Si estás buscando tianguis con pacas para ir a chacharear en fin se semana, has llegado al lugar indicado. ¡Chécale!

Si te gusta la de segunda (y hasta la de tercera) date el rol por estas pacas de fin de semana en CDMX. Las segundas oportunidades jamás son malas (al menos no en la ropa, quizá sí en tu ex).

También si quieres que a tu corazón lo conquiste Roberto, ‘a güero’ tienes que ir a estas pacas de fin de semana en CDMX. No hay mejor triunfo del folclor chilango que el hallazgo de “la chida” en un día entre pacas.

PACA TIP: Usa esta información sabiamente. Siempre que la prenda esté manchada, mejor NO la compres. Se sabe que casi nunca sale la mancha. Y pela el ojo en los puestos con lona color naranja porque hay que revisar súper bien la ropa porque el color de la lona tapa muchos defectillos. Ahora sí ya estás pistolas para ir a estas pacas de fin de semana en CDMX.

Paca fina la de “San Feli” en San Felipe de Jesús

Acuérdate que para encontrar la chida tienes que poner en sintonía también tu intuición. Y es que seguro la vas a necesitar al recorrer el kilométrico San Felipe. ¿Por qué? Nada más ni nada menos porque “San Feli” es el tianguis más grande de toda América Latina. Sí, así como lo lees. Como nos gusta empezar por lo más grande por eso esta es una de las pacas de fin de semana más finas. “San Feli” no te va a decepcionar.

Aquí vas a encontrar de todo: VIP para hombre (sin cambios), VIP para mujer, mixta, deportiva, Especial 50-60-70, Escójale 35, Fina 89-90-100. ¡Lo que tú quieras y mandes! Es solo cuestión de buscar. Ni te imaginas todo lo que vas a encontrar: desde un tornillo hasta ropita ‘nais’.

Cuándo: Domingo 09:00-18:00 hrs

Dónde: Villa de Ayala, Cam. de la Unión “A” &, San Felipe de Jesús, Gustavo A. Madero, CDMX

Ten fe en la paca de El Rosario

Entre tesoros y mercancía de dudosa procedencia, esta es otra de las pacas de fin de semana en CDMX. Así es la paca de El Rosario, simplemente hay que tener fe en que te la vas a encontrar.

Que no te de pena revolver, ni te fijes. Quien no revuelve no encuentra. Todo lo encuentras aquí en la paquita del inmaculado Rosario. Escoge selectivamente esas prendas que solo están hechas para ti.

Cuándo: Sábado 08:30-16:30 hrs

Dónde: Av. de las Culturas 33, El Rosario, Azcapotzalco, CDMX

Las sendas pacas de Pino Suárez

Se sabe que donde se abre la paca buena… ¡ahí está la gente! Como abejas a la miel, tú solo primero observa bien y te darás cuenta. ¡Solitas llegan! Así pasa siempre en las pacas de fin de semana de Pino Suárez. ¡Toda una institución de las pacas sagradas! La expedición a las pacas del primer cuadro de esta ciudad siempre son garantía. Si te hacen faltan pans, chores y chones…vénganos tu reino en las pacas de Pino Suárez. Y además ya está escogida, lo que quiere decir que ya no le vas a tener que buscar tanto. Ya viene más ‘limpita’.

Cuándo: Sábado y Domingo (también abren entre semana, Lunes cerrado)

Dónde: Cda. Fray Servando 42, Tránsito, Cuauhtémoc, CDMX.

Pacas premium en Las Torres

Porque sabemos que a veces el finde comienza desde el viernes… haz San Viernes en esta paquita. ¡Además esta es una de las pacas de fin de semana premium! Al menos eso cuenta la leyenda. ¿Por qué premium? Aquí te manejan lo que viene siendo etiquetas de ‘conoshidishimash’ marcas de moda internacionales.

Aunque hay que saberle buscar entre tanta cháchara que venden ahí en Las Torres, es cuestión de suerte y tener fe en el hallazgo.

Cuándo: Vie-Dom Lánzate temprano porque abren desde las 3 am (si llegas a las 7 a sería lo ideal)

Dónde: San Antonio, Av. José Clemente Orozco 170, San Antonio, Iztapalapa, CDMX.

Las pacas de a un lado de Las Torres en Parque Cuitláhuac

A un lado de las Torres, justo en la explanada, podrías encontrar de seguro “el hallazgo”. Después de la primera y segunda ronda, en la tercera (por ahí de las 5 de la tarde) ya dejan la ropa tirada sobre la calle. Y ya sabes lo que dicen: basura de unos… paca acá.

Antes de llegar a echar paca acuérdate de encomendarte: Dios de las pacas… ¡iluminanos! Y seguro así vas a encontrar lo que ni sabías que estabas buscando.

Cuándo: *Las pacas kilométricas de a lado de Las Torres se ponen Lunes y Jueves (es decir, hay paca de fin de semana también, pero los días chidos chidos ya te la sabes)

Dónde: Al fondo del tianguis de Las Torres (Parque Cuitláhuac)

Ahí te va otro PACA TIP: SI piensas: “naa lo compro la próxima semana”, ¡fallaste, las oportunidades no regresan! Aunque no todo es malo, cuando regreses encontrarás algo mejor (sí, así como con tu ex). Ahora ya tienes todo el conocimiento en la palma de tu paca… que diga, de tu mano. Estas pacas de fin de semana en CDMX van probadas, garantizadas y con etiqueta. ¿Le entras al jale?

