La Ciudad de México en marzo se llena de eventos del 8M: espacios de encuentro, diálogo y muchas actividades para todas las morras chilangas.

En 2020, hasta 10.8% de los delitos cometidos en contra de las mujeres fue de tipo sexual. De acuerdo con México Evalúa, ese mismo año, casi 5 millones de mujeres mayores de 18 años sufrieron algún tipo de violencia; acoso, hostigamiento y abuso sexual e intentos de violación fueron las agresiones más detectadas.

Es por eso que, constantemente, las mujeres buscamos espacios seguros para relacionarnos y convivir entre nosotras sin que estos ataques se presenten; esto incluye el entretenimiento.

Quizá no podamos escapar de la violencia hasta que un cambio mayor llegue; pero aquí te presentamos algunas oportunidades para disfrutar, pues se vale perrear, cantar, dibujar y aprender sin ser acosadas.

1. Lady Fest

Es una gran oportunidad para caerle al Multiforo Alicia, que cerrará definitivamente este año. Este Festival tendrá música, Spoken Word, Mercadita Feminista, además de los conversatorios; “Sonoridad, rómpase en caso de invisibilización” de Karina Cabrera, a este se suma “Feminismo y Flow de Rebeca Soto”. El arte estará a cargo de Paste Up Morras, Karla y Borda, Luna Miquixtly entre otras; el soundtrack estará a cargo de Ximbo, Luna María Lozano y María Díaz Mena.

4 y 5 de marzo

Multiforo Alicia

Apoyo solidario: $50

2. Re-existiendo bazar

Bajo el lema “Autogestión y consumo local”. En este evento podrás encontrar a todo tipo de colectivas que venden diversos productos hechos por manos femeninas y a precio justo. En el bazar podrás encontrar playeras en apoyo a Roxana Ruiz, arrestada por matar a su violador con exceso de legítima defensa. Razón por la cual aún no es absuelta. Igualmente, venderán jabones para apoyar la exigencia de Justicia para Diana Velázquez Florencio, además de joyería, tinturas, comida, textiles, stickers y fanzines.

Habrá un taller de creación de capuchas y pañuelos de 4-6 y el costo de recuperación será de $50 pesos

5 de marzo

No cover

Carreteraco 97, Coyoacán

3. House Of Vans

Con la frase “Casa tomada por ellas” HOV ha inaugurado una serie de eventos que incluyen; pláticas, bazares, talleres, conciertos, escuelas y sesiones de Action Sports durante todo el mes. Todas las actividades serán gratuitas (previo registro) e incluyen modelado de arcilla, sesiones de vinilos y patinaje; showcase con algunas de las bandas incluidas en el segundo compilado de Espacios Vacíos; Yellow Dudes, Priscila Orfanos, Micca Mont y Celest, entre otras.

También habrá talleres de Voguing, de Fanzine, de escritura de rap y bazar de trueque; ¡corre a registrarte!

1-31 de marzo

No cover

Rubens 6, San Juan, Benito Juárez

4. Woman Palooza

Lánzate a cantar, bailar y conocer las experiencias de mujeres de distintas profesiones. El cartel musical incluye a Vivir Quintana, Masta Quba, Audry Funk, Astrid Asher, Priscila Félix. Demás de charlas con la productora del podcast Gabinete de Curiosidades, Frida Revontulet, Ainara Suárez, Pamela Cerdeira y muchas más.

5 de marzo

No cover

Alameda del Sur

Canal de Miramontes / Coyoacán

5. Elaboración de carteles para el 8m

Si piensas acudir a la marcha y aún no sabes si llevarás carteles o no te sientes inspirada, hazlos en colectividad junto a las chicas de Girl Up UNAM. Lo único que tienes que hacer es llevar tus materiales, de preferencia reciclados y poner manos a la obra con las chicas de esta colectiva. Seguro se pone bueno y ya en grupo fluye la inspiración; igual hasta encuentras compañeras de marcha.

4 de marzo

No cover

Islas de CU, Avenida Ciudad Universitaria 3000, Coyoacán

6. Talleres de Paste Up

Como su nombre en inglés lo indica; es una técnica de arte callejero que consiste en crear murales de diversos tamaños y pegar imágenes en las paredes mediante el uso del engrudo. Si quieres aprender a pegar tu arte en distintos espacios públicos de la ciudad, tienes estas dos opciones; Paste Up 8M y ¡A pegar, a pegar! El primero es parte de la actividades de REDefine CDMX y será en la UNAM. El segundo es el 8 de marzo previo a la marcha e incluye materiales. Lánzate y aprende a utilizar el arte urbano como herramienta de protesta.

6 y 8 de marzo, respectivamente

Paste Up 8 M, no cover. Explanada de rectoría de la UNAM. Ciudad Universitaria, Coyoacán

¡A pegar, a pegar! $150 incluye materiales. Marcos Carrillo 61, Vista Alegre, Cuauhtémoc

7. 8m manifestación cultural incluyente

Conciertazo en el que podrás ver en vivo a Andrea Echeverri, Mon de León, Musas Sonideras, además

contarán con la participación de Amelia Waldorf y Ophelia Pastrana. El evento es una invitación a abrazar la diversidad femenina y generar espacios donde ninguna sea violentada y quepan infancias; adultxs mayores, trabajadoras sexuales y personas de pueblos originarios.

No cover

8 de marzo

Jardín Juárez. Av Chapultepec 61, Colonia Centro

8. Pulkeando y dibujando ando

Beber y dibujar se llevan bastante bien. Pues ya con unos pegues encima, agarras confianza para dibujar sin importar el resultado. En este evento también tendrá un conversatorio sobre temas de género y además de incluir materiales puedes escoger entre la bebida de los dioses o una chelita. Felices trazos.

Cuota de recuperación: $150, incluye materiales y bebida

12 de marzo

Calle 13 #145 colonia Esperanza. Ciudad Nezahualcóyotl

