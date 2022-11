Dicen que más vale prevenir, pero poco se ha hablado del pre-morir. Si ya quieres que se te reclame en el reino superior ve echando cuentas de cuánto cuesta que te entierren en un panteón chilango.

Muerte por aquí y por allá, pero alguna vez has pensado ¿cuál es el costo de un entierro en un panteón chilango? No te agüites y mejor ve juntando dinero para tu descanso eterno y para tu pijamita de madera. Que te cremen ¿o que no te cremen? Esa es la cuestión. Y sobre todo… de a cómo nos toca cuando nos toca dormirnos para siempre. ¿Cuántas veces has pensado en tu entierro de panteón? Échale cráneo porque anda cariñoso.

Te puede interesar: Funerales chilangos, cuánto cuesta morirse en la CDMX

¿Qué pensar si estás pensando en que te entierren en el panteón?

Antes de pensar en “cuánto” hay muchas otras cosas del argot funerario mortuorio que necesitas saber. ¡No la vayas a ‘cajetear’ porque este error seguro te sale eternamente caro! ¡A perpetuidad! Un entierro en panteón nunca debería ser una decisión tomada a la ligera.

De acuerdo con un sitio foráneo especializado en aspectos funerarios llamado “Recursos del Consumidor” (sí, así se llama) antes de adquirir un terreno en cualquier panteón para tu entierro tienes que tomar en cuenta lo siguiente:

Punto 1:

Hay diferentes tipos de terreno: espacio individual, con acompañante, lado a lado, de doble profundidad o paquetes para familia. También hay criptas de césped, criptas de mausoleo, columbario (nichos), mausoleo privado de interior o al aire libre, hasta terrenos para entierros verdes y terrenos para restos cremados. ¿Ya te contamos de los terrenos de segunda mano? Sí, también es opción un entierro de segunda mano en el panteón. Así que escoge con inteligencia de bolsillo tu hoyo eterno.

Punto 2:

Después de identificar qué tipo de hoyo quieres tienes que pensar si te van a enterrar en panteón público o privado. También hay opciones porque puedes tener terreno para entierro completo de cuerpo o para restos cremados.

Punto 3:

Estas son algunas de las preguntas que puedes ir reflexionando para que no te vayan a ver la cara de inocente muertito novato. Checa:

¿Por cuánto tiempo seré el dueño del terreno que estoy adquiriendo? ¿Este es un terreno de entierro prepagado? ¿A cuántos de mis familiares puedo enterrar en este terreno? Si ya compré el terreno, ¿lo puedo transferir a alguien más?

Punto 4:

También recuerda tener en cuenta lo siguiente: reglamento del panteón, planes de pago disponibles, y sobre todo si el panteón planea expandirse o permanecerá tal cual. No te vayas a quedar debajo de los cimientos de un edificio porque se les ocurrió vender tu pedacito de hoyo.

Conoce qué significan los elementos que son parte del tradicional Día de Muertos.

Ahora sí, echemos cuentas para morir en Chilangolandia

Después de esta información que… mata, ahora ya sabes que lo mejor para encontrar tu hoyo eterno es identificar:

Si el panteón es público o privado Qué tamaño tiene el terreno y dónde está ubicado (también dónde está ubicado adentro del panteón, no vayas a querer los de la entrada, salen más caros) La plusvalía de la zona donde está el panteón Las críticas del panteón Si el panteón se ve cuidado o no

Más o menos esto cuesta que te entierren en un panteón chilango privado. ¡Y hasta puedes comprar tu terreno por Internet! Encontramos este par de anuncios:

1. Jardines Del Recuerdo Panteón (Edomex) Lote 4 Gavetas Lujo Credito por $ 90,000 pesos

Incluye:

PAQUETE DE INHUMACIÓN MAX. LUJO PANTEÓN JARDINES DEL RECUERDO.

LOTE CON CAPACIDAD DE:

a) 4 Servicios Funerarios, transporte, instalaciones,preparación, trámites legales, etc..

b) 1 Lote correspondiente de 2.50 mts x 1.20 mts a Perpetuidad. “Jardín de los Apóstoles”

c) 4 Ataudes mod. 25 Metálicos de lujo.

d) Cesión de Derechos ante el Panteón. ($ 6,500 aprox, por parte del comprador)

e) Opciones de Crédito acuerdo con Panteón.

¿Quieres uno más caro?

2. Lote De Cuatro Gavetas En Panteón Francés De La Piedad (CDMX) por $ 360,000 pesos (10 m2 totales)

Morirse “barato”

En la mayoría de las alcaldías chilangas tienen opciones para aquellas personas que no pueden costear un enterramiento. Por lo general el único requisito para recibir una gratuidad (sin contar los costos de inhumación) es que hayas nacido en la alcaldía en donde se encuentra el panteón de tu entierro. En la Ciudad de México existen 118 panteones (entre públicos y concesionados, como el Francés o el Dolores por ejemplo).

