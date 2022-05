Maternidad y horror son palabras que no combinan bien pero eso ha hecho maravillas en el mundo del cine, ¿Qué mamá de películas da mas mello?

En nuestros primeros instantes de vida conocemos a la que será la persona más importante de nuestra vida; nuestra madre, que en la realidad suele ser motivo de amor. A pesar de que el mundo del cine nos ha dejado a mamás increíbles y llenas de amor; están unas que también nos encantan a pesar de todo lo que hacen… Conoce algunas películas que hablan de maternidad y horror que nos han marcado para siempre.

La maternidad puede traer alegrías y satisfacciones, sin embargo, también puede ser agotadora, confusa y llena de horrores cotidianos difíciles de enfrentar. Quizá por ello el terror ha explorado este rol como pocos géneros lo han hecho; en él, madres, hijas e hijos reflejan sus temores y sus relaciones de una forma visceral y honesta. Algo que usualmente no tiene cabida en sitios donde la maternidad se nos vende como una meta que todas las mujeres anhelan, o como algo tan hermoso y perfecto, que quien se atreva a revelar sus complicaciones será duramente juzgada.

Reunimos películas en las que las madres y su descendencia son vistas a través de otra lente; una que da mucho miedo y nos hace reflexionar en los vínculos que creamos de la cuna a la tumba.

1. Psycho “La mejor amiga de un chico es su madre.”

No sólo se le conoce como el primer slasher, sino que además inauguró el combo madre-horror. Dirigida por Alfred Hitchcock, explora los efectos de la relación madre-hijo a través de la señora Bates y Norman, su hijo; La madre es celosa, posesiva, dominante y asfixiante. Tras su muerte, Norman asume su personalidad, imita su apariencia; ah, y comete varios asesinatos. El final nos revela el dominio total de la señora Bates –que sería incapaz de matar a una mosca— sobre su hijo.

2. Prevenge “Ya no tienes ningún control sobre tu cuerpo o tu mente…ahora ella lo tiene”

Alice Lowe escribió, dirigió y actuó en este slasher mientras estaba embarazada. Después de la muerte de su esposo –en un accidente mientras escalaban en grupo—. La protagonista empieza a escuchar la voz de su bebé, quien le habla desde el vientre y le ordena buscar a cada una de las personas involucradas en la tragedia para matarlas. Con mucho humor negro, la película trata sobre el temor de ser madre por primera vez. La desconexión que algunas mujeres sienten con su cuerpo; y el miedo a quedarse sola con toda la responsabilidad de la crianza.

Por cierto, la bebé que aparece al final, es la hija de la directora, que nació a tiempo para grabar las escenas con tan solo 10 días de vida.

3. Hereditary “Jamás quise ser tu madre”

Dirigida por Ari Aster, esta película mezcla drama familiar con posesión demoníaca. Duelo, muerte y trauma generacional unen a los Graham, que apenas se comunican entre ellos; la muerte de la madre de Annie y la de su hija traerán consecuencias irreversibles para la familia.

Lo más terrorífico de la película es el momento en que Annie revela el deseo de matar a sus hijxs, además le confiesa a uno de ellos que no quería ser madre y que incluso intentó provocarse un aborto; mostrando como pocos filmes un temor del que poco se habla: el miedo a saber que no fuiste deseadx, que fuiste un descuido, un error. A ello se suma la revelación de que la abuela vendió a la familia de su hija en un pacto satánico para beneficio propio y sin que lo supieran.

4. Rosemary’s Baby “¿Acaso no eres su madre?”

Conocida como La semilla del mal o El bebé de Rosemary, la protagonista parece tenerlo todo; un buen esposo, un lindo departamento y la vida por delante. Todo cambia cuando conoce a los extravagantes –e irritantes— Castevet. Entonces, el embarazo que tanto desea se transforma en una pesadilla. Con imágenes perturbadoras, temas como abuso sexual, machismo, misoginia; la liberación femenina, más el trato condescendiente y la manipulación de la que es objeto Rosemary durante la gestación seguro provocarán tu ira y temor. La revelación final del hijo de satán resulta escalofriante, pero, el amor que muestra Rose Mary hacia la criatura inquieta aún más.

5. The Babadook “No sabes cuantas veces deseé que fueras tú y no él”

Jennifer Kent retrata la cara menos aceptada de la maternidad; la lucha de las madres que crían sin redes de apoyo y sin pareja. Amelia Vanek es una viuda exhausta que vive sola junto a su hijo Samuel, de seis años. Su difunto marido, Oskar, murió en un accidente mientras la llevaba al hospital durante el parto, por lo que la madre tiene un gran resentimiento contra el niño.

