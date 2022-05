Te contamos todo lo que sabemos de 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' para que tengas toda la info antes de ver la nueva peli.

Estamos a unos días de la llegada de Doctor Strange in the Multiverse of Madness a las salas de cine la nueva película deMarvel Comicspromete mucho, especialmente luego de lo sucedido enSpider-Man: No Way Home, donde vimos al hechicero interpretado por Benedict Cumberbatch, abrir las puertas del peligroso Multiverso, acto que repercutirá de cierta manera en la próxima cinta.

Cabe destacar que desde que se anunció el título, como parte de la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe (MCU), la expectativa ha sido mucha y, como suele pasar en cada adaptación cinematográfica de laCasa de las Ideas, una inmensa cantidad de teorías han inundado las redes sociales de los grupos de seguidores devotos y amantes de las historietas creadas por Stan Lee.

Te puede interesar: Bad Bunny llega al Universo Marvel, ¿qué personaje será?

Además, los distintos avances han alimentado las hipótesis de lo que pasaría en el largometraje dirigido por Sam Raimi que, según especulaciones, significaría la llegada de más personajes a la cronología del MCU y desencadenaría una serie de hechos que representarán la base para la futura Fase 5 de Marvel Studios.

Aunque algunas suenan bastante increíbles, otras podrían resultar ciertas, especialmente luego de que Disney comprara a Fox, estudio que anteriormente llevó a varios de los héroes de Marvel a la pantalla grande. Y si algo aprendimos de Spider-Man, es que todo, absolutamente todo, puede suceder.

Por esa razón, te contamos algunas teorías y la realidad, previa al estreno de la próxima película de Marvel.

Hasta ahora, ¿qué es cierto deDoctor Strange in the Multiverse of Madness?

La sinopsis oficial señala que el MCU se adentra en el Multiverso y amplía sus límites más que nunca, por lo que el film presenta un viaje a lo desconocido con Stephen Strange, quien, “con la ayuda de aliados místicos nuevos y otros ya conocidos por la audiencia, atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario”.

Como ya lo vimos en los tráilers y los avances, Strange estará lidiando con distintas realidades y versiones de él mismo (Sinister Strange; Defender Strange; la versión zombie de la serie animada What If…?;y la que causa más intriga, Supreme Strange, a quien ya vimos en el tráiler), además de que sería castigado por abrir el portal entre universos, que según él, lo hizo para salvar su mundo.

Para esto, acude a pedirle ayuda a Wanda Maximoff(Elizabeth Olsen), a quien encontraría tras lo sucedido en el pueblo de Westview, tras haber “secuestrado” a sus habitantes con sus poderes y haber creado una realidad en la que, junto al androide, Vision, formó una familia, aunque esto sólo fue real para ella. Esto según el relato de la serie de Disney, WandaVision. También se sabe que habrá distintas versiones de su personaje, como la zombie,de What If…?.

Nothing can prepare you for the Multiverse. 🌀



Get tickets now to experience Marvel Studios’ #DoctorStrange in the Multiverse of Madness only in theaters May 6. pic.twitter.com/ObvUhaLbCO — Doctor Strange (@DrStrange) April 18, 2022

Múltiples crossovers

Además, la cinta verá la introducción de America Chavez (Xochitl Gomez), una heroína adolescente con la habilidad de viajar entre dimensiones, que provendría de un universo conocido como el Utopian Parallel. De hecho, la vemos en el encuentro entre Strange y Garganthos, la extraña criatura que aparece en los avances. Aunque no se ha revelado mucho, se prevé que su participación tenga gran peso en la exploración del Multiverso.

También se dio a conocer la participación deLos Illuminati, un grupo secreto de héroes que juzgaría a Strange por el hechizo que alteró las distintas realidades. Hasta el momento, al único que hemos visto de ellos, y no del todo,sería al profesor Charles Xavier, interpretado por Patrick Stewart, como en las cintas de X-Men.

Con la info oficial, ¿qué se sabe de las teorías de Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

Si bien los teasers y el tráiler han descubierto varias características de la historia, como dijimos, estos guiños han desencadenado varias teorías, entre las que destacamos las siguientes:

La aparición de Los Illuminati y de Xavier, significaría la introducción de los X-Men al MCU. Así como la revelación del parentesco entreMagnetoyWanda, ya que, en la continuidad del cómic, ella es una mutante e hija del antihéroe, lo que explica el porqué de su gran poder.

Entre Los Illuminati, además del Professor X, se encontrarían otra versión de Doctor Strange. También otro Iron Man, de quien se dice podría ser interpretado por Tom Cruise, quien desde un inicio estaba contemplado para el papel en la primera cinta. O tal vez veríamos a Robert Downey Jr.una vez más como Tony Stark, así como Reed Richards de The Fantastic Four. Lo que también se traduciría en la llegada de este grupo de héroes, iconos de la editorial, al MCU. Se dice que John Krasinski interpretaría a Mr. Fantastic.

