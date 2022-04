¿Alguna vez habías considerado entrarle al trueque de ropa en lugar de tirar, regalar o deshacerte de las prendas que ya no quieres?

¿Por qué no darle una segunda oportunidad a tus prendas en la vida de alguien más a través del trueque de ropa? Que algo ya no te guste o ya no te quede no significa que tengas que dejarlo hasta el fondo del clóset o tirarlo a la basura.

La industria de la moda es una de las más contaminantes en el mundo. Entre el agua desperdiciada, las toneladas de ropa que compramos y desechamos porque pasaron de moda o porque el material se desgastó, las terribles condiciones de trabajo a las que se enfrentan las trabajadoras de la industria, otro modelo de la industria textil es necesario. Hablamos con Katana de Katana Closet sobre la importancia del moviemiento de segunda mano y las posibilidades del trueque como alternativa de adquisición de prendas.

Katana es diseñadore, maquilliste y aficionade de la moda y la sustentabilidad. Junto con su novia, dirige los proyectos de ropa circular Katana Closet y La casita del trueque, proyecto que ideó en 2021 y que pudo finalmente materializarse este año. Cuando le preguntamos sobre qué le inspiró a crear un proyecto como La casita del trueque, nos compartió que después de haber trabajado en una tienda defast fashiony de haber comenzado el proyecto deKatana Closeten donde vende ropa vintage y de segunda mano, decidió crear un espacio para un movimiento más lento, amable y amigable alrededor de la ropa. Quizás lo más fantástico de la propuesta es que además de hacerte de amistades y repensar tu relación con la moda, podrás refrescar tu closet sin gastar un peso.

Lo que empezó como un proyecto a voces en la sala de su departamento ha mutado y crecido. De ahora en adelante encontrarás a La casita del trueque en tiendas pop-up así como en el Clicka, un bazar que tiene lugar de manera mensual o bimestral y difunde el trabajo de mujeres y disidencias de género.

Consejos para dejar elfast fashion

Katana nos comparte que lleva aproximadamente 3 años sin consumir fast fashion, pero reconoce que alejarse de este sector de la industria de la moda es un proceso lento que va de lo individual a lo colectivo. Si tú también quieres intentar alejarte de la industria del fast fashion, Katana tiene unos consejos para ti:

Explora todas las páginas que existen de moda vintage, de diseño consciente y de upcycling que encuentres. Descubre qué páginas se acomodan mejor a tu estilo y sigue sus proyectos.

Intenta reducir paulatinamente tu consumo defast fashion. Quizás puedes intentar empezar por comprar una sola prenda una vez al mes e ir espaciando tus visitas a este tipo de tiendas y, consecuentemente, tus compras de este tipo de moda.

Date un clavado en tu armario y checa qué es lo que no usas y qué es lo que sí. A veces compramos prendas que no ocupamos y no vestiremos porque están en tendencia, porque alguien famoso las usa o por publicidad. Intenta tener una perspectiva crítica y clara cuando vayas a comprar ropa. Pregúntate qué tanto usarás en verdad la prenda a la que le echaste el ojo y decide a partir de ahí.

Consejos para empezar a practicar el trueque de ropa

Por último, te invitamos a intercambiar tu ropita como lo hacías con los tazos y las estampitas del mundial. Para entrarle al trueque de prendas, Katana te recomienda:

Empieza con tus amistades, con un espacio seguro, contáctales para armar un intercambio de ropa.

Pregúntense en qué espacios les gustaría que ocurriera el trueque. Busquen lugares amables para efectuarlo.

Confía que este tipo de microacciones tienen un impacto. Recuerda que estas decisiones tienen un efecto en ti y en tu comunidad, que al activarte estás generando colectividad.

Sigue las redes de los proyectos de trueque de ropa que mencionamos aquí:

Katana Closet

Instagram: @katana.closet

La casita del trueque

Instagram: @lacasitadeltrueque

Me Caes Bien

Instagram: @mecaesbien.mx

El Clicka

Instagram: @elclicka

¿Quieres aprender más sobre los impactos delfast fashion antes de entrarle al mundo del trueque de ropa? Te recomendamos que leas sobre su peso, sus alternativas cómo sobreponernos a los obstáculos si queremos consumir de manera responsable.