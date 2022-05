Si eres fan de los cómics (y de las pelis basadas en cómics), no dudes en echarles un vistazo a todos estos. Te encantarán. Firmadísimo.

Chécate nuestra recomendación de material de lecturageek, o sea, cómics. Llevamos más de 10 años devorando película de superhéroes tras película de superhéroes. De manera particular, a partir del estreno deAvengers: Endgamey del lanzamiento de la plataforma Disney+ en México y en el mundo hemos conocido a cada vez más personajes y nos hemos acercado a la realidad del multiverso. Ahora, con el estreno deDoctor Strange en el Multiverso de la Locura, volvemos a cruzarnos con un montón de héroes, villanes y posibilidades narrativas en el universo cinematográfico más grande del cine.

Para que ni tú ni yo nos hagamos bolas, te recomendamos esta lista de cómics para conocer más a fondo a Wanda Maximoff, Stephen Strange, América Chávez y más.

Si estás al día con las películas y series de Marvel sabrás que al final de Wandavision el personaje de la Bruja Escarlata tiene en su poder el Darkhold, un libro de hechizos que perteneció aAgatha Harkness. Este libro está hecho de una sustancia de laDimensión del Infierno, el lugar en donde Doctor Strange lucha en la primera entrega de sus películas en solitario. También sabrás que tanto las series de Loki y What if…? así como la última película de Spider-Man nos plantearon qué pasaría en el caso de que existieron múltiples líneas temporales y realidades.

Así también, estas películas, series y tráilers nos han presentado cada vez a más personajes. ¿Quieres saber un poco más de elles y de las historias que inspiranDoctor Strange en el Multiverso de la Locura? Para ello te dejamos esta pequeña selección de cómics que no te puedes perder.

1. Darkhold: El libro de los condenados

En este libro conocerás los orígenes del Darkhold de la mano de Doctor Strange. El libro contiene profecías y hechizos y caído en las manos de distintos personajes a lo largo de la historia. En esta entrega el libro, escrito por Chthon, abre una grieta por la cual su autor vuelve a la dimensión actual. Para salvar al universo, Scarlet Witch y Stephen Strange trabajan en conjunto.

2. Dinastía de M

¿Sabías que en los cómics Wanda Maximoff es parte de los mutantes? En esta línea narrativa los poderes de la Bruja Escarlata están fuera de control y el mundo en donde humanos y mutantes coexisten corre riesgo. Se espera queDoctor Strange en el Multiverso de la Locuranos acerque a las historias de los mutantes en el MCU así que este cómic es unmust.

3. Jóvenes Avengers

Entre la introducción de personajes como Kate Bishop y Yelena Belova en la serie de Hawkeye, la presencia de los hijos de Wanda, Wiccan y Tommy Maximoff enWandavisiony la presentación de América Chávez enDoctor Strange en el Multiverso de la Locura,cada vez nos acercamos más a la era de les jóvenes vengadores. Date un clavado por los cómics de esta serie y conoce a la nueva generación de héroes.

4. América Chávez: Hecho en América

Hablando de América Chávez: todo indica que esta nueva era del MCU tendrá muy presente a su personaje. Esta super heroína fue introducida por primera vez en 2011 en los cómics y ya ha formado parte de equipos como los Jóvenes Vengadores y la Fuerza A. ¡Es hora de que la conozcas!

5. ¿Qué pasaría si…?

Si viste el tráiler para esta nueva película seguro recordarás al Doctor Strange malvado que es también interpretado por Benedict Cumberbatch. Pues además de esta versión del personaje, los rumores indican que varias presentaciones del mismo presentes en la serie de cómics¿Qué pasaría si…?así como en la serie de Disney +What If…?aparecerán en la película. ¿Te has preguntado qué hubiera sucedido si hubiera una apocalipsis zombie en el universo Marvel? ¿O si Stephen no hubiera perdido la fuerza en sus manos? Entonces tienes que correr a leer estos cómics.

