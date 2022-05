Si eres fan de Tim Burton, este post de spots de la CDMX como para sentirte en una de las películas te volará la cabeza.

Cuando piensas en las películas de Tim Burton, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Seguramente esqueletos —muchos esqueletos y en todas sus formas— y una onda muy dark. En efecto, este director de California se ha convertido en uno de los favoritos gracias a su estilo cinematográfico peculiar que todos reconocemos. Sus filmes son encabezados por personajes retorcidos que se desenvuelven en lugares con una marcada personalidad sombría. Además, tiene cierta afinidad por historias surrealistas, plagadas de fantasía. Algo así como un Halloween eterno, en donde encuentras la emoción y lo luminoso entre calabazas gigantes.

El estilo ‘Burtonesque’

Pero, ¿de dónde salió este estilo tan característico? Antes de convertirse en el aclamado director ‘darks’ que conocemos, tuvo una breve estancia como animador aprendiz en Disney, donde comenzó a desarrollar su personalidad y se enamoró del stop motion —técnica que utilizó en El cadáver de la novia y El extraño mundo de Jack—. Sin embargo, sus ideas distaban de la propuesta de la casa del ratón, era muy oscuro y ‘rarito’ para sus estándares.

En su libro Burton on Burton, escribe: “Hubo un momento en que ya no podía fingir el estilo Disney”. Así que decidió dar el paso y lanzar proyectos independientes.

Ya sin ataduras estuvo listo para volcar todas las experiencias que lo impactaron desde pequeño. En este mismo libro menciona que a diferencia de sus amigos, él era fan de las películas de ciencia ficción,horror y el cine B —de bajo presupuesto y no comercial—. Las películas en 8 mm que armaba para familiares y amigos eran siniestras, cuenta, pero eso no impidió que lo alentaran a continuar. Más adelante se enamoró del expresionismo alemán, cuyo diseño provocaba una sensación de ficción, de estar en un sueño e incluso de tensión psicológica —como el uso de sombras u objetos que se transforman en personajes terroríficos—.

La neta su estilo es único y distinguible por cualquiera, así que nosotros nos pusimos a pensar qué lugares podrían inspirar alguna de sus películas. Desde hospitales abandonados, hasta mansiones atiborradas de arte del siglo pasado, date un rol por los lugares más ‘Burtonesques’ de la ciudad.

1. Casa Frissac

Miss Peregrine y los niños peculiares es una peli con el sello de Tim Burton: con una historia algo oscura, personajes excéntricos y unas criaturas terroríficas. Miss Peregrine es la encargada de acoger a niños con habilidades especiales en su hogar, una casa de estilo inglés, del siglo XIX con techos altos y acabados muy elaborados. Si los peculiares vivieran en CDMX sería en la casa Frissac, una joya arquitectónica de Tlalpan construida por Antonio Rivas Mercado por ahí de 1893. Este inmueble ya ha sido modificado, pero su imponente fachada y el jardín siguen dando el ‘gatazo’.

Dónde: Casa de la cultura Frissac. Calle Moneda s/n, colonia Centro de Tlalpan

2. Jardín de La Casa de la Bola

“En los jardínes de la memoria, en el palacio de los sueños, ahí es donde nos encontraremos”, dice el Sombrerero Loco. Obviamente para vivir un momento de Alicia en el País de las Maravillas hay que recurrir a una casona con jardín espectacular, como el de La Casa de la Bola. Construida en 1604, fue adquirida en el siglo XX por Antonio Haghenbeck y de la Lama, quien guardó celosamente su colección de pinturas y otras artes decorativas en el recinto. Cada salón está perfectamente dispuesto, mientras que el jardín es una selva de ensueño decorado con estatuas, leones que custodian el camino y una fuente de sirenas.