El comportamiento de Sam es –por decir lo menos— difícil. Amelia se siente atrapada y asfixiada en su maternidad. La llegada de un libro y un singular monstruo saca todas las emociones que la mujer reprime y, al igual que en Hereditary, revela el deseo de matar a su hijo; una vez poseída, le dice abiertamente que fue él quien debió morir y no su padre.

Tras una lucha contra sus peores impulsos, el amor se sobrepone, mostrando las dificultades de un vínculo que deja huellas en ambas partes y del que simplemente no podemos deshacernos.

6. Goodnight mommy “¿Qué le hiciste a nuestra madre?“

Tras una cirugía estética la madre de Elias y Lukas no parece ser la misma; se comporta de forma extraña, cruel. Su rostro vendado es terrorífico, pero no se compara con la actitud de sus hijos y la forma en la que esta progresa. Al negarse a creer que se trata de su madre, la atan a la cama; usan una lupa para quemarle la cara y le sellan la boca con cinta adhesiva. Después de estos maltratos, las cosas escalan hasta terminar con una casa incendiada y los protagonistas muertos, reunidos al fin, en un cierre agridulce y perturbador.

7. We Need to Talk About Kevin “Mamá era feliz antes de que Kevin estuviera aquí”

Aunque no es una cinta de horror como tal, lo que plantea tiene muchos tintes de serlo. Es claro que a Eva Khatchadourian no le gusta ser madre y tampoco quería serlo. Kevin, su hijo se comporta distante y difícil desde la infancia; no solo eso parece detestar a su madre, quien parece incapaz de vincularse con él. Sin embargo, con su padre, se comporta feliz y cariñoso; es obvio que el hijo es manipulador, no parece interesarle nada y, además, maltrata a su hermana.

Todo explota cuando Kevin termina cometiendo un asesinato en masa –que incluye a su padre y hermana— cuestionándonos si ya era así, o si fue el resultado de los errores de Eva. A quien por cierto la comunidad maltrata por considerarla la única responsable. Este thriller psicológico nos muestra lo complicada que puede ser una de las relaciones más importantes de la vida, a la vez que reflexiona sobre si un criminal nace o se hace.

8. The Others “¿Así fue como los mató?”

Grace Stewart es una madre dominante que cría a sus hijos sola en una enorme casa, mientras espera el regreso de su esposo. Para mantener a sus hijos a raya, les infunde constantemente un temor religioso y los educa en medio de duras reglas y restricciones, en parte debido a que su fotosensibilidad y la luz lxs pone en riesgo.

Todo ocurre mientras los fantasmas lxs acechan… o eso es lo que creen, pues su famosísimo giro revela que Grace, rebasada por la muerte de su esposo, el aislamiento y las dificultades de la crianza, mató a sus hijos y se suicidó, por lo que ahora son fantasmas entre dos mundos que en ocasiones se mezclan.

9. À l’intérieur “Estos meses han sido terribles, pero el nacimiento nos salvará”

Mejor conocida como Inside, definitivamente, es una película para estómagos fuertes. Brutal, visceral –en todo sentido— esta joya de la nueva ola de horror francés muestra la invasión al hogar de Sarah, viuda tras un accidente de auto, que está lista para parir al día siguiente. Aún devastada por la muerte de su marido, las cosas empeoran cuando una misteriosa mujer llama a su puerta.

Las consecuencias que trae ese simple acto, revelan que en el otro auto también hubo consecuencias esa noche, pues el accidente mató al bebé nonato de su atacante y quiere al de Sarah como sustituto.

El filme muestra las repercusiones de nuestros actos –aunque no sean premeditados— y la lucha de una madre por defender a su hijo. El final es devastador.

10. The Brood “Son sus hijos, o mejor dicho, hijos de su ira”

David Cronenberg hace un interesante análisis de la llamada histeria, o sea, cualquier comportamiento en una mujer que no sea sumisión. El terror que despierta el cuerpo femenino, que sangra cada mes sin morirse y es capaz de dar vida, además de la imborrable influencia de la madre están muy presentes en este filme.

La descendencia de Nola Carveth, una mujer mentalmente inestable, comete una serie de violentos asesinatos hacia personas a las que su madre muestra desagrado previamente, lo único que frena estos crímenes es el asesinato de Nola: los niñxs mueren con ella, debido a su fuerte conexión.

Si conoces el trabajo de este director sabes lo que te espera: sangre, muerte; niños que matan sin problema en coloridos trajes de snowboarding (!) y la complicada unión entre Nola, su cuerpo y su macabra estirpe.

Así que ya sabes, mejor dale gracias a mamá, una cena, buenos regalos, dinero y no la molestes no vaya a ser…

