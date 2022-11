Con esta lista de panteones chilangos abandonados para escoger tu eterno descanso ya puedes especializarte en el tema. ¡Más vale prevenir para el más allá!

Todavía estamos a tiempo para hablar de cosas de muertos, más aún si se trata de panteones abandonados. Porque con toda honestidad tarde o temprano necesitaremos una morada eterna y no queremos que nos toque vivir en uno de estos. ¿O sí? Chance y el after se pone mejor en estos camposantos tirados al olvido de diosito.

¿Cuántos de estos panteones chilangos abandonados has visitado? Checa esta lista, no vaya a hacerla de malas y te quieran venir a olvidar… que diga: a enterrar aquí.

De chilangos glotones están llenos los panteones

Actualmente existen en la Ciudad de México 117 panteones (5 civiles generales, 14 civiles de alcaldías, 83 vecinales (comunitarios), 14 panteones concesionados y 1 camposanto histórico: el Panteón de San Fernando que ya no admite a más muertitos). ¿Sabías que el Panteón Civil de Dolores es el más grande de la CDMX y de Latinoamérica? Y ¿conocías el dato que señala que antes de las reformas, todos los cementerios eran administrados por la iglesia? Eso hasta que Porfirio Díaz los expropió y los hizo parte del Estado entre mediados y finales del s. XIX.

Ahora sí, después de esta información panteonística, a lo que nos truje: vamos a hablar de panteones chilangos abandonados y su historia. Aquí hay que tenerle miedo no a los fantasmas ¡sino a los saqueadores de tumbas!

Panteones que mueren de abandono

Panteón San Nicolás Tolentino

El Tolentino es el segundo más grande en la capirucha, antecedido por el Panteón Dolores como ya te contamos aquí arriba. Y sabemos que grandes terrenos implican grandes problemas. Encabezamos esta lista con el primero de estos panteones abandonados. Recibió su nombre por San Nicholas de Tolentino (1246-1305) quien fue el primer santo de la orden de los Agustinos. Este camposanto forma parte del terreno original de la Ex Hacienda de San Nicolás Tolentino.

Hay ciertas zonas de este cementerio que están tan abandonadas y poco vigiladas que el robo de restos está a la orden. A principios de este año, el cuerpo del bebé Tadeo desapareció ante la vista de los 448 trabajadores del panteón.

Año de construcción: Finales del siglo XIX

Población: capacidad para 210 mil fosas.

Extensión: 111 hectáreas

Ubicación: Av. San Lorenzo s/n, Iztapalapa, Paraje San Juan, Área Federal Panteón Civil San Nicolás Tolentino, alcaldía Iztapalapa antigua Hacienda de San Nicolás Tolentino)

San Lorenzo Tezonco

Este cementerio no importa si está lleno de tragones o de no tragones, ¡el robo de restos no discrimina! Esta situación es ya alarmante en el Panteón San Lorenzo Tezonco, otro más de los panteones chilangos abandonados. ¿Que para qué las usan? Pues hay de todo la verdad. Cuentan que si preguntas en el Mercado Sonora por restos de panteón ahí mismo cierras ese bisne. Ya sabemos de dónde se surten…

Acerca de la historia del panteón San Lorenzo encontramos unos datos interesantes. Lo que hoy es un panteón antes fue una Hacienda. Los primeros habitantes de San Lorenzo trabajaban en la Hacienda San Nicolás Buenavista (1580). Esta hacienda fue construida sobre terrenos indígenas hasta que finalmente fue expropiada y convertida en panteón. ¡Ahora ya lo sabes!

Año de construcción: Finales del siglo XIXI

Población: 12 mil fosas ocupadas

Extensión: 55 hectáreas

Ubicación: Av. Tláhuac S/N, San Lorenzo Tezonco, alcaldía Iztapalapa

Los dolores del abandono

Panteón Civil de Dolores

Al parecer el Dolores tiene un aire muy artístico por sus moradores. Aquí descansan, en la Rotonda de los Ilustres, los restos de David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Diego Rivera, “El Flaco de Oro” Agustín Lara, Ángela Peralta y Rosario Castellanos. Pero eso no quita que también sea uno de los panteones chilangos abandonados en algunas zonas.

Visitantes se han quejado de las malas condiciones en las que se encuentran las tumbas. Llenas de basura y olvido. La moderada afluencia de visitantes también ha propiciado que este panteón se utilice para otros fines. ¿Recuerdas el escándalo de la fiesta en la Rotonda de las Personas Ilustres? En 2014 se viralizó el uso indebido de este espacio, al que convirtieron en salón de fiestas para el festejo de una actriz. Mucho se le acusó a Rafael Del Val Ruiz, ex subdirector de servicios al público de Miguel Hidalgo. Pero fue él quien afirmó que sólo seguía órdenes de arriba. ¿Qué hizo el entonces Víctor Hugo Romo? Cesó de sus actividades a Del Val. Vaya chismecito.

Año de construcción: 1872 (es el más antiguo)

Población: 700 mil lotes individuales

Extensión: 240 hectáreas

Ubicación: Segunda y Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo

El destino de los restos abandonados

Antes de la reforma de panteones en CDMX, los restos abandonados terminaban en el olvido del fondo de la fosa común. A principios de este año el Gobierno local presentó la propuesta de Reglamento de cementerios, crematorios y servicios funerarios. Uno de los puntos menciona la necesidad de contar con un Memorial para cada alcaldía para los restos óseos exhumados. En este memorial también se propuso incluir una placa con todos los nombres. Si te interesa conocer más de esta nueva iniciativa local dale click.

Si tuvieras que elegir uno de estos panteones chilangos abandonados para tu eterna ‘morición’, ¿cuál escogerías? No hagas trampa, ¡tienes que escogerle! Decisiones sabias valen por dos.

