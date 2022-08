“¡Me muero por ti o-é-ooo, viviendo sin ti!” ¿Sabes por qué le pusieron “Rayando el Sol” a esta calle en Neza? Es todo menos obvio.

¿Cómo de que hay una calle en Neza que se llama “Rayando el sol” en la CDMX? Si te imaginas una calle con nombre de canción ultra famosísima populachona… ¿en qué canción piensas? Pista: Nada más chilango que estar en un cantabar y echarte un palomazo al más puro estilo de “Rayando el sol, rayando por ti…”. Porque sí, aceptémoslo: hay penas que duelen y queman sin su amor. Y sí, la neta es que ya han sido muchas muchísimas lunas las que le has llorado, lo sabemos porque nos lo contó un pajarito.

Sí, ¡sí existe y sí está en la hermana república de Neza! Y aunque parecería como el lugar perfecto para ir a aventarte ese palomazo despechado, te contaremos la verdadera razón detrás del nombre de esta calle con tan peculiar nombre.

Vaya que hay nombres de calles medio ‘estraños’, y los de las que hacen esquina con Rayando el sol no se quedan atrás porque también andan medio folclóricos. Por ejemplo: “Cama de piedra” —que nos suena a Cuco Sánchez— y “Cielito Lindo”. Ah, con que también nombres de canciones. ¡Vaya que la colonia Benito Juárez en Neza es musical! Seguro que hasta podríamos armar una playlist con las rolas que se desprenden de este territorio chimalli.

Y mientras lees esta nota, deleita tus oídos chilangos con este rolón:

No, no es por la canción de Maná (qué bajón)

Sentimos mucho romper tu ilusión de ‘mame’ pensando en que quizá la calle Rayando el sol fue nombrada así como tributo a la agrupación de rock latino Maná, nombre que por cierto quiere decir: “el pan que cae del cielo”. La historia del nombre de esta calle enclavada en la mera Ciudad Nezahualcóyotl es muy distinta a cualquier otra que hubiera podido escribir la banda autora de “Ángel de amor” y “Mariposa traicionera”.

Este chisme de calle tiene más que ver con el cantante de ópera Plácido Domingo, Chavela Vargas y Ana Gabriel. Sí, así como lo lees.

Y es que en realidad, a pesar de que pudiéramos pensar que fue nombrada así porque se inspiraron en la canción del “o-é-o”, más bien tiene que ver con la canción ranchera “Rayando el sol” de David Záizar, apodado como “el rey del falsete”, la cual se volvió tan popular que hasta Chavela Vargas la usaba para sacarse el dolor del corazón.

¡Saca unos tequilas, para la oreja y acuérdate de tu ex con esta rolota! Si creías que la canción “Rayando el sol” de Maná sonaba a despecho… espérate tantito y date. —Si no lloro, nomás me acuerdo—.

Aquí la versión de Chavela Vargas:

Y por último y la no menos descorazonadora… la “Rayando el sol” desde el sufrimiento de Ana Gabriel:

Recorrido por la calle que NO se inspiró en Maná

En un recorrido virtual, decidimos adentrarnos en este territorio chimalli, a un ladito de Chimalhuacán —con todo y su guerrero escarlata—, nomás porque nos dio curiosidad qué cosas podríamos encontrar en la calle “Rayando el sol” y esto fue lo que encontramos:

Un grafiti de “Satán es la cumbia” Un lugar donde se ve que venden buenas miches Lo que parecía un coche a punto de convertirse en un “autosardina” Un lugar de estacionamiento apartado de una forma muy poco convencional Una pinta que dice “No parece imposible hasta que se hace” Un portal interdimensional No podía faltar el grafiti con la palabra “amor” Un despacho de investigaciones privadas La virgen con la carita censurada El muro del despacho Un San Juditas encarcelado Un grafiti bien perro de Chimalhuacán

¿Te pareció familiar todo esto? Entonces es muy probable que vivas a un lado de la calle “Rayando el Sol” y aun… no lo sepas.

