¡La tecnología ha llegado para cuidar y consentir a los animalitos de casa! Checa esta lista de gadgets perfectos para cuidar a tu mascota.

De acuerdo con datos del INEGI 57 de cada 100 hogares mexas tienen una mascota, y -como ya lo imaginábamos- los lomitos son los favoritos de la banda, pues hasta 85% están presentes en los hogares, sin embargo, los michis no se quedan atrás pues representan el 15% de las mascotas. ¿No te encantaría que la tecnología te ayude a consentir a esas almas puras? El mundo de la tecnología ahora tiene mucha oferta de gadgets perfectos para cuidar a tu mascota.

Además, de acuerdo con el documento de Growth From Knowledge somos de las naciones más pet lovers del mundo.

Aunque los animales de compañía no piden nada a cambio de su amor, recuerda que, antes de adoptar o adquirir uno debes contemplar si tienes tiempo; dinero para su alimentación y servicios médicos; también si eres paciente y responsable, pues el promedio de vida de perros y gatos está entre los 15 y 18 años. Mientras que aves y tortugas pueden vivir -como mínimo 20 años- pero con los cuidados necesarios pueden vivir hasta 50 o más. Las aves hasta 15, también es importante que prefieras la adopción, así ayudas a combatir los criaderos clandestinos y la sobreventa de animales.

Si ya tienes perrijo o gatijo en casa estos gadgets les encantarán, checa:

Gadgets perfectos para cuidar a tu mascota

Ideal para mascotas que salen disparadas en cuanto ven una puerta abierta, también puede ser útil si se pela en un momento de estrés; como un sismo o explosiones de cohetes, también en caso de robo. Este rastreador te dará un historial de seguimiento y localización en vivo, puedes programar una valla virtual, a través de la app (iOS y Android) fijas un perímetro y si tu mascota lo cruza, te llegará una notificación.

Igualmente, cuenta con monitoreo fitness para que se mantenga sano, este dispositivo funciona a través de suscripción a su aplicación y por medio de un collar especial que se carga vía USB.

Si creías que esos botes reciclados de helado o crema eran suficientes te equivocas. Hay una basta oferta de alimentadores y bebederos para que nunca dejes a tu mascota sin comer cuando estás fuera mucho tiempo. Si eres olvidadizx; los hay con temporizador digital para que no se atasquen, otros funcionan como juguete interactivo en el que las mascotas deben presionar un botón y hay otros hasta con cámara y grabación de video por si quieres registrar cada uno de sus movimientos.

No solo perros y gatos se benefician de estos productos, la prueba es esta bañera, compacta, moderna, adherible a las jaulas de periquitos y otras aves, tiene superficie antiderrapante y está acondicionada para evitar que ensucien su jaula cada vez que quieran echarse un bañito y es fácil de limpiar. Ahora que si te preocupa más su alimentación pues también hay dispensadores que ayudarán a dar porciones precisas para que no hagan tiradero y mantengan limpia su casita por más tiempo

Si ya traes harta a tu mascota de tanta foto y video que le tomas, este accesorio te da la oportunidad de ponerle una cámara a tu michi o lomito. Se trata de un arnés para perros que funciona con todas las cámaras GoPro. Se monta en el pecho y en la espalda, además se adapta a todo tipo de tallas y se lava fácilmente. Prepárate para ver los POV’s de tu mascota o para que se gane las croquetas como influencer.

A veces los peludos tienen tanta energía que te cansas fácilmente de aventarles la pelota. Este dispositivo te hace la chamba y lanza pelotas a más de un metro de distancia. Funciona con baterías o conectado, lo puedes usar en interiores y exteriores, así que no hay pretexto para que le dediques más tiempo a ese lomito que tanto amor te da.

Sabemos que hay muchos lugares que no son pet friendly, así que hay que dejar a nuestras mascotas en casa. Esta cámara es para que tengas contacto con tu michi o lomito. Ofrece imagen HD, puedes oír y hablarle a tu perro e incluso puedes darle algún premio para que se entretenga mientras llegas, esta cámara ha sido tan útil que registrado a perritos defendiendo el hogar porque un extraño entró; o bien ha alertado a sus dueños de incendios que pudieron terminar con la vida de sus mascotas.

Mmmm, patitas, ah no, ¿verdad? Esta regadera te ayuda a dejar limpias las patitas de perros y gatos después de caminar por superficies lodosas, pasto, otras dar un paseo después de la lluvia. Solo tienes que enganchar a una botella con agua y darle una pasada en las patas… Ok, no es súper smart, pero práctico, útil y fácil de transportar, sí.

Si tienes peces o tortugas, ya sabes que limpiar sus hábitats puede ser difícil y cansado. Así que este aparato puede ayudarte. Su “tierra magnética” arrasa con algas y todo material que se encuentre pegado. Además, olvídate de mover a tus peces o tortugas, pues puedes limpiar con ellos dentro pues promete “no molestarlos” mientras se realiza la limpieza. También cuenta absorbe el musgo flotante y limpia las algas sin rayar el vidrio.

Sin importar qué mascota tienes, todos producen heces; y hay que recogerlas para luego desecharlas correctamente. Estos recogedores te ayudarán, hay de distintos tamaños, portátiles y fáciles de limpiar. Se adaptan al tamaño de la mascota y de la persona, por lo que muchas veces ni siquiera es necesario agacharse.

Hay gatos más juguetones que otros, así que está bola interactiva promete horas de diversión. De acuerdo con sus creadores incita la curiosidad y fortalece su instinto de caza. Para ello, cuenta con rotación automática y patrones de movimiento al azar, es automático, pa’ que evites la fatiga y se carga vía USB. También se apaga automáticamente cada 40 minutos para evitar que tu michi se sobreestimule y ande corriendo como loco en la noche.