El costo de un entierro puede oscilar entre los 79 pesos (trámite de inhumación en cementerio público) y los 7 mil 500 pesos (concesionado). Sin embargo, debido a malas prácticas los precios se han disparado hasta los 20 mil pesos en los panteones concesionados.

Y más que una cuestión de costo… es que no hay espacio para ser enterrado. La mayoría de las tumbas son a perpetuidad y son espacios que se heredan de generación en generación. Así que para que un lugar se desocupe… está de muerte. Si tenías ya muchas preocupaciones en tu joven vida adulta, felicidades aquí hay otra.

Pero no todo está perdido. Dicen que preguntando se llega al entierro en panteón de tus sueños. Cada alcaldía debería tener un apartado de información en donde puedes acceder a los costos. Por ejemplo, el de la alcaldía Iztapalapa es aquí.

Verde que te quiero verde

Lo mejor de un entierro verde es que sale más barato. Se puede ahorrar mucho dinero con los entierros verdes. Tu cuerpo va asi sin embalsamar ni incinerar. Esto es para que pueda ser biodegradable al contacto con la tierra. Además los ataúdes biodegradables son más baratos que las opciones elegantes. Algo sencillito mejor, así de puro triplay sin barnizar. Haz patria y organízate un entierro verde.

Conoce más de Urnas ecológicas o la vida después de la muerte aquí.

Morirte (un poquito) libre de impuestos

Sabías que… si estás dado de alta en el SAT ¿puedes deducir gastos funerarios? Esto quiere decir que puedes deducir gastos funerarios y podrás realizarlos con cualquier método de pago, pero ojo porque deberás contar con tu factura. Seguro en el concepto tienes que escribir “entierro panteón”.

De acuerdo con el sitio oficial: “son deducibles los gastos de funerales que no excedan de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) anual equivalente a $29,402.88”. Lo anterior está sustentado en el numeral 151, fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR).

Esto significa que para el cálculo del impuesto anual (tu declaración anual pues), las personas físicas que obtienen los ingresos señalados en el Título IV de la LISR pueden deducir los gastos por conceptos funerarios en la parte en que no excedan de la cantidad señalada.

Así que recuerda que si eres persona física tienes derecho a presentar como deducción personal gastos funerarios de tu cónyuge, concubino/a y padre, madre. Digo… ojalá y no pero ahora ya lo sabes.

Eso sí, esto dicen las letras chiquitas: “Para mayor información consulta a las disposiciones fiscales aplicables al régimen que te corresponda, donde podrás checar específicamente los ordenamientos jurídicos de tu actividad.”

Te puede interesar: Funerales para mascotas: cuánto cuesta darles el último adiós

Refrancitos de panteón y muerte

No se vale ponerse triste después de todos estos cálculos y presupuestos para morirse, mejor échale ojo a estos refranes mexicanos relacionados con la muerte. Y bájale a tus taquitos porque muchos tienen que ver con lo que te llevas a tu pancita chilanga.

“De golosos y tragones están llenos los panteones.” “De limpios y tragones están llenos los panteones.” “Lo que no mata engorda.” “Comer sin apetito hace daño y es delito.” “Los buenos y los malos se están. A quien Dios quiere para sí, poco tiempo lo tiene aquí. Lo ido, lo más querido; lo quedado, lo menos amado.” “El morir es cierto; el cuándo, el cómo y el dónde, inciertos. Se sabe dónde se nace, pero no dónde se muere. La muerte siempre es traidora: no dice el día ni la hora.” “¿Cómo está el cementerio que hasta los muertos rechaza?” “Médico nuevo hincha el cementerio.” “No es serio este cementerio.” “¿Quién dijo miedo habiendo cementerio?”

Una cosa es cierta, hay de hoyos a hoyos. No es lo mismo un hoyo en un panteón abandonado a que esté en un mausoleo. Aunque como vamos viendo la cosa a duras penas hoy en día alcanza para cualquier hoyo. Y no es que importe mucho la verdad… lo que sí importa es pensar si tendrán wifi en el cielo para subir stories de tu funeral. Aunque pensándolo bien la fibra óptica corre por debajo, lo que nos lleva directito al infierno.

Ah y ya como último tip nada más para que te vean con cara de experto de entierro en panteón… ¿Sabías que a los terrenos familiares se les conoce como tipo “Westminster?. Son criptas familiares en donde puedes meter a cuantos familiares quepan. Los féretros se colocan tradicionalmente uno a lado de otro o encimados. Algo así como un autosardina pero del más allá. En este tipo de entierro en el panteón cada muertito puede tener su propio marcador. O si quieren compartir marcador será un colectivo así grande para toda la familia.

Checa también: Conoce la historia de los panteones más famosos de la CDMX