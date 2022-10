Sagrados, sin pelo, patrimonio cultural, símbolo de la Ciudad de México, y más datos curiosos sobre los xoloitzcuintles.

Los xoloitzcuintles son más que los perritos sin pelo, hay mucho que puedes aprender sobre estos ejemplares de raza orgullosamente mexicana.

Sagrados, peculiares, raros, únicos, así son los xoloitzcuintles. Y si bien estos lomitos mexicanos cobraron más fama a partir de la película Coco, quizá haya muchas cosas sobre ellos que no sepas, así que aquí te las contamos.

Datos que todo mundo debe saber sobre los xoloitzcuintles

1. Su nombre

Comencemos por el origen del nombre de estos lomitos. Xoloitzcuintle viene del náhuatl. “Xolo” significa extraño, deforme o monstruo. Pero también se le relacionaba con características físicas o personas consideradas anormales, como los gemelos. Mientras que “itzcuintli” quiere decir perro. Así que puede ser descrito como un perro extraño.

2. Tienen larga historia

Quizá hayas visto alguno en persona, o solamente en fotografías, pero has de saber que hay registros de ellos en la época pehispánica. Aunque casi no la cuentan, pues estuvieron en peligro de extinción cuando llegaron los españoles a territorio mexa y colonizaron nuestro territorio. Afortunadamente, hoy en día siguen estando entre nosotros.

3. Los xoloitzcuintles, perros sagrados

En el pueblo mexica había tres razas de perros: itzcuintli, tlalchichi y xoloitzcuintle. A este último se le consideraba sagrado. ¿La razón? De acuerdo con la mitología mexica, el Dios Xólotl lo creó a partir de una astilla del Hueso de la Vida, y se lo dio como regalo a los humanos. Incluso esta deidad era representada con un perro de esta raza, dado que era gemelo de Quetzalcóatl.

4. Te acompañan a Mictlán

Seguramente viste Coco, la película de Disney y Pixar donde un xoloitzcuintle llamado Dante acompaña a Miguel cuando cruzan el puente de cempasúchil; y hasta tiene su propio corto. Pues, de acuerdo con la cosmogonía nahua, a Xólotl, su creador, se le relacionaba con muerte, movimiento, oscuridad, lo doble y el inframundo. Por lo que se decía que estos lomitos eran quienes acompañaban a las almas de lxs difuntxs a cruzar el río donde comenzaba el mundo de los muertos, Mictlan.

Aunque estos fieles lomitos en la vida y la muerte, también se eran usados en algunos guisos y sacrificios.

Los xoloitzcuintles, sin pero pero reconocidos en México y el mundo

5. Sin pelo

La principal característica física de los xoloitzcuintles es que no tienen pelo como otros lomitos, por lo que también se les dice perros pelones. Entre las ventajas de esto es que les ayuda a no tener pulgas, mantienen alta la temperatura de su cuerpo. Si te lo has topado, quizá has notado que sacan mucho la lengua, y eso es porque tienen calor.

Pero hay que mencionar que algunos sí tienen un poco de pelaje en cabeza y cuerpo, sin embargo gran parte de su piel está a la vista.

6. ¡Y con la dentadura incompleta!

Sí, otra cosa que vas a notar si miras con detenimiento a los ejemplares de esta raza, es que no tiene su dentadura completa como otros. De hecho, entre menos pelo, menos dientes. ¡Qué tal!

7. Sus diferentes variedades

Hay tres tipos de xoloitzcuintles, según la Federación Canófila Mexicana: miniatura (de no más de 35 centímetros), intermedia (de 35 a 45 centímetros) y estándar (de 45 a 60 centímetros). Y, como señalamos líneas arriba, pueden o no tener pelaje.

8. Reconocidos internacionalmente

Actualmente estos lomitos mexicanos están reconocidos por la FCI (Federación Cinológica Internacional), que fomenta y protege a los perros de raza pura. Los ubica en el Grupo V: Perros tipo spitz y primitivo.

9. Los xoloitzcuintles, favoritos de grandes figuras

Así como en el pueblo mexica los consideraban importantes, más adelante se les siguió dando preferencia. Por ejemplo, Frida Kahlo y Diego Rivera, dos de lxs artistas más importantes que ha dado el país, los tenían entre sus favoritos y hasta los pintaban. Y también Dolores Olmedo, coleccionista de arte con un museo en La Noria que lleva su nombre; incluso a la fecha siguen habitando en este lugar los descendientes de sus xolos.

10. Importantes para la CDMX

Estos perros son tan especiales que el gobierno de la capital los declaró Patrimonio Cultural y Símbolo de la Ciudad de México. Esto fue el 12 de agosto de 2016. ¿Te sabías este dato?

Sea o no temporada de Día de Muertos, los xoloitzcuintles causan admiración y es imposible no voltear a verlos si te los topas. De hecho, eran uno de los principales atractivos de lxs visitantes al Museo Dolores Olmedo, y seguro volverán a serlo cuando reabran.

