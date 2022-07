Si tienes ganas de divertirte sin salir de la ciudad ni gastar mucho, hay algunas actividades baratas que puedes realizar en este verano.

Es nuestro placer informarles que llegamos a mitad de año y pronto desfilará por aquí el pan de muerto. ¡Khé! Pero que no cunda el pánico; antes están el verano, las vacaciones y un ratito para llevar una vida relajada. Eso sí, estamos conscientes de que muchos no podremos salir de la ciudad ni gastar mucho. Pero eso no es un impedimento para pasarla bomba. Hay actividades baratas que podemos realizar en este verano para divertirnos

Si siempre alardeamos de nuestra querida Chilangolandia es porque en verdad tiene de todo. Y no solo eso: también tiene para todos los presupuestos, cosa que nuestros bolsillos millennials agradecen. Por ello, nos dimos a la tarea de buscar algunas actividades con las “3 B”, o sea, buenas, bonitas y baratas, para distraerse un rato en este verano. Hay desde ciclos de anime, biciescuelas, cursos de parkour y teatro que podrás disfrutar con tus personas favoritas. ¡Ah! Hay que mencionar que también las infancias salen rayadas, porque incluimos un par de divertidos talleres pensados para ellos.

1. Biciescuela de verano

Para pedalear en una de las áreas verdes más bonitas de la ciudad está la biciescuela de verano de Chapultepec. Esta iniciativa fue suspendida debido a la pandemia, pero desde junio reactivó operaciones para enseñar a cualquier persona, a partir de los 3 años, a andar en bicicleta. También tienen talleres de destreza en bici, ciclismo urbano y mecánica básica.

Cuándo: Todos los sábados hasta nuevo aviso

Horario: De 10 a 14 h

Dónde: La principal está en Chapultepec, sobre Mahatma Gandhi, pero el programa se expandió a Escuadrón 201, al Parque Ecológico de Xochimilco, al Bosque de Tlalpan y al Bosque de San Juan de Aragón.

Costo: Gratuito

2. Funboxing

Las vacaciones son el momento perfecto para descansar y relajarse, pero sabemos también que esto puede detonar un poco de aburrimiento. Si necesitas un chispazo de emoción Funboxing es otro sitio que ofrece actividades baratas para realizar en este verano. Muchas de ellas se puden hacer en familia, como el senderismo y los kits de pintura.

Costo: A partir de $500 pesos

3. Anaconda Bike Park

Si lo tuyo es ponerte en modo extremo, vamos a aprender a andar en bici como experto. Anaconda Bike Park te enseña a comenzar a pedalear, pero también a realizar piruetas y descender por empinados terrenos. Sin miedo, aquí son profesionales y se la saben, tanto que reciben personas de todas las edades.

Cuándo: Horarios entre semana y en fines de semana

Costo: A partir de $300 pesos

4. Fábrica de Ideas curso de verano

Si buscas actividades baratas para este verano, también puedes tener un acercamiento al arte y diseño. El Franz Mayer abre sus puertas a todos los niños entre 8 y 14 años a su Fábrica de Ideas, un curso de verano en donde podrán crear diferentes piezas utilitarias con materiales del día a día. Incluye la guía de un profesional, explicaciones acerca de conceptos relacionados con el diseño y una colación frutal.

Duración: 2 al 18 de agosto (3 semanas)

Costo: $300 pesos un día o $2,500 las 3 semanas

5. Rally de Museos 2.0

¡Vamos a ponernos intelectuales! Llegó la hora de recorrer la ciudad, disfrazarse y poner de cabeza los museos de la Capirucha. El Rally de Museos 2.0 edición verano está de regreso y prometen actividades con las que te botarás de risa. Arma tu equipo, ya sea con amigos o en familia, el chiste es divertirse mientras conoces estos recintos.

Cuándo: Del 28 al 31 de julio

Costo: $150 pesos por persona

6. Ciclo de Anime: Rebuild Evangelion

Otakus chilangos, ¡manifiéstense! Cineteca para Raros, un proyecto que lleva el cine a distintos espacios abiertos para su descentralización —suena muy pro, pero es cierto— abre el primer ciclo de anime. Este espacio ofrece otras actividades baratas que podrás hacer este verano, como ver la proyección de la tetralogía Neon Genesis Evangelion, un concurso de cosplays y la expo de fan arts.

Cuándo: Todos los miércoles de julio

Dónde: Overeal Cafe. Joaquín Velázquez de León #126, San Rafael

Costo: $150 pesos por persona

7. Taller de parkour gratuito

Para sacarle todo el provecho al nuevo Parque de Cultura Urbana —en la III Sección de Chapultepec, donde estaba Atlantis—, el proyecto Alas y Raíces se pone guapo con clases de parkour para niños. ¡Yas! Hora de andar como mono, brincando de un lugar a otro, sólo trae rodilleras para protegerte de alguna caída.

Cuándo: Todos los domingos de julio

Horario: Clases a las 14 h y a las 15 h

Dónde: Avenida Constituyentes s/n, pasando el lienzo charro. 3° Sección del Bosque de Chapultepec, CDMX

Costo: Entrada gratuita

8. Verano es infantil en el Centro Cultural España

El Centro Cultural España se viste de arte para recibir clown, teatro, narración, títeres y música para todas las infancias este verano. Este museo ha organizado una serie de actividades pensadas para que les niñes conozcan sus derechos, se diviertan aprendiendo de ciencia y desarrollen su creatividad.

Cuándo: De 2 de julio al 20 de agosto

Horario: Consulta la cartelera y talleres en su página

Dónde: Pasaje cultural Guatemala 18 – Donceles 97, colonia Centro

Costo: Entrada gratuita

9. Ciclo: La ópera es puro cuento y el ballet también

Este verano es para acercarse a la ópera y el ballet con este didáctico ciclo para toda la familia. A través de montajes familiares que conjugan danza, teatro, música en vivo, artes visuales y circenses, el CENART apuesta por darle la vuelta obras clásicas para atraer a las infancias.

Cuándo: Todos los sábados y domingos de julio

Horario: Consulta horarios y cartelera en la página del CENART

Dónde: Teatro de las Artes del CENART. Río Churubusco #79, colonia Country Club Costo: $100 pesos por persona

10. Cortometarte

¿Tienes curiosidad por incursionar en el séptimo arte como productor? Manos a la obra, plasma esa idea que tienes en la cabeza en un cortometraje. El Museo de Arte Moderno trae un curso de verano para explorar las posibilidades creativas que ofrece esta técnica. Eso sí, sólo reciben jóvenes de menos de 17 años.

Cuándo: Del 18 al 29 de julio

Horario: De 10 a 14 h

Dónde: Avenida Paseo de la Reforma s/n, Bosque de Chapultepec I Sección

Costo: $1,200 pesos por semana