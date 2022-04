Este Día de la Visibilidad Lésbica recordamos a algunos personajes de la TV que ns ayudaron a darnos cuenta de que nos gustan las morras.

¡Feliz Día de la Visibilidad Lésbica! ¡Que viva el amor entre mujeres y que vivan estos personajes que si no nos hicieron darnos cuenta, definitivamente nos hicieron preguntarnos (y confirmar) muchas cosas!

Quizás te diste cuenta a los 7 años o quizás no te diste cuenta sino hasta los 30, quizás sigues preguntándotelo. ¡Todas las experiencias son válidas! Para celebrar esa diversidad te traemos esta lista de personajes que nos hicieron preguntarnos si nos gustaban las morras.

La violencia hacia las mujeres es una realidad en todo el mundo. En México, por ejemplo, entre los feminicidios, el abuso y el acoso, las mujeres suelen experimentar discriminación de manera regular. Asimismo, existen factores agravantes que ponen en mayor riesgo a las mujeres que forman parte de comunidades vulneradas. De este modo las mujeres pobres, racializadas, con diversidades funcionales o pertenecientes a la comunidad LGBTIAQ+ suelen vivir mayor violencia: una realidad que urge transformar.

El 26 de abril se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbicaen muchas partes del mundo. La fecha nos propone recordar la lucha de las mujeres que aman a otras mujeres, celebrar y plantearnos cuáles obstáculos quedan en el camino. Y es que como sostiene ONU Mujeres la fecha es también “un llamado hacia la construcción de sociedades más inclusivas en toda la región y la protección de sus derechos humanos, sin discriminación”, particularmente en un mundo donde las mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales, polisexuales o queer viven violencia y burla por amar o relacionarse con quienes ellas decidan.

El amor entre mujeres y las relaciones sáficas o lésbicas son igual de válidas que los vínculos heterosexuales. sin embargo, vivimos en un mundo que asume la heterosexualidad como la norma que no suele contar de manera digna las historias sáficas y, que en ocasiones, nos ofrece una representación que trivializa la experiencia queer. Es así que muchas personas que se identifican dentro del acrónimo LGBTIAQ+ suelen reconocerse como tal un poco más tarde en su vida.

Con todo y todo, algunas tuvimos pequeños momentos que nos hicieron dudar de nuestra orientación sexoafectiva. Quizás viendo una serie o película, escuchando una canción o viendo un video tuvimos un instante de realización, de mirar respetuosamente y preguntábamos si veíamos con admiración o con atracción. Le preguntamos a distintas mujeres lesbianas, bisexuales, pansexuales y polisexuales y estos fueron los personajes que nos mencionaron.

Las personajes que nos hicieron darnos cuenta de que nos gustan las morras

1. Shego,Kim Possible

“Shego trabajaba para el Doctor Kraken, pero era mucho más inteligente que él, eso me gustaba mucho. Cada vez que salía en pantalla con su cabello negro larguísimo y su fuego verde me emocionaba, no sabía bien por qué. Hoy que soy abiertamente lesbiana ya sé por qué”.

¿Dónde verla? Ve aKim Possibley a Shego en Disney+.

2. Dana Scully,Los expedientes secretos X

“De niña me gustaban mucho las series de ciencia ficción y enLos expedientes Xfue la primera vez que vi a Gillian Anderson [quien interpretaba aDana Scully] en pantalla. Desde ese entonces mecrusheécon ella y la sigo viendo en todo lo que hace, enHannibal,The Crown,Sex Education, todo. En ese entonces aún no sabía que era bisexual. Me tomó varios años darme cuenta, de lo que era evidente”.

¿Dónde verla?Puedes encontrarLos expedientes secretos Xy a Gillian Anderson en la plataforma de streaming Star+.

3. Sedusa,Las chicas superpoderosas

“Sedusa era mala y eso me gustaba, jajaja. Su outfit rojo con medias y su cabello negro que parecía de serpientes me encantaba. Yo creo que habré tenido 4 o 5 años la primera vez que vi el capítulo en el que es novia del Profesor Utonio. Hoy, 20 años después, puedo decir que fue mi primer crush lencho”.

¿Dónde verla?Ve a Sedusa y aLas chicas superpoderosasen HBO Max.

4. Meg,Hércules

“Meg era un personaje súper sexy: su ropa, su cabello y su voz… por eso cuando me enteré que Tatiana hacía la voz de Meg me confundí muchísimo, jajaja. Siento que si hubiera sido una mujer heterosexual me hubiera sentido atraída por Hércules y sus músculos, pero pasó todo lo contrario”.

¿Dónde verla?Ve a Hércules y a Meg en Disney+.

3. Kida,Atlantis

“Primero que nada, Kida era cool y eso me gustaba mucho de su personaje. Me gustaba lo inteligente que era, que era líder y que escuchaba a les demás. Aparte de todo era preciosa. Creo que Kida fue la razón por la queAtlantisse volvió mi película favorita en la niñez. La veía una y otra vez en el VHS”.

¿Dónde verla?Ve a Kida enAtlantisen Disney+.

