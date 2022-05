El Gato Fest te espera este fin de semana con mucho producto para los michis, buena causa y hasta rifas para los amantes de los felinos.

Gato Fest, el mejor evento de michis en la ciudad llega a su edición número 11, que se realizará el 14 y 15 de mayo. Al igual que en sus eventos pasados, buscará concientizar y promover la adopción, la tenencia responsable y la esterilización temprana. No importa si no puedes –o no quieres—salir de casa; pues se llevará a cabo de manera híbrida, con sesiones virtuales y presenciales, de 10 de la mañana a 8 de la noche.

De acuerdo con la Gaceta del Senado; no existe un censo sobre mascotas o animales domésticos. Sin embargo, la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE) calcula que hay alrededor de 28 millones; más de 23 son perros y gatos, de los cuales el 30% tienen hogar y el restante 70% está en situación de calle. Lo que trae como consecuencia maltratos, crueldad y enfermedades.

Por ello el Gato Fest 2022, tendrá el lema “Por una vida digna”, además, tiene la meta de recolectar hasta 11 toneladas de croquetas para ayudar a mil 500 felinos, los cuales viven en albergues como: Gatolandia El Gatito Gris, IztapaGatos, Bigotes, Arte con garras, La Casa que Maúlla, y muchos más, que se vieron afectados por la pandemia de COVID-19 y requieren tu ayuda.

El itinerario del Gato Fest

El 14 de mayo será el día de actividades virtuales; habrá conferencias de especialistas sobre comportamiento felino y transmisiones en vivo desde las páginas de Facebook del Gato Fest y del Gato Vago. Además de los albergues participantes. Si quieres adoptar un michi, ahí se darán a conocer a los que buscan un hogar responsable y amoroso.

El 15 de mayo podrás acudir a la explanada de la alcaldía Benito Juárez. Habrá bazar y carpa verde en la que podrás comer arepas, tacos, tortas y postres, todo vegano. No olvides llevar un recipiente para tus alimentos para evitar el uso de desechables.

Ambos días habrá acopio en la explanada de la alcaldía: lo que más necesario es alimento, pero puedes llevar otros productos como artículos de limpieza en general, arena, areneros y hasta juguetes.

Otros puntos de acopio serán:

14 de mayo:

Garros Galería, Chihuahua 131, Roma Norte

Libres x siempre-Panadería vegana, Guerrero 244B, Buenavista, Cuauhtémoc

Vegattos, Insurgentes Centro #19, piso 8 colonia San Rafael

14 y 15 de mayo

Alcaldía Benito Juárez, Municipio Libre esquina División del Norte, Santa Cruz Atoyac

Miguel Laurent 951, Santa Cruz Atoyac

Plantas Piraña, Villas del Sol 52, Villas de Cuautitlán, Estado de México

#INSTAGRAMADRES: Maternidades desatadas en las redes