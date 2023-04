La representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa es uno de los eventos más populares y concurridos durante la Semana Santa en el mundo.

La representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa es uno de los eventos más populares y concurridos durante la Semana Santa en el mundo. Esta representación teatral al aire libre recrea los últimos días de la vida de Jesucristo, desde su entrada triunfal en Jerusalén hasta su crucifixión y resurrección.

La tradición de la Pasión de Cristo en Iztapalapa se remonta a principios del siglo XX, cuando un grupo de vecinos decidieron llevar a cabo una representación teatral de la pasión y muerte de Jesús. Desde entonces, la representación se ha convertido en un evento anual que atrae a cientos de miles de personas de todo México.

La representación se lleva a cabo en las calles de Iztapalapa, y cuenta con la participación de más de 200 actores locales que interpretan a los personajes bíblicos. El papel principal de Jesús es interpretado por un joven que es elegido cada año a través de un riguroso proceso de selección.

También te podría interesar: Semana Santa: Historia del milagro que dio origen a la Pasión de Cristo en Iztapalapa

David, el Cristo de Iztapalapa 2023

David Uriel Gonzalez actuará como Cristo en la 180 representación de la Semana Santa en Iztapalapa 2023. A sus 24 años será crucificado ante 2 millones de personas que la alcaldía estima recibir, rodeado de reporteros, drones y por si fuera poco, en cadena nacional, por lo que la preparación espiritual y física es primordial para su gran día.

David entrenó diario en el cerro de la Estrella cargando una cruz de más de 80 kilos en un trayecto de 2 kilómetros, estos ejercicios sucedían a las 14 horas, resistiendo al clima que se asemejará el día de la representación.

El entrenamiento inicia con una oración de calentamiento, para él es importante el acondicionamiento físico, pero la fe es lo esencial. Después de pedir por todxs, carga su cruz hecha con árboles del Cerro de la Estrella y comienza su caminata.

Checa también: Judas, shimos, viacrucis y más tradiciones de Semana Santa en CDMX

¿Piden requisitos para ser Cristo de Iztapalapa?

Los requisitos que se piden para postularse al papel, es ser nativo de alguno de los 8 barrios, ser mayor de edad, no tener compromisos, esto implica no ser casado, no tener novia y no tener hijos. La complexión también es importante, ya que se debe medir más de 1.75 y tener buena condición.

Horarios de la representación y calles cerradas

Sobre la Pasión de Cristo de Iztapalapa

La representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa es conocida por su intensidad y realismo. Los actores representan escenas de violencia, sufrimiento y muerte con una gran dosis de emotividad y pasión. La multitud sigue a Jesús en su camino hacia la cima del Cerro de la Estrella para su crucifixión, cargando con la cruz y siendo flagelado por los soldados romanos.

Además de la representación teatral, la Semana Santa en Iztapalapa también incluye procesiones y actividades religiosas. Los fieles llevan a cabo diferentes rituales y ceremonias en honor a la pasión y muerte de Jesús, y miles de personas se congregan en la Basílica de Nuestra Señora de la Asunción para venerar al Señor de la Cuevita, una imagen de Jesús que es considerada milagrosa por los habitantes de la zona.

Acá te dejamos los horarios y calles cerradas para qué planes tu visita o tomes tus precauciones por la 180 representación de la Semana Santa en Iztapalapa.

Viernes Santo

8:00 hrs. inicio de recorrido por los 8 barrios.

12:00 hrs. Representación de pasajes bíblicos en la Macroplaza Cuitláhuac.

– Presentación de Jesús ante Pilato.

– Presentación ante Herodes.

– Sentencia.

14:00 hrs. Inicio del vía crucis.

15:00 hrs. Crucifixión.

Estas son las calles que cerrarán a partir de las 6:00 y hasta las 18:00 horas del viernes 7 de abril, toma tus precauciones.

* Primera caída: cruce de calles Aztecas y Mariano Escobedo

* Ayuntamiento y Allende

* Segunda caída: cruce de Allende y Cuauhtémoc

* Tercera caída: cruce de Cuauhtémoc y Lerdo

* Cuarta caída: cruce de Cuauhtémoc e Hidalgo

* Cerro de la Estrella

No te vayas sin antes echarle un ojito a: Destinos cerca de CDMX para vivir las tradiciones de Semana Santa