¡Ve limpiando tu clóset y saca todo lo que ya no quieras y lánzate este fin de semana a truequear ropita en el Bazar Rosa Pastel!

¡Levanten la mano las reinitas del trueque! El bazar más dulce ycuteestá de regreso con muchísimas sorpresas para que puedas armar outfits de impacto sin gastar una lanota: Bazar Rosa Pastel. Alista las prenditas que ya no tengan lugar en tu clóset, en esta quinta edición continúa su clásico trueque, además de stands con ropa vintage, gastronomía vegana, piercing party, tatuajes y hasta gemas dentales. ¡Ahí nos vemos!

Trueque de ropa en Bazar Rosa Pastel

Rosa Pastel es todo lo que nos gusta de los bazares: marcas independientes, música buena onda y conocer gente increíble. Además, tienen una dinámica de trueque chidísima que les ha valido crear una comunidad unida, dispuesta a intercambiar prendas en cada edición para darles una segunda vida y minimizar el impacto ambiental. Se trata de integrar a todos los asistentes, quienes no siempre pueden gastar en adquirir ropa nueva pero que sí tienen algunas joyitas escondidas en el armario.

Mel es la creadora de este proyecto y quien decidió retomar esta dinámica que ya estaba algo apagada: “Inicié el trueque porque había platicado con amigas y me contaban que no siempre estaba en sus posibilidades ir a consumir. Esto me recordó a la Mel de hace unos años, cuando no podía comprar ropa nueva pero sí la intercambiaba con mis primas o con mis amigas”. Entre los gastos de la vida adulta y la situación económica, todos hemos estado ahí, ¿o no, chilangues?

Así es como comenzó este bazar de trueque que ha contagiado a muchos otros más para entrarle con todo al intercambio de ropa, además, continúa posicionándose como una de las incubadoras para proyectos locales con mucha ondita.

“En cada edición conozco pues caras nuevas, los veo como una persona, no como una marca más que nada porque detrás de los proyectos hay personas con metas, que quieren impulsar su negocio. Por ello me encanta sumar a personas nuevas y conocerlos a detalle”.

Consume local

Seguro has escuchado hasta el cansancio la frase “consume loca”, ¡y la seguiremos repitiendo! Apoyar a pequeños proyectos del lugar en el que vives beneficia a todos y siempre tendrá más beneficios que apoyar a las grandes marcas de fuera, por lo que priorizar estos negocios es la prioridad de Rosa Pastel. Además, estos son quienes le ponen mucho corazón: “Lo que los hace tan especial es ese apoyo y amor en la organización que hay detrás”.

Aunque en cada edición el tema central es la ropa por el trueque, Mel no se ha cerrado a recibir diversas propuestas que van desde lo gastronómico, hasta los servicios de nail bar. En esta ocasión incluso podrás pimpear tus dientes, muy al estilo de la Rosalía, con algunas gemas. También encontrarás tapetes aesthetic —así como los viste en TikTok—, dulces gringos, y hasta una piercing party.

¿Estás listx para entrarle al Bazar Rosa Pastel?

La cita es el 23 y 24 de abril en la colonia Roma Sur, muy cerca del metro Chilpancingo. Échale un ojo a tu clóset para sacar las prenditas que ya no utilices y que continúen en buen estado, también se vale sacar el regalo navideño que no te gusto, quizás sea el objeto de ensueño de alguien más, el bazar del trueque está acerca.

Cuándo:23 y 24 de abril

Dónde:Tlaxcala #105, colonia Roma Sur

Horario:12-20 h

Instagram:https://www.instagram.com/bazar.rosapastelmt/