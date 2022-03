Seas fan del cine español o no… sí o sí esta lista de películas para entrarle al cine de Pedro Almodóvar... está para maratonear.

¿Te suena Pedro Almodóvar? Es nada más ni nada menos que uno de los exponentes del cine español más reconocidos, ¡y a sus 72 años sigue haciendo cine! Si eres fan del cine de Almodóvar seguro ya te enteraste de que Netflix incrementó recientemente su catálogo con la sumatoria de 11 películas realizadas por el también guionista y productor español castellano-manchego.

¡Siempre quise ser una “chica Almodóvar”!

Las historias del cine de Pedro Almodóvar, clasificadas quizá entre lo melodramático y lo cómico, se distinguen por el acercamiento íntimo a sus personajes, el arte y la iluminación de cada escena, y los diálogos perspicaces de sus protagonistas. El universo cinematográfico del director español está repleto de historias controvertidas, memorables, ruidosas, libres, y de personajes que podrían causar polémica en cualquier círculo tradicionalista. ¡Almodóvar la ha roto, y la ha roto re-bien!

Pero entre sus decenas de personajes, son esas “chicas Almodóvar” (a quienes también cita el cantautor Joaquín Sabina) las que nos invitan a “ir por la vida al borde de un ataque de nervios, con faldas y a lo loco (…)”. Y la neta… ¿Quién no querría –por lo menos durante un día– ser una “chica Almodóvar”?

¡Estas son las pelis de Almodóvar que la neta andan “majísimas” en streaming!

Su más reciente largometraje: Madres Paralelas

Protagonizada por la “chica Almodóvar” Penelope Cruz, Madres Paralelas cuenta la historia de Janis, una fotógrafa, y Ana, una adolescente, quienes se conocen en una habitación de hospital antes de dar a luz tras haber quedado embarazadas accidentalmente. La actuación del papel de “Janis” le valió a Penélope Cruz la Copa Volpi a la Mejor Actriz en el Festival de Venecia, y andan diciendo por ahí que hasta da para Oscar, pues esta es una de las mejores actuaciones de su carrera.

Volver (2006)

Volver es un dramón. La película cuenta la historiade unas mujeres que intentan sobrevivir a los sufrimientos de la vida ayudándose recíprocamente. De hecho, Volver es una historia de supervivencia, de lucha, de amistad y de complicidad entre las varias mujeres de la obra. Todas intentan liberarse de un pasado que las hizo sufrir, olvidarlo todo y llegar a ser más fuertes para mirar con serenidad hacia el futuro.

Viejitas –pero bonitas– del cine de Almodóvar

Se les dirá “clásicos” pero preferimos decirles: ¡joyas! Después de ver estas películas de Almodóvar ¡seguro ya puedes armarte una retrospectiva fílmica de este cineasta español!

La ley del deseo (1987)

Esta es una de las películas fundamentales para entrarle al cine de Pedro Almodóvar. Se trata de una historia carnal y vibrante que habla sin tapujos de la homosexualidad y la transexualidad en la España de los años ochenta. Nos cuenta la historia de Pablo (Eusebio Poncela) que mantiene un amorío con Antonio (Antonio Banderas), mientras está enamorado de Juan (Micky Molina). De forma paralela también nos cuenta la historia de Tina, la hermana trans de Pablo, que se adentra en un cuadrángulo que podría no terminar bien.

Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988)

Esta peli fue el primer éxito internacional de Almodóvar y, de hecho, gracias a este filme recibió su primera nominación al Óscar. Narra la historia de Pepa, una atractiva mujer madura que trabaja como dobladora junto a su amante Iván. El problema empieza cuando él la deja sin explicación alguna y aunque ella intenta ponerse en contacto… él no contesta sus llamadas.

