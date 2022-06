¿Ya conoces cada uno de los museos y galerías al norte de la CDMX? ¡Lánzate a recorrerlos y planea tu próximo recorrido con este mapa!

¿Jalas a un recorrido por el norte chilango? La capirucha resguarda maravillas culturales en cada uno de sus rincones. Por supuesto, alcaldías como Azcapotzalco y Gustavo A. Madero no podían ser la excepción. Ambos nos ofrecen planes artísticos increíbles para visitar cualquier día de la semana. Para que te animes a armar tu ruta, aquí te preparamos un mapa con todos los museos y galerías al norte de la CDMX. ¡Lánzate a recorrerlos!

Museos y galerías al norte de la CDMX

Si te gusta el arte y la cultura, seguramente te has dado una vuelta por los museos y recintos artísticos de Coyoacán y de la alcaldía Miguel Hidalgo. Sin embargo, hay mucho más por ver y disfrutar en nuestra CDMX. Además de los icónicos espacios culturales que se encuentran en las zonas del centro y sur, también puedes encontrar una gran oferta artística, académica y recreativa en el norte.

Si todavía no te has dado el chance de conocer la oferta cultural del norte chilango, te sorprenderás con la variedad de espacios dedicados al arte, la difusión científica, la historia y las tradiciones. Así que no esperes más y lánzate a recorrer esta zona de la ciudad en tu siguiente oportunidad.

Antes de realizar tu ruta, te recordamos que algunos sitios culturales han cerrado temporalmente o modificado sus horarios por la pandemia de covid-19. Para evitar cualquier contratiempo, checa sus horarios en redes sociales y en sus páginas oficiales. Ahora sí, sin más preámbulos: ¡Vámonos de paseo!

Azcapotzalco

• Museo Interactivo Tezozómoc

• Museo de Azcapotzalco

• Museo-Centro de Pueblos Originarios

• Museo del Ferrocarril

• Galería Desvelos

• Galería-Café El Tin-Tanísmo

• Centro Cultural Xitle

• Faro Poniente Xochikalli

• Casa de la Palabra José Emilio Pacheco

• Casa de la Cultura Azcapotzalco

Tal vez te interese: MAPA: Centros culturales, museos y galerías al poniente de Chilangolandia 🗺️

Gustavo A. Madero

• Planetario Luis Enrique Erro

• Museo de Figuras de Cera (La Villa)

• Museo de Geología y Paleontología

• Museo de la Basílica de Guadalupe

• Museo de los Ferrocarrileros

• Galería Abierta del Bosque de Aragón

• Museo de los Ferrocarrileros

• Galería Abierta del Instituto Mexicano del Petróleo

• Galería Maestro Antonio Rodríguez

• Galería Abierta del IPN

• Galería de Arte del Faro Aragón

• Galería Abierta del CINVESTAV

• Centro de Desarrollo Social y Cultural La Casilda

• Centro de Desarrollo Social y Cultural Carlos Monsiváis

• Fábrica de Artes y Oficios Aragón

• Casa de Cultura Estrella José Martí

• Centro de Desarrollo Social y Cultural Encuentro Juvenil

• Fábrica de Artes y Oficios Indios Verdes

• Centro Cultural Futurama

• Casa de Cultura Juventino Rosas

• Centro de Desarrollo Social y Cultural Cuchilla del Tesoro

• Foro Cristina Payán

• Centro de Arte Bicentenario Poeta Hugo Gutiérrez Vega

• Centro Cultural Jaime Torres Bodet (IPN)

• Centro Cultural Rafael Solana del IMSS

• Casa de Cultura José María Velasco

• Centro Cultural Espacio La Reserva

• Centro de Desarrollo Social y Cultural Alí Chumacero

• Centro de Desarrollo Social y Cultural Benito Juárez

• Centro de Desarrollo Social y Cultural Vista Hermosa

• Centro de Desarrollo Social y Cultural Carlos Montemayor

• Centro de Desarrollo Social y Cultural Aarón Gordián Martínez

• Centro de Desarrollo Social y Cultural Paco Ignacio Taibo ll

• Casa de la Cultura Palmatitla

El Museo de la Basílica de Guadalupe alberga la colección más grande relacionada a la Virgen de Guadalupe. Contiene arte Asiático, Europeo y Novohispano desde el siglo XV hasta el XX. https://t.co/0NbCdrNslH#UnLugarEnCDMX pic.twitter.com/23SAfaBLSV — Agencia Digital de Innovación Pública (@LaAgenciaCDMX) May 3, 2022

¡No te aburras en la CDMX! Arma tu ruta y lánzate a recorrer el norte chilango. Antes de que te vayas, échale un ojo a: ¡Con todo! Estos son los récords más impresionantes de la CDMX 🤯