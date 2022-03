Checa estas actividades perfectas para combatir el burnout y date un merecido brake. Cuídate y procura tener espacio para ti #ChilangoWellness

Ese cansancio extremo que sientes tiene una explicación. Es por eso que traemos para ti unas actividades perfectas para combatir el burnout.

Actualmente es muy difícil mantener una actitud positiva; las exigencias del trabajo y las del hogar se suman a la incertidumbre que ha traído la pandemia. Las dificultades económicas y la violencia, pueden ser abrumadoras; igual que pasar todo el día frente a la computadora o estar disponibles todo el tiempo en el celular.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el Síndrome de Burnout es resultado del estrés laboral crónico que no ha sido gestionado. Este se caracteriza por sensaciones de agotamiento, sentimientos negativos o cinismo relacionados con el trabajo.

Aunque el organismo afirma que no debe aplicarse “para describir experiencias en otros ámbitos de la vida”. Sabemos perfectamente que esto aplica a lo que vivimos; dentro y fuera de la oficina hay días tan ocupados que sencillamente sientes que no puedes detenerte, estamos irritables y eso definitivamente cuenta como agotamiento.

De hecho, el sitio HelpGuide, señala que, el burnout suele tener su origen en el trabajo. Pero cualquier persona que se sienta sobrecargada e infravalorada puede experimentarlo; ya sea que trabaje, esté a cargo del hogar o estudie.

Y sí, sabemos perfectamente que la precariedad y la situación actual no se arreglan con unas cuantas actividades, sin embargo; darte un chance de descansar y distraerte con otra cosa que no sea scrollear durísimo puede serte de gran ayuda.

Según un reporte del Journal of Arts & Communities; agujas e hilos son una forma de expresión colorida y táctil que a través de acciones y patrones continuos y repetidos. Un estudio realizado por la Asociación de Costura Doméstica descubrió que ayuda a manejar el estrés y la ansiedad debido al uso del tacto y su aspecto contemplativo; desde tomarse tiempo para seleccionar materiales, hasta tocarlos o admirarlos al terminar. El reporte también descubrió que beneficios en la presión arterial y el ritmo cardíaco. Mantener la atención plena puede incluso ayudar al cerebro a recuperarse de accidentes cerebrovasculares, ya que puede mejorar la plasticidad cerebral.

La popularidad de esos libros de Mandalas no es gratuita. La psiquiatría señala que al tener que concentrarte en los patrones y colores, el estrés empieza a reducirse. Llenar de color los espacios, nos ayuda a activar los dos hemisferios del cerebro, y a desconectar, algo que parece imposible actualmente; al ser una actividad sencilla y repetitiva llegará un momento en el que podrás olvidarte -por un rato- del estrés, el burnout y los problemas. También puede funcionar como terapia para lesiones de manos y muñecas. Por cierto, no solo tienen que ser dichos patrones, hay muchísimos libros de colorear para adultos; hay de personajes de caricaturas, flores, sexo, vino y otras sustancias.

La lectura de libros, sobre todo de ficción, reduce el estrés y brinda relajación. Un estudio realizado por la Universidad de Sussex, reveló que quienes leen, -incluso por seis minutos- mostraron un ritmo cardíaco más lento, menor tensión muscular y menos estrés. Según el mismo documento también favorece la empatía y reduce los riesgos de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. El tema no importa, no es necesario que leas a los clásicos ni sobre temas que no te interesan; incluso concentrarte en la lectura de alguna novela gráfica puede traerte beneficios, ya que, como el estudio establece las palabras en las páginas impresas estimulan la creatividad.

Va de la mano con la anterior, si no tienes con quién hablar o no sabes cómo expresar todo lo que te ocurre, puedes escribirlo. Para ello no necesitas tener un gran estilo ni herramientas sofisticadas, cualquier superficie de papel, un lápiz o una pluma, bastan. Puedes escribir diariamente, cuando lo necesites o cuando puedas; ya sean unas líneas o algunas páginas, el concentrarte en escribir te hará relajarte y ver los sucesos de tu día con otro punto de vista. También a hallar soluciones a tus problemas y lidiar mejor con tus emociones. Otros beneficios son menor estrés y reducción de la presión arterial.

Aunque los personajes como la loca de los gatos, el loco de los perros o la señora de plantas sean retratados como personas “alteradas”. Lo cierto es que adoptar un animalito o una planta puede hacer maravillas para tu salud. Animales como perros y gatos ayudan a disminuir de la presión arterial, los niveles de colesterol, de triglicéridos; mejoran el manejo de la sensación de soledad, ansiedad y hasta del estrés postraumático. Respecto a las plantas se ha demostrado que mejoran la productividad, la calidad del aire y verlas te relaja. Pues al igual que con las mascotas ver una “vida simple” como la de ambos seres produce calma y no enseña sobre cuidados, paciencia y tolerancia.

La más importante de todas, actualmente es imposible estar aburrido. Hay tantos servicios de streaming, redes, apps y sitios para comprar que usarlas como método de relajación puede ser caro y nada relajante. Para esto no necesitas dinero, tampoco moverse o salir. Prueba a no hacer nada: mira a la pared, al techo, toma una siesta. De acuerdo con SCL Health, no hacer nada te ayuda a ser más tolerante, amable, a la par que estimula tu subconsciente y tu creatividad. También es relajante.

Además en estos tiempos en que es imprescindible estar divertidx, ocupadx, productivx; -o fingir que lo estás para presumir en redes- es una auténtico statement antiestrés.

Si sientes que no puedes estar tranquilx ni un segundo, comienza de a poco; tómate cinco minutos y ve incrementando el tiempo, hasta dominar el ocio.

