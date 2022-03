Esta es la historia de los extintos y entubados ríos chilangos que hoy son algunas de las principales avenidas de la CDMX.

Donde hubo ríos… nombres de avenidas de la CDMX quedan. Esta ciudad monstruo se asemejaba a un espejismo acuático, tanto que el cronista español Bernal Díaz del Castillo mencionó, en los relatos referentes a la llegada a Tenochtitlán, que aquello que los soldados españoles veían era una visión “entre sueños”. Entre sueños y entre agua, así era la cedemex antes de la expansión, la sobrepoblación urbana y el desecamiento de estos ríos chilangos, cuyas avenidas de hormigón y concreto hidráulico llevan hoy sus nombres.

¡Y esa visión acuática no fue hace mucho! A inicios del siglo 20 (1900-2000), algunos ríos chilangos todavía rugían estruendosamente. Hoy, si no están contaminados por aguas residuales, son tan débiles que ya no alcanzan a rugir. Pero, ¿te has preguntado por qué hay tantas avenidas que llevan el nombre de “Río”? ¿Te suenan Los Remedios, Consulado, Tlalnepantla, De la Piedad, Churubusco, Mixcoac?

Esta es la historia de algunos de los ríos chilangos sepultados por cemento que hoy son avenidas de nuestra amada CDMX.

De la Magdalena a la serpiente de Mixcoac

El Río Magdalena es el ú-ni-co río vivo que resiste en esta gran mancha urbana. Nace del Cerro de San Miguel en el Desierto de los Leones, atraviesa la reserva natural de Los Dinamos, hasta llegar al parque Viveros de Coyoacán. Es el único río a cielo abierto, cuya longitud es de aproximadamente 20 kilómetros, que sigue fluyendo libre en esta ciudad chilanguita.

Con la urbanización del siglo XX el Río Magdalena fue contaminado al ser utilizado como vertedero de aguas negras. Fue así que en la década de los años treinta fue parcialmente entubado.

El Río Magdalena le dio nombre a la avenida homónima Río Magdalena (actual Eje 10 Sur).

Río Magdalena / Eje 10 Sur

En el tramo sur del Río Magdalena la unión con el Río Mixcoac era fortuita. El nombre “Mixcoac” significa en náhuatl “donde se venera a la serpiente de nubes”. La unión de estos ríos –cuentan– estaba llena de peces de colores, agua dulce cristalina y vegetación endémica y exuberante: ¡los ahuehuetes y los pirules abundaban!

Pero fue en el periodo de 1952-1966, durante el gobierno del regente Ernesto P. Uruchurtu, cuando entubaron la mayoría de los ríos chilangos. ¿Por qué? Para construir vías rápidas y avenidas anchas por donde pudieran circular un millar de automóviles modernos. El proyecto de desarrollo del Circuito Interior fue lo que terminó de sepultar al hoy extinto Río Mixcoac.

El Río Mixcoac también le dio nombre a su avenida homónima… tristemente llevan nombres de ríos pero de estos ya no queda nada.

Mapa de Mixcoac 1891 / Wikimedia Commons

De la serpiente Mixcoac al convento de Churubusco

El Río Mixcoac se unía en cierto punto con el Río Churubusco, localizado al sur de la ciudad. Estos 3 ríos entubados actualmente bajan del Cerro de la Cruz y al confluir forman parte a su vez de la Cuenca del Río Moctezuma, la cual abarca los estados de Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí. A su vez forman parte de la Región Hidrológica del Pánuco. Si no te suena el Río Pánuco quizá sea buen momento de darle una desempolvadita a tu libro de texto de Geografía.

Antes y después de Río Churubusco / Wikimedia Commons

Río Churubusco tomó su nombre de la localidad histórica que se encontraba a la orilla de su cauce. ¡Y aún hoy puedes visitar el antiguo Convento de Churubusco! Su nombre proviene del náhuatl y se traduce como “En el lugar donde adoran a Huitzilopochtli”. Durante la intervención estadounidense, este fue uno de los ríos chilangos que fue testigo de la Batalla de Churubusco.

El Río Churubusco, tras haber sido entubado en 1960 y convertido en una vialidad rápida, le dio nombre a la avenida del mismo nombre (actualmente Eje 7 Sur).