La flor de mi secreto (1995)

Una pareja de médicos trata de hacerle entender a una madre angustiada que su hijo ha muerto en un accidente de moto, y que no lo parece (su pecho se mueve como si respirara) porque sus órganos están siendo oxigenados por máquinas. Pero su hijo ha muerto. No es fácil explicar la muerte cerebral, especialmente cuando la madre está dispuesta a aferrarse a cualquier esperanza por absurda que sea.

¡Las del cine Almodóvar que causaron revuelo!

¿Cómo olvidar a Miguel Bosé en pleno cabaret siendo toda una maja? O –sin espoilear– cuando descubrimos finalmente quién era la madre de Esteban en Todo Sobre Mi Madre (aunque esta en particular no está en Netflix –llora de tristeza–). O ¿qué tal cuando descubrimos por qué le pusieron de título La mala educación?

Todas estas son historias complejas con personajes intensos y diálogos ¡de tirar a matar! No puedes perderte ni una sola de estas pelis:

Tacones lejanos (1991)

Este drama narra la historia de Becky del Páramo, una famosa cantante pop de final de los años sesenta, con dos matrimonios en su haber y varios amantes. De su primer matrimonio nace Rebeca, a la cual abandona con su padre para dedicarse por entero a su carrera fuera de España. Rebeca crece obsesionada por la ausencia materna. Pasan quince años y Becky vuelve a Madrid para actuar y arreglar las cuentas pendientes, especialmente la relación con su hija.

Hable con ella (2002)

Hable con ella es, sin lugar a dudas, una de las películas másá prominentes del cine de Almódovar. Benigno y Marco sólo tienen una cosa en común: la mujer a la que aman, una torera y una bailarina respectivamente, están ingresadas en un hospital, en coma. Es una película que aborda temáticas como la soledad e incomunicación humana, la necesidad de la interactuación vital para el desarrollo personal y social, el poder terapéutico de ese intercambio y el apego amistoso.

La mala educación (2004)

Protagonizada por Gael García Bernal, La mala educación es una de las cintas más polémicas del diractor español. Enrique (Fele Martínez) es un director carente de ideas que un buen día recibe una visita de Ignacio (Gael García Bernal), un viejo compañero de estudios del que estuvo enamorado en su infancia. Ignacio, conocido artísticamente como Ángel Andrade, es un actor que desea trabajar con Enrique, pero éste le comenta que carece de proyectos.

Ignacio, para la inspiración de su amigo, le cede un relato titulado “La Visita”, en el que recuerda sus días conjuntos en el colegio religioso.

Las que seguro te sacan una risotada

Todos los dramas de Almodóvar tienen algo de comedia, así como sus comedias tienen mucho de drama, pero si hablamos de carcajadas estas van garantizadas.

Entre Tinieblas (1983)

Ok, ok. Muchas personas aseguran que Entre Tinieblas no es la mejor película del cine de Almodóvar. Y, sí. Quizá tengan un poco que razón, pero de verdad vale la pena verla. Al menos para reír un rato. Podríamos decir que es un Sister Act… a la Almodóvar. Entre Tinieblasson los 80 puros y duros. Con esa suciedad, la Madrid en decadencia, las monjas y las drogas. Sin el refinamiento que el manchego desarrollaría más adelante… esta cintaresulta dura e incómoda.

Kika (1993)

Al igual que Entre Tinieblas, Kika es una de las cintas ha quedado como una obra menor dentro de la filmografía de Pedro Almodóvar. Y es que nos queda claro que la comedia no es su fuerte. Es una película en la que los personajes superan a la trama. Nos cuenta una historia donde el sexo, las traiciones, las envidias… ocupan un lugar fundamental de la trama, donde las mujeres vuelven a adueñarse de todo el peso de la historia.

Ahora que ya lo sabes… ¿A quién vas a invitar a tu cantón para maratonear el cine de Almodóvar? ¡Eso ya te lo dejamos a ti! ‘Tons qué: ¿vas a hablar con ella para que lleve los tacones lejanos y en pareja descifren la ley del deseo?