En el cómic, en total son seis miembros de LosIlluminati. Contando a los anteriores, están Black Bolt, de los Inhumans, y Namor the Sub-Mariner, otro de los personajes legendarios de Marvel. Aunque para la cinta se cree que los otros integrantes serían: una versión alternativa de Captain Marvel, en este caso Monica Rambeau(Teyonah Parris), hija de la mejor amiga de Carol Danvers, a quien vemos en WandaVision.Así como a la Captain Carter, o sea, la agente Peggy Carter(Hayley Atwell), esto si Steve Rogers no hubiera recibido el suero del Súper Soldado y no se hubiera convertido en el Captain America, como se ve en What If…?. Aunque esto aún no está confirmado.

Mira acá: ¡Las mujeres también rifan! Échale un ojo al trabajo de estas 5 autoras de cómics

Avance filtrado

De hecho, en un nuevo avance filtrado, y que ya circula en redes, se aprecia una supuesta pelea entre Wanda y las dos capitanas.

Retomando a Wanda,y que habrá distintas versiones, en el tráiler vimos el encuentro entre dos de ellas. Se dice que ella es la verdadera villana de la cinta, esto debido a que ha explorado el Multiverso en busca de los hijos que tuvo con Vision,Billy y Tommy Maximoff, quienes desaparecieron al final de la serie.

Incluso, la podemos ver con el outfit de Scarlet Witch, que ha sido vinculado a esta parte oscura de su personaje que, además, habría sido corrompida por el Darkhold,libro de magia negra que estudia para encontrarlos. De alguna manera, esto derivaría en una situación similar a los hechos del cómic House of M, donde la Bruja usa sus poderes para desaparecer a todos los mutantes de esa realidad. Lo que explicaría de cierta manera la razón por la que los mutantes no existen en la Tierra-19999, como también es conocido el universo donde se desarrolla el MCU.

También se dice que esto traería a los mutantes a dicha continuidad

Si Wanda no fuera la antagonista principal, fans especulan, por enésima vez, que Mephisto, demonio que es enemigo de varios personajes de Marvel, entre ellos Ghost Rider (quien también sería incorporado al MCU), sería ese “misterioso adversario” del que habla la sinopsis.

Marvel Studios' #DoctorStrange in the Multiverse of Madness arrives only in theaters May 6. pic.twitter.com/CCQXPNMfHm — Doctor Strange (@DrStrange) February 13, 2022

Como se ha notado, esta película está ligada a los títulos deMarvel Studiosque han explorado el Multiverso: Spider-Man: No Way Home,WandaVisiony también lo estaría a la serie deLoki, por lo que se cree que, entre los cameos,Tom Hiddlestonretome su papel en la pantalla grande como el hermano adoptivo deThor, aunque el actor no ha confirmado ni negado esto.

Checa también: 5 películas que todo amante de los cómics espera en 2022

Hablando de cameos, ¿cuántos se esperan en Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

Derivado de las teorías, además del ya confirmado de Patrick Stewart como Charles Xavier, y de la espera deun Iron Man, Mr. Fantastic y las dos versiones alternativas de las capitanas. Con la supuesta introducción de los distintos héroes al Marvel Cinematic Universe, se han especulado los siguientes cameos:

Tobey Maguire con su versión de Spider-Man . Este rumor se alimenta por lo sucedido enNo Way Homey por el director Sam Raimi , quien estuvo a cargo de la primera trilogía del arácnido.

con su versión de . Este rumor se alimenta por lo sucedido enNo Way Homey por el director , quien estuvo a cargo de la primera trilogía del arácnido. Hugh Jackman como Wolverine . Para muchxs fans no puede ser interpretado por otra persona, pero recientemente se ha dicho que el mutante sí aparecerá… personificado por otro actor.

como . Para muchxs fans no puede ser interpretado por otra persona, pero recientemente se ha dicho que el mutante sí aparecerá… Ryan Reynolds como Deadpool . Otro de los personajes muy solicitados en el Universo Cinematográfico de Marvel.

como . Otro de los personajes muy solicitados en el Universo Cinematográfico de Marvel. Ultrony Ghost Rider: aunque de ellos no se han especulado más detalles.

Marvel Studios' Doctor Strange in the Multiverse of Madness arrives only in theaters May 6. pic.twitter.com/tioKf11win — Doctor Strange (@DrStrange) December 22, 2021

Mientras descubrimos la verdad, debes recordar que todas estas teorías son rumores que provienen por lo acontecido en los cómics. Asi comoel desarrollo de Marvel Studios y cómoKevin Feige y compañía nos han sorprendido últimamente. Pero hasta que no veamos la película, sólo se trata de rumores.

¿Qué otras teorías conoces que podrían cumplirse enDoctor Strange in the Multiverse of Madness?