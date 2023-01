Estos son 10 datos importantes que tienes que conocer del pulque antes de que lo sigas bebiendo. ¡Saca al alacrán de su vaso!

Recordar tu primer pulque es llevarlo en el corazón, pero conocer datos que no sabías del pulque ¡eso es cerebro!

Esta nota está hecha si bebes con el corazón pero también con la mente. Desempolva la Chilangopedia porque vamos a aplicar la del alacrán pulquero. ¿Y cuál es esa? Si no entendiste esa referencia entonces definitivamente tienes que leer esta nota.

Es momento de ejercitar tu cerebro pulquero. Nada mejor que esta gimnasia cerebral de Mayahuel para ejercitar la curiosidad y el saber. El trago más antiguo en la historia de México actúa de forma misteriosa.

Cuenta la leyenda que puedes mantenerte sentado bebiendo pulque por horas. ¡Pero en cuanto te levantas no te puedes quedar de pie! ¡Vámonos de ‘a pulmón’ con estos datos interesantes del pulque!

1. El pulque se llama de otras formas

Este es el primer dato que te dará información que no conocías acerca del pulque. ¡Tiene otros nombres! No, no hablamos de decirle “pulmón” solamente. En otomí se le dice ñogi y en purépecha le llaman a esta bebida urapi. También le llaman neutle, tlachicotón, tlapehue, tlamapa, caldo de oso, baba de oso, baba de los dioses y cara blanca. Básicamente baba.

Ah por cierto, se le llama alacrán en el pulque a la técnica de reconocimiento de un buen pulque. Lo único que tienes que hacer es; lo poquito que queda de tu primer vaso de pulque lo lanzas rápidamente al suelo. Si el chorrito forma un alacrán en el piso, sabes que es del bueno.

2. Esta bebida inspiró a un grupo musical

Vamos a ponerle un poquito de ritmo a esta lista de 10 datos que no conocías del pulque. ¿Te suena el grupo musical Los Xochimilcas? Si a ti no, seguro que a tu abuelito y abuelita sí. Fue el pulque la bebida dionisíaca que inspiró a Los Xochimilcas a componer –no una, sino dos– canciones mayahueleras. Una es “Pulque para dos” y la otra es “Caldo de Oso”. Esta agrupación musical fue una de las más populares de la década de los años 40.

3. Del mismo maguey que el tequila y el mezcal

El pulque, como el mezcal y el tequila, ¡son parientes! Estas 3 bebidas exquisitas se obtienen de la misma familia de plantas: el agave. Más no de la misma forma ni de la misma especie. Para hacer pulque se necesita de un maguey pulquero (Agave salmiana) conocido también como maguey manso o de montaña. Para que puedas beberte tu pulquito primero tuvieron que extraer el aguamiel. ¡Puede tardar de 8 a 15 años para producir la savia conocida como “aguamiel”! ¿Sabías que el maguey es una planta de la familia de las suculentas? Ya lo sabes.

4. A quien saca el aguamiel no se le dice “pulquero”

Otro de los datos interesantes acerca del pulque es la forma en cómo se le llama a quien lo obtiene. ¡No hablemos de pulqueros! El término es preciso y se llama “tlachiquero”. Es quien se encarga de “libar” el aguamiel del maguey. Es diferente al jimador por ejemplo, que es quien “jima” (cortar-tomar) las piñas del agave para obtener tequila o mezcal.

Libar significa “chupar”, “succionar”, “beber” una especie de néctar –en el caso de un insecto–; o beber una bebida alcohólica. Después de que el tlachiquero obtiene el aguamiel lo fermenta hasta conseguir el pulque.

5. ¡Hola pulque de Ometochtli!

El origen de esta bebida es tan ancestral y ceremonioso que se remonta antes del año 200 d. C. Muchas veces al año se celebraba Ometochtli en el imperio mexica. En este día se honraba a las deidades no con sacrificios ¡sino con pulque! Personas adultas e infancias lo bebían hasta quedar embriagados por su ácida y blanca miel. Y eso no era mal visto, al contrario. Bebida de dioses sí, pero también bebida del pueblo.

Sabías que… Ometochtli se traduce en náhuatl como “dos conejo” ‘ome: dos y tochtli: conejo. Es nada más ni nada menos que uno de los cuatrocientos espíritus de los borrachos. ¡Por eso los 400 conejos de la diosa Mayahuel!