¡Ten piedad! ¡No me entubes!: Viaducto Río de la Piedad

Por mandato del presidente Miguel Alemán, el proyecto de obra vial del Viaducto que lleva su nombre, terminó por entubar al Río de la Piedad en 1952 como parte de ese proyecto de modernización. Y no solo entubaron al de la Piedad, lo mismo sucedió con el Río Becerra y el Río Tacubaya, ríos que confluían originalmente en su cauce. El Viaducto fue la primera vía rápida en Chilangolandia, y contaba únicamente con dos carriles por cada sentido. ¡Ya era caótico desde el principio!

¿Pero cómo era el Río de la Piedad? Por debajo de la supervía Viaducto Miguel Alemán aún corre este río, que también pertenece a la Cuenca del Río Pánuco. Cuando era un río libre desembocaba en el río Churubusco y muy probablemente El Río de la Piedad recibió su nombre por el pueblo originario de La Piedad Ahuehuetlán –o Atlexuca– cuyos habitantes vivían en su ribera.

Ahora ya sabes que el Río de la Piedad es actualmente, en su tramo correspondiente, la Avenida Viaducto Río de la Piedad.

Antes y después del Río de la Piedad / Wikimedia Commons

¡No todo eran ríos, también teníamos canales!

Estos ríos chilangos, los cuales en su mayoría hoy forman parte del Sistema de Drenaje Profundo de la CDMX, no eran los únicos cuerpos de agua en la ciudad. ¡También teníamos canales! ¡Y alguna vez fueron cristalinos! ¡Y hasta barcos de vapor y trajineras se deslizaban por sus venas acuíferas!

Lo que hoy es Canal Nacional…

Al sur oriente de la ciudad Canal Nacional nace del Lago de Xochimilco, avanza hacia el norte, cruza Iztapalapa y el antiguo pueblo de Culhuacán, desemboca en Río Churubusco, y llega ¡hasta la Viga! ¡Y por eso le llamamos Canal de la Viga! Cuentan que era una de las principales entradas a la “Gran Tenochtitlan” y que la vista era un espejismo cristalino.

Pasaron los años y Tenochtitlán se fue convirtiendo paulatinamente en una ciudad colonial. En aquel entonces, el río Tacubaya, localidad cuyo nombre proviene del náhuatl y significa “lugar donde se junta el agua”, bajaba de los cerros y desembocaba en la ciénaga de Chapultepec, mientras tanto las aguas del río Xola cuentan que llegaban a la ciénaga de la hacienda de la Condesa, bordeada a su vez por el Río de la Piedad.

Antes y después del Canal Nacional / Wikimedia Commons

La ciudad siempre estuvo llena de agua, pero a algunos les pareció buena idea combatir las inundaciones naturales propiciadas por el desbordamiento de los ríos chilangos. Fue así que en 1825 reencauzaron al río Tacubaya, que a su vez estaba unido al Río Xola, y los desembocaron artificialmente en el Canal Nacional.

Canal Nacional actualmente corre a cielo abierto a lo largo de 3 alcaldías: Xochimilco, Coyoacán e Iztapalapa. En su periferia se encuentra la vialidad Avenida Canal Nacional.

Lo que hoy es Canal de Miramontes…

Y ahora que ya conoces más de Canal Nacional, tienes que saber que también se relaciona con una famosa avenida localizada al Sur de la CDMX que seguro te suena. En el corazón de Coapa alguna vez fue libre el Canal de Miramontes, el cual era una extensión del Canal Nacional. ¿Pero cuál es su historia?

En la década de los años sesenta también fue entubado pero antes era un canal de cielo abierto como ahora sigue siendo el Canal Nacional. Y antes no se llamaba Villa Coapa, se llamaba Villa Narciso Mendoza, y por ahí corría el mismísimo Canal de Miramontes. ¡Ahora ya lo sabes!

La avenida Canal de Miramontes actualmente es el Eje 1 Oriente.

Canal Miramontes / Eje 1 Oriente / Wikimedia Commons

Y ojo aquí: no creas que por llamarles “ríos entubados” es porque sigue corriendo agua cristalina por sus entrañas. ¡No! Desafortunadamente la mayoría de los ríos chilangos fueron entubados para convertirse en vertederos de aguas negras y residuales. Por eso, si quieres hacer patria –la neta– cuida los mantos acuíferos y cauces que aún sobreviven en esta cedemex.

¡Visita el Río Magdalena y cuídalo! Recuerda que es nuestro único río vivo. También puedes ayudar rolando información. ¡Comparte esta nota para que llegue a toda la bandita chilanga!

