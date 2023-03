Estos destinos con tradiciones de Semana Santa realizan procesiones, viacrucis y otras actividades llenas de misticismo.

Esta temporada del año no solo es ideal para disfrutar al máximo las playas y los Pueblos Mágicos del país: También es el momento perfecto para conocer las tradiciones únicas de cada estado de la República. Por ello, aquí te compartimos algunos destinos con tradiciones de Semana Santa que debes vivir al menos una vez en tu vida. Prepara las maletas, porque hay mucho por ver cerca de la CDMX.

Destinos con tradiciones de Semana Santa

Taxco

En el estado de Guerrero te encontrarás con una de las manifestaciones culturales y religiosas más impresionantes de México. Hablamos de la procesión de penitentes, durante la cual es posible contemplar a personas que caminan ‘encruzadas’, es decir, cargando un pesado rollo de vara de zarza; asimismo, están presentes los flagelantes (gente que carga cruces y se infringe disciplinas) y las ánimas (personas encorvadas que arrastran cadenas).

Durante estos eventos religiosos, sus participantes acuden con túnicas negras, el rostro cubierto y con los pies descalzos. Cabe destacar que también se llevan a cabo otros eventos litúrgicos, así como una programación completa para celebrar la fe de este pueblo platero.

Querétaro

A unas pocas horas de la capital se encuentra la capital de Querétaro, otra excelente alternativa para sumergirte en las tradiciones litúrgicas del país. Aquí se llevan a cabo diversas actividades, como la representación del Viacrucis y todas las ceremonias religiosas correspondientes a la Semana Mayor.

Sin lugar a dudas, la Procesión del Silencio del Viernes Santo es una de las más imponentes del país; allí participan numerosas personas y asociaciones religiosas que recorren las calles del Centro Histórico con imágenes de los templos y con túnicas que cubren todo el cuerpo.

Cholula

Muy cerca de la capital se ubica este impresionante Pueblo Mágico, conocido por su base piramidal y el encanto de sus calles. Durante la Semana Santa, aquí se realiza una espectacular alfombra de aserrín con 170 metros de largo (una de las más extensas de Hispanoamérica). Además, en Cholula también se llevan a cabo al aire libre diversas actividades religiosas, tales como la Procesión de Viernes Santo.

Ixtapan de la Sal

Este municipio del Estado de México se ha convertido en el favorito de mucha bandita chilanga por sus opciones de balnearios y parques acuáticos. No obstante, también constituye un destino ideal para quienes buscan vivir de cerca las tradiciones litúrgicas de Semana Santa.

Aquí se llevan a cabo representaciones de la Pasión de Cristo, como la entrada triunfal del Domingo de Ramos y el Viacrucis del Viernes Santo. Por ello, puede resultar una gran alternativa si buscas una experiencia similar a las representaciones que se llevan a cabo en Iztapalapa.

Morelia

El corazón de Michoacán constituye otra parada obligatoria durante las festividades de Semana Santa. En efecto, aquí se lleva a cabo una especial Procesión del Silencio, durante la cual un grupo de creyentes transita por las calles de la capital llevando consigo diversas imágenes religiosas.

Se trata de un imponente acto solemne que se realiza al caer la tarde y que concluye en medio de la oscuridad. Asimismo, constituye una tradición con más de 45 años de historia y una de las más destacadas del pueblo morelense.

Puebla

Otra alternativa a poca distancia de nuestra capital es la ciudad de Puebla, donde las festividades religiosas acaparan la atención de sus visitantes. Además de las ceremonias litúrgicas correspondientes a la Semana Mayor, también podrás conocer una de las procesiones de Viernes Santo más extensas del país, conformada por diversas cofradías locales.

Guanajuato

Si tienes la oportunidad de armar una escapada más lejos de la CDMX, puedes acudir a conocer “La Judea”, una impresionante tradición que tiene lugar en la comunidad de Purísima del Rincón, en Guanajuato. Con 150 años de existencia, esta forma teatral emplea máscaras satíricas y otros elementos dramáticos para representar pasajes del Viacrucis.

Estas llamativas expresiones de fe cuentan con la manufactura de la población local y participan más de 300 personas para llevar a cabo las representaciones.

San Luis Potosí

Ya con las listas para extender el viaje, puedes lanzarte al centro de San Luis Potosí, donde se lleva a cabo una de las procesiones del silencio más impresionantes de todo el país. Con la llegada de la noche, cientos de personas transitan por las calles principales con impactantes atuendos y llevando consigo imágenes de la Virgen Dolorosa.

Cuéntanos, ¿ya has visitado alguno de estos destinos con tradiciones de Semana Santa?