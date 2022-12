¿Cuántas plazas y parques de San Ángel conoces? Lánzate a disfrutar de los encantos al aire libre con los que cuenta este barrio sureño.



El sur de la capital está lleno de belleza y encanto; prueba de ello son las hermosas plazas y parques de San Ángel en los que podrás dar el rol al aire libre y disfrutar de un inigualable ambiente colonial. Aquí te compartimos una lista de opciones para que te lances a pasear y disfrutar de este mágico barrio chilango.

Plazas y parques de San Ángel que debes recorrer

Con sus calles empedradas, construcciones antiguas y múltiples espacios culturales, San Ángel constituye un excelente spot para la recreación en la CDMX. En efecto, además de contar con sitios emblemáticos como el Museo de El Carmen, el Mercado de las Flores y el Museo Casa del Risco, este barrio nos conquista a cada paso con sus pintorescas vistas.

Si tienes ganas de recorrer este lugar y disfrutar especialmente de sus espacios al aire libre, checa estas icónicas plazas y los parques secretos con los que cuenta San Ángel para armar tu próximo paseo.

Te podría interesar: Arma tu rol sureño por el pintoresco Parque Tagle de Chimalistac 🍃

1. Plaza del Carmen

Comenzamos nuestro recorrido con uno de los espacios más icónicos de este barrio sureño; hablamos de la Plaza del Carmen, ubicada a un costado de avenida Revolución. El lugar, que en otro tiempo formaba parte del antiguo Colegio de San Ángelo Mártir, está rodeado por importantes recintos culturales y posee una abundante vegetación.

Aquí podrás caminar largo y tendido, descansar en sus banquitas y disfrutar de su auténtico ambiente colonial. Aprovecha tu siguiente sábado libre y lánzate a contemplar las pinturas que decenas de artistas locales exhiben en este espacio público.

2. Plaza Tenanitla

Ubicada a unos pasos de la icónica Plaza San Jacinto y a un costado de la parroquia de San Jacinto, esta pequeña plaza se ha convertido en un punto de encuentro para comerciantes, comunidades artesanas y gente que promueve el comercio local.

Entre semana, este pequeño lugar se encuentra vacío y es ideal para sentarte después de recorrer otros recintos culturales de la zona; sin embargo, su momento de mayor encanto sucede los fines de semana, cuando se instala el tradicional bazar de artesanías en el que encontrarás ropa, accesorios, joya, decoraciones para el hogar y mucho más.

Visita la Plaza Tenanitla en el corazón de San Ángel, en donde desde hace más de 50 años, todos los sábados, encuentras el bazar artesanal. #VisitaÁO pic.twitter.com/PkyaZ6X0A7 — Alcaldía Álvaro Obregón (@AlcaldiaAO) June 26, 2022

Tal vez te interese: Museo de El Carmen, el enigmático recinto con momias de la CDMX

3. Plaza de los Cielos

Siguiendo el pintoresco camino de Plaza Tenanitla (por la calle Benito Juárez), nos encontraremos con otro pequeño spot en el que debes realizar tu siguiente parada. Hablamos de la Plaza de los Cielos, también conocida como Plaza de los Licenciados, donde te espera un hermoso paisaje verde.

Aunque el lugar no cuenta con banquitas para sentarse, es un excelente sitio para pasear tranquilamente y lejos del bullicio de la ciudad. Como un plus, te contamos que a un costado se encuentra la emblemática puerta del Hospital Real que mandó construir Carlos V en el siglo XVI; para que no fuera destruida durante las remodelaciones, el señor Luis Montes de Oca la trasladó hasta San Ángel y la convirtió en la puerta de su vivienda.

4. Plaza San Jacinto

Sin lugar a dudas, esta plaza es una de las más icónicas del sur de la ciudad y un punto de encuentro ideal para caminar entre naturaleza y arte. En sus alrededores encontrarás hermosas calles, comercios y restaurantes; asimismo, en su centro hallarás un importante espacio abierto en donde frecuentemente se llevan a cabo conciertos y actividades culturales.

Por supuesto, te recomendamos realizar tu visita durante los fines de semana, cuando el lugar se convierte en una galería llena de arte y vida. ¡Aprovecha para conocer el talento local y apoyar su trabajo!

5. Plaza de los Arcángeles

Se trata de uno de los secretos mejor guardados de la zona y una auténtica joya colonial. La Plaza de los Arcángeles cuenta con una pequeña fuente central, pintorescos pasillos y tres banquitas que conservan los nombres de los arcángeles (San Miguel, San Gabriel y San Rafael).

Aquí podrás tomar un descanso después de una caminata romántica y tomar miles de fotos, ya que sus alrededores están llenos de encanto. Para llegar a este sitio, deberás caminar por la calle Árbol y seguir tu camino hasta el final del camino Segunda Frontera.

Checa también: Historia del Parque La Bombilla, lugar donde asesinaron a Álvaro Obregón

6. Parque San Luis Potosí

En los límites con el barrio de Chimalistac y el Parque La Bombilla se ubica este rincón recreativo en el que podrás tener una caminata breve y sentarte a tomar un descanso. Se trata de un pequeño parque, cuyo centro ostenta una copia miniatura de la emblemática Caja de Agua de San Luis Potosí (donada por el Ayuntamiento).

Cabe destacar que el parque cuenta con banquitas, mesas para jugar ajedrez y un pequeño auditorio al aire libre en el que regularmente se llevan a cabo encuentros culturales y proyecciones.

7. Parque del Arte (Arteaga)

Sobre la calle Arteaga se encuentra un amplio parque sureño que te encantará si realizas tu paseo con tus peques. Este sitio cuenta con amplios espacios para caminar, juegos infantiles y una vegetación muy abundante (ideal para ti si sales de paseo durante un día soleado).

Este sitio posee esculturas, senderos y un ambiente mucho más silencioso y tranquilo que otros parques de San Ángel; toma en cuenta que en algunos horarios puede encontrarse cerrado, pero vale mucho la pena lanzarte a visitarlo si ya andas por la zona.

¡Lánzate en tu siguiente día libre a conocer estas plazas y parques de San Ángel! Si quieres disfrutar de lugares al aire libre en la capital, no te vayas sin echarle un ojo a: Arma tu plan y recorre los Parques Nacionales de CDMX 🌲.