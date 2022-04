¿Buscas libros mexicanos nuevecitos para leer a lo largo de 2022? Acá te contamos de 5 títulos imperdibles si amas la literatura mexa.

Banda, ¿cómo van con sus propósitos de año nuevo? ¿Ya leyeron el libro que se propusieron? No queremos asustarlos pero el primer trimestre del 2022 terminó, así que hay que meterle nitro a la lectura para cumplir con los libros que nos prometimos. Ahora que si andas divagando entre diversos títulos y no logras elegir uno, llegaste al lugar indicado. Nos hemos dado un clavado entre las páginas de algunas publicaciones mexicanas para traerte las recomendaciones más frescas.

Estos son los 5 libros mexas del 2022 que debes leer:

Ceniza en la boca de Brenda Navarro

Una novela visceral y cruda acerca del viaje emocional de una chica que intuye las razones del suicidio de su hermano. ¡Uff! Página tras página conocerás la historia de estos hermanos, su compleja infancia dejando su país y el desarraigo que esto les generó. Este título ha sido brutalmente aclamado por la crítica, quienes aplauden la voz enérgica de Brenda. La traductora y escritora Fernanda Melchor mencionó: “Brenda Navarro es quizá uno de los secretos mejor guardados de la literatura mexicana”, así que pueden imaginar el nivel de texto.

Brenda Navarro es una escritora, socióloga y economista mexicana conocida por su novela Casas vacías y por el proyecto #EnjambreLiterario, que resonó con fuerza en redes sociales visibilizando a las escritoras latinoamericanas. En esta ocasión su libro es impreso por Sexto Piso, la cual nunca defrauda con su diseño editorial impecable y textos deliciosos.

Álbum de plantas prohibidas de María del Carmen Tostado Gutiérrez

¿Algún fan de las plantas por aquí? Este es el libro que no debe faltar en tu repertorio, sobre todo para comprender desde aristas diferentes —como la botánica, poesía, antropología, arte, química y biología— a las plantas. María del Carmen Tostado Gutiérrez estudió Etnología e Historia, tras su experiencia en el Museo de Historia Natural despertó su curiosidad por los herbarios antiguos. Esta obra es la cúspide de esa fascinación: “es una especie de herbario posmoderno que se nutre de la química, la botánica y la biología para ofrecer un acercamiento al mundo vegetal”, asegura la autora.

En este libro podrás conocer a fondo 83 plantas diferentes, su uso popular, industrial e incluso histórico, ya que las necesidades han cambiado a lo largo de los años. Por supuesto que la parte poética no podía faltar, a través de fotografías y versos la autora termina de romper paradigmas, cambiando la forma en la que vemos las plantas.

Las Cicadas de Yael Weiss

Un compendio de relatos, protagonizados por mujeres, acerca de la transformación personal. ¿Entonces no hay cicadas o cigarras en el libro? No, el título es una analogía que utilizó la escritora Yael Weiss para describir este proceso. “Las cicadas viven bajo tierra bebiendo de las raíces de los árboles, y cada 17 años emergen para aparearse, poner huevos y morir. […] Su ciclo de vida no es negociable, implica una transformación radical: eso es lo que sucede en estos relatos”. Justo en nuestra ansiedad e incertidumbre.

Cada uno de los cuentos desentierra los detalles subterráneos escondidos que hacen aflorar las historias, de esta forma nos recuerdan que siempre hay algo más allá de lo evidente. ¿Ya te lo antojamos? Este es el segundo libro que Yael publica con editorial Elefanta, si quieres echarle un ojo a todo su trabajo te recomendamos también Hematoma, libro de cuentos que ha sido aplaudido por diversos medios.

Bonzo de Luis Alberto Arellano

Si eres un romántico empedernido, Bonzo es el poemario que tu corazón necesita para darle vuelta a la hilacha. A diferencia de los otros títulos, este libro es un homenaje post mórtem a Luis Alberto Arellano, quien publicó en Ecuador en 2012. Esta edición por Editorial Palíndroma es la primera que se realiza en México e incluye un texto del escritor Ángel Ortuño —recientemente fallecido—, el cual fue escrito desde la amistad y el gusto compartido por la poesía.

Luis Alberto fue un poeta, ensayista y editor queretano preocupado por la difusión de la poesía, además de escribir se dedicó a la docencia y a diversos proyectos que impulsan a las juventudes. Sus poemas juegan con el humor, el error e incluso con la redacción, por lo que algunos emulan instructivos, manuales de uso o incluso entradas de enciclopedia.

Deambular otra vez de Selva Almada, Cristina Rivera Garza y Juan Pablo Villalobos

Un libro fabuloso que desborda belleza a través de sus letras, y también con su cuerpo. Deambular Otra Vez reúne los textos escritos por Cristina Rivera Garza, Selva Amada y Juan Pablo Villalobos durante algunos eventos de las conversaciones que inauguraron la Feria Internacional del Libro en Oaxaca 2020. El eje central de estos es la ficción e imaginación y su papel dentro de la reflexión diaria.

Para traer al mundo este libro, Editorial Almadía colaboró con Impronta Casa Editora en la coedición. Además, el artista Chalio diseñó el grabado en linóleo que acompaña cada uno de los ejemplares impresos.

