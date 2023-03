Si estás buscando qué hacer el fin de semana en CDMX, del 10 al 12 de marzo hay eventos y actividades para beber, bailar y ver cine gratis.

La capital del país tiene cultura, música, festivales y hasta deportes para todos los gustos. Acá te dejamos una lista con los eventos que habrá este fin para que tú escojas a cuáles lanzarte.

1. Expo Feria del Pulque (11 de marzo)

Para matar el calor de marzo nada mejor que un buen pulque. Este sábado arranca la Expo Feria del Pulque en Jiquipilco, un municipio mexiquense a apenas 2 horas en carro de CDMX. Si te animas a darte una escapada, además de una amplia variedad de la bebida de los dioses encontrarás presentaciones musicales y actividades deportivas gratis.

La Expo Feria del pulque estará hasta el 26 de marzo y tendrá como invitados a artistas de la talla de Lupillo Rivera, así como jaripeos y otras atracciones.

Foto: Facebook (Festivales y conciertos Toluca)

2. San Patricio Fest (11 de marzo)

El 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio, una de las festividades más importantes para la cultura irlandesa. Pero en CDMX las celebraciones comenzarán desde el 11 de marzo.

El San Patricio Fest se llevará a cabo en el Museo Nacional de las Intervenciones. El 11 de marzo habrán clases de gaélico irlandés, así como un concierto de música gallega, mientras que el domingo 12 habrá un concierto de gaitas y talleres de danza. Cáele cualquiera de los dos días a partir de las 10:00 horas.

3. Perfume de violetas gratis en La Casa del Lago (11 de marzo)

La vieja confiable cuando no sabes qué hacer el fin de semana es ir al cine. Pero ¿qué tal si puedes hacerlo gratis?

La Casa del Lago de la UNAM está proyectando de manera gratuita un ciclo de cine de directoras mexicanas en el marco del Mes de la Mujer. Este 11 de marzo se exhibirá Perfume de Violetas de manera gratuita a las 16:00 horas. Además, el domingo 12 a las 14:00 horas podrás ver la película Batallas íntimas, de Lucía Gajá.

4. Festival por la Igualdad Tiempo de Mujeres (10 a 12 de marzo)

El ciclo de cine forma parte de las actividades por la conmemoración del 8M en CDMX al igual que el Festival por la Igualdad Tiempo de Mujeres. Este consta de más de 100 actividades en las que participan 150 mujeres artistas en distintas sedes de CDMX.

Entre el 10 y el 12 de marzo podrás ver presentaciones de danza en plazas públicas de Xochimilco, la GAM, Tláhuac y la Alameda Central. Asimismo, habrá teatro y cabaret en varios recintos.

Foto: Cuartoscuro

5. Fiestón de cumbia y tambores en la Estela de Luz (12 de marzo)

Otra opción si no sabes qué hacer este fin de semana en CDMX es lanzarte al fiestón de cumbia y tambores que se va a armar en la Estela de Luz. Se trata de otro evento que reconoce el talento de las mujeres, pero está abierto a público de todos los géneros y todas las edades. La agrupación La Perla de Bogotá amenizará el evento. Puedes caerle el 12 de marzo a partir de las 15:00 horas. Es gratis.

6. Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (11 y 12 de marzo)

En cambio, si eres fan de la Filarmónica, lánzate al concierto de la OFCDMX. Ofrecerán a funciones este fin de semana: una el sábado a las 18:00 horas y la otra el domingo a las 12:30. La cita es en la Sala Silvestre Revueltas y la entrada cuesta 193 pesos.

Foto: Facebook (OFCDMX)

7. Biciescuela (11 y 12 de marzo)

Si no sabes andar en bici y no tienes nada qué hacer el fin de semana, aprovecha de una vez por todas. En CDMX hay 9 biciscuelas gratuitas que pretan servicio sábados y domingos. Si no tienes bicla, no importa; allí te presta una y un casco.

8. Festival de Anime y Manga (11 de marzo)

El sábado 11 de marzo habrá un festival de anime y manga y estará dedicado a las series EvangelionyAttack on Titan!. Cáele de 11:00 a 18:00 horas al Deportivo SME para disfrutar de convivencias con los actores de doblaje y los concursos de cosplay.

9. Japón en la Vasconcelos

Este es el último fin de semana para disfrutar de la muestra cultural Japón en la Vasconcelos. Encontrarás clases de origami, de arte floral japonés, proyecciones de películas, charlas con especialistas, clubes de lectura, mini cursos de japonés, exposiciones de juguetes, conferencias y más.

Foto: Cuartoscuro

10. Feria de la Pirotecnia de Tultepec

Otro de los grandes eventos que están por terminar es la Feria de la Pirotecnia de Tultepec. No dejes que se acabe sin disfrutar de sus castillos y toritos pirotécnicos. Además, este fin de semana se presentarán gratis artistas como La Original Banda El Limón y Los Cadetes de Linares.