Dónde: Parque Lira #136, colonia Tacubaya

3. Panteón de San Fernando

No podía faltar un cementerio, muy al estilo de El cadáver de la novia y El extraño mundo de Jack, para recordar a Tim Burton El Panteón de San Fernando, localizado en la colonia Guerrero, es uno de los más antiguos de la ciudad y cuenta con mausoleos impactantes, convirtiéndolo en un verdadero museo al aire libre. En este histórico lugar yacen los restos de artistas, políticos, gobernantes y demás personalidades de alta alcurnia; imagínense, hasta Benito Juárez tiene su tumba aquí. Las esculturas románicas le dan un aire de solemnidad al lugar, aún así no podemos evitar imaginar que Emily persigue al pobre de Victor entre los sepulcros.

Dónde: Calle San Fernando #17, colonia Guerrero

4. Casino Shanghai

En Álvaro Obregón #49 se encuentra un edificio ecléctico cuyos interiores nos hicieron pensar en el hogar de Lydia Deetz, en la película Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice —upsi—. Quizás es el piso de mosaicos blancos y negros, pero sin duda frente al ventanal dividido en paneles más pequeños podemos imaginarnos a Delia Deetz cantando ‘Day O! (Banana Boat)’ De Harry Belafonte frente a todos sus invitados. Para lograr el estilo oscuro y retorcido de Burton te recomendamos visitarlo de noche.

Dónde: Álvaro Obregón #49, colonia Roma Norte

5. Dalias y julietas

Tenemos corazón de pollo, así que con El Gran Pez lo primero que viene a nuestra mente es la escena en la que Edward Bloom —el guapo Ewan McGregor— llena el patio de su querida Sandra con flores amarillas. Ayñ, el amor. Esta escena rompe con la oscuridad característica de Burton, pero es uno de los momentos más bellos de su cinematografía. Para que vivas esa melosidad es necesario voltear a los invernaderos de Xochimilco, Milpa y Tláhuac, como el Dalias y Julietas, donde crecen flores comestibles de mil colores: desde cempasúchil, hasta pensamientos, pasando por la flor de la CDMX: las dalias.

6. Museo de Sitio del Antiguo Hospital Concepción Béistegui

A decir verdad, encontrar el estilo londinense y victoriano que caracteriza a Sweeney Todd en la capirucha, está cañón; aún así hay un rincón del siglo XVI, plagado de leyendas y con una vibra tenebrosa como la que le gusta a Tim Burton: El Museo del Sitio del Antiguo Hospital Concepción Beistegui. Aquí se exhibe material hospitalario de hace años, algunos tumores —100% real, no fake—, libros de medicina, indumentaria y demás mobiliario antiquísimo. Algunos dicen que aquí espantan, pero nosotros no lo hemos, ni queremos, comprobarlo.

Dónde: Regina #7, colonia Centro Histórico

7. Real Under

Obviamente no podíamos dejar fuera El extraño mundo de Jack, la clásica y con un fandom poderoso. Tras pensar en un lugar que asemejara al pueblo de Halloween llegamos a la conclusión de que El Real Under, centro cultural y bar, sería el lugar favorito de Sally y Jack. ¿A poco no? Con una ambientación darks, luces tenues, telarañas y calaveras decorando el lugar, asientos de terciopelo rojo y hasta ataúdes ¡Uff! Pongan a Oogie Boogie atrás de una consola mezclando música y voilá.

Dónde: División del Norte #3003, colonia El Rosedal

8. Casa Rivas Mercado

Al parecer el arquitecto Antonio Rivas Mercado encaja bien con Tim Burton, ya que otra de sus edificaciones nos recuerda la escena del barco pirata en Miss Peregrine y los niños peculiares. El inmueble del que hablamos es su casa, ubicada en la colonia Guerrero, un verdadero palacio ecléctico compuesto por una fachada de cantera, losetas con decoración morisca, detalles victorianos en puertas y ventanas y piezas decorativas características del art nouveau.

Dónde: Calle Héroes #45, colonia Guerrero