6. El pulque originalmente no se llamaba así

Ahora que sabemos que el origen de esta bebida se remonta hasta tiempos del imperio azteca (y antes) tienes que saber esto. ¡El pulque originalmente no se llamaba así!

El pulque en tiempos mexicas se llamaba ixtac octli que podría traducirse como “el licor blanco”. En realidad la palabra “pulque” es una perversión tras la conquista española que proviene de los vocablos octli poliuhqui y se traduce como “licor descompuesto”. Así le llamaban en náhuatl al pulque que estaba demasiado fermentado.

7. Poquito porque es bendito

En la sociedad mexica el pulque era considerada como una bebida ceremoniosa. Solo se podía beber en ciertas ocasiones y rituales, un ejemplo era Ometochtli. ¡Ni creas que había pulquerías como las de ahorita! No. Era poquito y bendito. Y era bendito porque provenía de Mayahuel. Mayahuel era nada más ni nada menos que la amada de Quetzalcoatl; de ella brotó la primera planta de maguey. Ahí nomás.

8. Más de una variedad de pulque

Para celebrar Ometochtli no bastaba solo con ixtac octli (pulque blanco que en realidad es aguamiel). Celebraban con el consumo de otras variedades como ayoctli (aguamiel reposado) y el pulque azul o matlaoctli. Esta última variedad de pulque lo podían beber solamente personas adultas mayores, matrimonios y señores principales en sus casas. Bebían pulque azul después del sacrificio de esclavos en la fiesta Panquetzaliztli.

El texcalceuilo solamente podían beberlo adultos mayores frente a la estatua de Milintoc en Tlatelolco durante la fiesta del mes Izcalli. El pulque uiztli era conocido como el “pulque nuevo”. El teometl era bebido solamente por guerreros y hombres sabios. (¿Y las mujeres?)

Durante Ometochtliel el tipo de pulque que bebía el sacerdote del pulque era el pulque teoctli, que se traduce como “vino de los dioses”. ¡Ahora ya lo sabes! Beber pulque para nada era corriente sino un manjar.

9. Agave majestuoso

¿Sabes de dónde proviene la palabra agave? Proviene del nombre propio latino “Agave”, a su vez procede del mismo griego que significa ‘noble’, ‘ilustre’, ‘admirable’. El naturalista sueco Carl von Linneo nombró a este tipo de plantas suculentas de origen mexicano como “agave” en su obra Species Plantarum (1753).

No tenemos que preguntar por qué, porque en la pregunta viene la respuesta. No existe nada más majestuoso y que no sea admirable que nuestro agave mexicano.

10. Hitler, el pulque y la fuente de la eterna juventud

En 1936 Hitler mandó hacer un documental acerca del pulque. Este documental se llama “Pulquebereitung in Mexiko”. En este filme se puede observar a trabajadores del pulque quienes lo degustan servido en una penca de maguey. También se ve al tlachiquero que corta las pencas para después libar el aguamiel.

¿Te imaginas? ¡El primer documental acerca del pulque en México fue grabado por nazis por mandato de Adolfo Hitler! No solo eso, sino que permaneció oculto por 70 años. Un coleccionista lo compró por solo 40 dólares cuando le llegó la oportunidad.

Pero… ¿por qué Hitler lo mandó a hacer? Cuentan que el führer estaba tras la investigación de que el pulque podría ser fuente de la eterna juventud. Y pues se sabe que lo de la juventud le ponía a Hitler.

El documental fue dirigido por Hubert Schonger (1897-1978) quien fue uno de los cineastas más renombrados de la época del Tercer Reich. La cinta se perdió. Años después apareció en una subasta en Berlín todavía enlatada. Fue allí que llegó a manos del coleccionista mexicano Javier Gómez Marín.

El documental que se traduce como “La producción del pulque en México” dura 9 minutos y está filmada en blanco y negro, sin sonido. En la filmación aparecen tlachiqueros de Puebla y Apan, Hidalgo.

Lo más curioso, y no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo pero… mi abuelo tenía una hacienda pulquera que cuentan que perdió en el juego. ¿Habrán sido algunos de estos magueyes y tlachiqueros trabajadores de su hacienda pulquera? Yo digo que sí.

Desde el corazón del maguey para el mundo ya conoces estos 10 datos interesantes acerca del pulque. Pon en práctica ese conocimiento y conviértelo en tu próximo vaso de pulmón. ¿Jalas por un pulque o te tlachiqueas? O como diría el refrán: “Válgame San Pantaleón y San Judás Macabeo, qué diablos tendré en los ojos que puros pulques veo”.

