¿Conoces la pirámide de Cuicuilco? Bueno, pues aunque no lo creas, debes saber que es la primera pirámide de piedra en México.



Mucho te sorprendería si te dijéramos que la primera pirámide de piedra es ¡chilanga! Hablamos de la pirámide de Cuicuilco. Sí, así como lo oyes —y para nada esto es fake news—. Quizá has pasado a su costado decenas de veces pensando en lo cotidiano de su estructura en medio del paisaje urbano. También la has visto desde la ventana del camión o cuando te has asomado desde tu carro. Probablemente incluso has estado en el sitio arqueológico y desconocías de la importancia de este cimiento prehispánico. La historia de la pirámide de Cuicuilco, localizada al sur de la CDMX, siempre ha sido polémica para la arqueología y aquí te contamos por qué.

La localidad arqueológica de Cuicuilco está situada al sudoeste de la CDMX, entre centros comerciales y vialidades rápidas. Se ubica dentro de la zona protegida del mismo nombre en la actual alcaldía Tlalpan. Rodeada por vegetación endémica de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, su pirámide circular es la estructura más antigua del llamado “Valle del Anáhuac” (ya sabes… nuestro gran islote en donde el águila se posó encima de un nopal mientras devoraba a una serpiente).

Sabías que… la palabra “Cuicuilco” significa “lugar donde se hacen cantos y danzas”. La cultura cuicuilca es considerada como el antecedente del desarrollo de las altas culturas en Mesoamérica, y de las primeras en realizar arquitectura a gran escala a base de piedra.

Wikimedia Commons

¿Sabes cuáles son las zonas arqueológicas miniatura de la CDMX? Lee más aquí.

¿La pirámide más antigua? ¡Obvi!

La polémica gira en torno a qué tan antiguo es este basamento circular. Algunas versiones científicas señalan que su origen data de aproximadamente 600 AC, mientras que las versiones opuestas señalan —basadas en muestras geológicas— que su construcción se remonta de 8000 a 10000 años antes de la época actual. Esto significa que la pirámide circular de Cuicuilco sería igual de antigua que el cráneo del hombre de Tepexpan, quizá uno de los primeros habitantes de Mesoamérica, datado en 9000 AC, ¡y hasta más antigua que las pirámides de Egipto. ¡Cuánto tesoro arqueológico tenemos en nuestra capirucha y aquí desperdiciandolo!

Todo un misterio

Otra de las evidencias para datar a estos vestigios arqueológicos sería que en uno de los lados de la pirámide se observan restos de la erupción volcánica del Xitle, la cual ocurrió hace aproximadamente 10 mil años. Al estar cubierta, esto indica que su construcción posiblemente precedió al desastre natural. ¿Cómo es posible que una pirámide que supuestamente fue construida en el 600 AC esté cubierta por los rastros de una erupción volcánica ocurrida milenios antes? Misterio, solo misterio.

¿Ya conoces el museo prehispánico subterráneo en el Centro a un costado del Templo Mayor? Conócelo aquí.

Cuicuilco, cuna de la civilización… de gigantes.

No solo el misterio está en la forma en cómo han datado la antigüedad de la zona arqueológica de Cuicuilco, sino también en las teorías de los habitantes que la poblaban. Cuentan que cuando Felipe II envío al médico español Hernández a los yacimientos de Cuicuilco mencionó que en el lugar había encontrado restos óseos humanos de 5 metros de altura. En aquella época, quienes aún habitaban la zona de Cuicuilco creían que el lugar había sido construido por gigantes.¡Toma eso vestigios egipcios de Keops!

Uno de los factores por el cual la investigación de la zona arqueológica de Cuicuilco no ha progresado es debido a la dificultad de excavación. La mayor parte de la zona se encuentra sepultada por lava petrificada (basalto). Ahora ya conoces más de la historia de la primera pirámide de piedra en México: Cuicuilco, aunque en realidad deberíamos nombrarla como un basamento circular. La base del monumento tiene 122 metros de diámetro y tiene una altura de 27 metros hasta la cúspide. ¿Ya conocías este Gran Basamento Circular? Toma en cuenta que la información proporcionada en esta nota puede no ser oficial.

¡Visita la pirámide de Cuicuilco!

Conoce más de la zona arqueológica de Cuicuilco aquí y ¡visítala!

Dónde: Av. Insurgentes Sur s/n, Espacio Ecológico Cuicuilco, Tlalpan, CDMX.

Horario: Martes a domingo de 09:00 a 17:00 hrs.

Costo: Entrada libre

Vías de acceso: Metrobús Perisur línea 1

Contacto: Zona Arqueológica Cuicuilco (01 55) 56 06 97 58, [email protected] – [email protected]

Recomendaciones para visitar la pirámide de Cuicuilco: A pesar de ser un parque eco-arqueológico, no se permite la entrada de mascotas, bicicletas, triciclos y patinetas. Se recomienda llevar calzado adecuado para caminata ligera debido a las condiciones irregulares del terreno y que faciliten el acceso al Gran Basamento Circular.

Después de leer de la pirámide de Cuicuilco seguro vas a querer conocer: Cinco magníficos espacios arqueológicos que debes conocer dentro de la CDMX.