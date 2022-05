El maternar desde la dimensión personal al activismo social; perfiles e historias de quienes deciden socializar la maternidad por Instagram y transformar lo íntimo en una práctica colectiva. #INSTAGRAMADRES

Traer vida a este mundo, criar y acompañar a las infancias en su desarrollo autónomo, libre y saludable es un desafío que desde un comienzo supone tomar decisiones en múltiples planos. ¿Qué tipo de acompañamiento quiero durante mi embarazo? ¿De qué manera quiero parir? ¿Amamantar o fórmula? ¿Dejo que llore o no? ¿A quién tengo a mi lado como compañía necesaria durante la crianza?… Y un sinfín de preguntas que surgen en el transcurrir de la vida y que al hacerlo van definiendo formas y modos tan múltiples como únicos.

Está claro que no existe un manual con respuestas exactas y que la maternidad se va haciendo a base de pruebas y errores. No hay soluciones mágicas, tan solo intentos y enfoques posibles ante situaciones que van ocurriendo cada día y a cada hora. La maternidad es esa revolución que transforma sin saber muy bien cómo; por eso los vínculos para compartir experiencias, prácticas, sentimientos se vuelven tan necesarios.

Instagram es un espacio clave donde quienes maternan pueden construir conversaciones, encontrarse iguales y diferentes, e ir demoliendo ese molde del “ser madre” para, entre fotos, likes y posts, devenir madre en la propia medida.

En las redes, la maternidad se multiplica y expande en todas sus formas. INSTAGRAMADRES reúne distintos perfiles de quienes están activando el pensamiento y el afecto de lo que significa maternar y sus realidades.

IG: @normalizandolalactanciamaterna

FB: https://www.facebook.com/Normalizandolalactanciamaterna

Me parece vital socializar la maternidad porque antes de ser mamá y tener la información adecuada tenía la percepción de que la violencia que existe era normal: desde una cesárea innecesaria hasta que una mujer se esconda en el baño para amamantar. Me di cuenta de que la sociedad y el sistema médico ha limitado la maternidad a un modelo violento y discriminatorio sin razón ni fundamento alguno. Por eso considero que el apoyo en la maternidad es fundamental. Es sumamente peligroso vivir la maternidad en soledad y sin apoyo de una red o tribu.

Ig: @esthervivasesteve

FB: @esthervivasesteve

Tw: @esthervivas

https://www.esthervivas.com/

Ig: @life_with_mathias

FB/IG: @cambiandomodelos

www.cambiandomodelos.org

Soy mamá de Mathias y Andrés, esposa de Carlos, fundadora y presidenta de Cambiando Modelos. Cuando nació mi primer hijo, Mathias, con síndrome de Down, me di cuenta de que hay una necesidad real de aprender a ver a las personas más allá de su condición de vida. Así decidí crear Cambiando Modelos, organización que busca dar visibilidad a las personas con discapacidad, para generar percepciones de igualdad y facilitar su inclusión social.

Nos centramos en buscar la inclusión en los medios masivos, la publicidad y la moda, porque la gente piensa: si no las veo, no existen; si no existen, pues no las incluyo. Por eso también uso mis redes personales para visibilizar la discapacidad y la importancia de la inclusión.

En Instagram hablo de la inclusión de mi hijo con síndrome de Down en la sociedad. Mi hijo sin discapacidad ya tiene un lugar “asegurado”, pero mi hijo con discapacidad no. Por ejemplo, encontrar una escuela primaria nos tomó siete años y un total de 30 “No estamos preparados” como respuesta de las instituciones.

Cuando recién me convertí en mamá, mi enfoque estaba en todo lo que debía hacer como mamá, muchas veces “sacrificando” lo que me gustaba, y no disfrutando el tiempo y los momentos con mis hijos. Debido a la condición de síndrome de Down de mi primer hijo, había un manual de reglas adicionales que debía seguir, con lo que todo se volvía un reto mayor.

Con el tiempo me di cuenta de que no tienes que saber nada del síndrome de Down para amar y darle todos los cuidados a tu hijo. Tampoco tienes que “sacrificar” tu vida para estar con tus hijos, dejando todas tus necesidades de lado. Hoy ya no veo mi maternidad como una lista de cosas que tengo que hacer, sino como una lista de cosas que quiero hacer y que disfruto.