así como relatos de sus ex integrantes.

Dividida en cuatro episodios, Heaven’s Gate comienza con el nacimiento de este culto y describe el trágico desenlace de sus integrantes, quienes se suicidaron con la esperanza de acceder a una nave detrás del cometa Hale-Boop. La serie está disponible en HBO Max y es perfecta para pasar la tarde sin despegarte de tu asiento.

6. Bikram: yogi, guru, predator (2019)

Otra excelente opción para entrarle con todo a los documentales sobre cultos y sectas es Bikram: yogi, guru, predator. Lanzado en 2019, este filme sigue los pasos de Bikram Choudhury, quien logró consolidar (y perder) su imperio de ‘yoga caliente’ en medio de agresiones sexuales y discriminación racial.

Esta historia llega a la pantalla bajo la dirección de Eva Orner y está disponible en el servicio streaming de Netflix. ¿Te animas a verla en esta cuarentena? Anímate a conocerla en tu siguiente tarde de películas.

7. En busca de Sheela (2021)

Como una continuación a los eventos descritos en Wild Wild Country, este filme documental relata la vida de Ma Anand Sheela, asistente de Bhagwan Shree Rajneesh, tras su regreso a la India por primera vez en 35 años.

Este trabajo documental, estrenado en Netflix, muestra a la controversial mujer en el ocaso de su vida y en su búsqueda por la redención. Al mismo tiempo, dirige la mirada hacia el cuestionamiento de sus actos criminales de tiempos pasados.

Checa también: ‘México está entre lo mágico y lo terrible’: Guillermo del Toro #Entrevista

8. Los hijos de Sam. Un descenso a los infiernos (2021)

Las series sobre crímenes sin resolver están acaparando las miradas del público desde hace varios años. Con un guiño hacia el trabajo policíaco, esta miniserie documental nos muestra la investigación del periodista Maury Terry, quien pasó varias décadas intentando demostrar que, detrás de diversos asesinatos, existía un culto satánico.

Esta historia arranca con las acusaciones contra el asesino en serie David Berkowitz, quien es conocido como “El Hijo de Sam” y que actualmente se encuentra cumpliendo cadena perpetua en prisión. ¿Quieres ver la miniserie? La encontrarás en el catálogo de Netflix y, si te lo propones, podrás terminarla en un día, ya que cuenta con solo 4 episodios.

9. Going Clear: Scientology and the Prison of Belief (2015)

Basado en el libro de Lawrence Wright, Going Clear: Scientology, Hollywood, and the Prison of Belief, el filme documental aborda las afirmaciones de la Iglesia de la Cienciología y dirige la atención hacia los abusos y explotación que sufrieron varios de sus ex miembros.

Tras su lanzamiento, esta producción recibió numerosos galardones y se consolidó como uno de los documentales más vistos de su década. Todo ello, a pesar de que la Iglesia de la Cienciología trató de bloquear su lanzamiento. Actualmente se encuentra disponible en HBO Max y en YouTube.

10. Prophet’s Prey (2015)

Dirigido y escrito por Amy Berg, este filme documental sigue los pasos de Warren Jeffs, presidente de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y nos muestra cómo un discurso de rectitud puede esconder auténticas atrocidades.

A lo largo de Prophet’s Prey, conoceremos el modo de operar de este culto y cómo solapó el abuso de menores por parte de su líder, quien actualmente continúa dirigiendo esta institución desde la cárcel. El filme está disponible en Amazon Prime (por medio de Showtime) y tiene una duración de 101 minutos.

Ahora sí, con estos documentales sobre cultos y sectas ya no hay pretexto para aburrirse en casa. ¿Te quedaste con ganas de más opciones de cine y TV? No te vayas sin echarle un ojo a: Conoce los mejores estrenos de streaming en febrero.