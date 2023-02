Del 2 al 14 de marzo en la Biblioteca Vasconcelos será el evento: Japón en la Vasconcelos, con actividades gratis.

La Biblioteca Vasconcelos celebra la cultura japonesa con el evento: Japón en la Vasconcelos, que tendrá actividades gratuitas.

Clases de origami, de arte floral japonés, proyecciones de películas, charlas con especialistas, clubes de lectura, mini cursos de japonés para niños y niñas, exposiciones de juguetes, conferencias y más, serán parte del evento “Japón en la Vasconcelos”, que organiza la Biblioteca Vasconcelos y Fundación Japón en México para celebrar su cultura. La mejor parte: muchas de las actividades son completamente gratuitas.

¿Cuándo festejará la Biblioteca Vasconcelos a la cultura japonesa?

El evento “Japón en la Vasconcelos” será del 2 al 14 de marzo de 2023.

Japón en la Vasconcelos será del 2 al 14 de marzo en la Biblioteca Vasconcelos.

¿Qué habrá en el evento Japón en la Vasconcelos?

Podrás ser parte del Club de Lectura: “La dependienta” de Saya Murata, habrá dos sesiones: Una charla informativa sobre la autora que será el 2 de marzo, y una foro grupal de lectura el 14 de marzo. Ambas sesiones serán a las 5pm y a las 7pm, en el Matrix Móvil.

En tanto, si las manualidades son lo tuyo no puedes dejar de asistir a los talleres que ofrece dicho evento. Puedes elegir el de origami en la sala infantil de la Biblioteca, que será el 9 de marzo a las 4pm. El cupo es limitado por lo que necesitas ir unos minutos antes, ya que no habrá registro previo para el taller. Si no alcanzas, también puedes sumarte al taller de arte floral japonés a las 2pm el 4 de marzo.

Súmate a las actividades gratuitas del evento: “Japón en la Vasconcelos”.

Por otro lado, las conferencias también se harán presente en este evento. Anótate a “El manga de ayer y hoy. Cómo se produce un manga de licencia” y “Traducción en vivo de manga”, donde participarán Flavio Pastor, Etel Robles y Rubí Velázquez de Editorial Panini. La entrada es libre, y será el viernes 10 a las 5pm y el sábado 11 a las 12pm.

Para los más pequeños de la casa puedes inscribirlos en las mini clases de japonés, que serán a partir de canciones y juegos. Serán el miércoles 8 a las 4pm y 5pm en la sala infantil de la Biblioteca Vasconcelos. No hay registro, sin embargo, el cupo es limitado.

En tanto, el cine no podría faltar. Habrá dos funciones en el Auditorio de la Biblioteca Vasconcelos, donde podrás ver Pop in Q” de Naoki Miyahara, el 6 de marzo a las 5pm; o “El lonche de papá” de Masakazu Fukatsu, el 13 de marzo a las a la misma hora. Es entrada libre.