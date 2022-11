¡No hay mejor libro que el de segunda mano! En estos lugares vas a poder comprar e intercambiar libros usados. *Contenido apto para bibliófilos.

Bibliófilos y bibliófagos, atención. Esta lista de lugares para intercambio y compra de libros usados es para ti. Si te gusta el olor a polilla de biblioteca, a madera viejita y moho de libros no sólo vas a querer visitar estos lugares, ¡también vas a querer activar el intercambio! El chan chan del intercambio le va a hacer bien a tu bolsillo inflacionario. Además, pasar el día en una librería de viejo es bajar automáticamente la velocidad en esta ciudad vorágine… vaya que hace falta.

Cuando piensas en libros usados seguro piensas en libros deshojados tirados a la mala voluntad de diosito, ¡pero no! La experiencia de los lugares de viejo es algo que tienes que vivir por lo menos una vez en tu vida. Es perderse entre columnas y espirales de libros, sí, pero también es el hallazgo personal de algún tesoro literario. Primeras ediciones y libros raros abundan en estos lugares de libros usados y de intercambio.

Las de viejo del Centro

La calle Donceles en el Centro Histórico de la chilanga es famosa por dos cosas: ser la calle de “las cámaras” (fotográficas) y por ser la de los libros. Las librerías de viejo de Donceles llevan muchos años aquí. A quienes te atienden y te ayudan a encontrar lo que buscas se les conoce como “libreros” y “libreras” en estas librerías de viejo. Su actividad es un oficio que requiere de una amplia experiencia literaria.

El oficio del librero es quizá tan antiguo como el del libro objeto. Si recorres esta calle te vas a encontrar con muchas librerías de viejo. No tengas pena de entrar a preguntar por cualquier título porque seguro lo tienen. Y si no lo tienen, te lo consiguen. Si lo que te interesa es vender tu biblioteca o colección de libros también dilo. Pregunta por la persona encargada y negocia. Aquí es cuestión de darle al bisne.

Librería El Laberinto

Una de las más longevas de la calle Donceles –y que realmente parece un laberinto–. Hay colecciones de todo: ciencias, literatura, poesía, títulos escolares, arquitectura. Aquí hay que venir con paciencia para poder encontrar eso que no sabías que estabas buscando. También si quieres un buen intercambio de libros usados recuerda preguntar en el mostrador, seguro que a algún arreglo llegan.

Dónde: Donceles 74-local-A, Centro Histórico, CDMX.

Horario: Abierto todos los días de 10 a 7 pm

El Tomo Suelto

Su eslogan es: “Somos una agencia de adopción de libros”, así que si estás buscando dar en adopción a tus libros usados o a tu biblioteca personal, este es el lugar. Le llaman “tomo suelto” porque puede que de alguna colección encuentres un tomo suelto por aquí y otro por allá. Todo es cuestión de buscarle si andas buscando esa primera edición tan codiciada.

Dónde: Donceles 42, Local A, Centro Histórico, CDMX.

Horario: Abierto todos los días de 10 a 7 pm

Sitio web: https://www.eltomosuelto.com/

Librería El gran remate

No hay que confundir a la Librería “El gran remate” con el Gran Remate de Libros, el evento de venta de libros usados que se realiza en la CDMX. Esta librería, como su nombre lo indica, es todo acerca de ¡remates! Si quieres agrandar tu biblioteca personal, o todo lo contrario: achicarla al pormenor, este lugar de libros usados te llama.

Dónde: Donceles 81A, Centro Histórico, CDMX.

Horario:Todos los días de 10 a 7:30 pm

Bazar de Libros San Fernando

¿Buscas un lugar en donde puedas comprar, vender e intercambiar tus libros por otros? ¿Te gusta lo que viene siendo “la cháchara”? En el Panteón San Fernando la escena no es sólo mortuoria, también es ¡de cháchara literaria! Aquí puedes venir los sábados a comprar y ofertar tus títulos viejitos, ¡pero además puedes subastarlos! Y eso no es todo, también puedes darte la vuelta aquí y ver qué encuentras en La Esquina de la Cháchara (así le dicen).

Dónde: Plaza de San Fernando, Colonia Guerrero

Horario: Sábados de 10 a 5 pm

Las de viejo del sur

No son únicamente espacios para la compra-venta de libros usados, sino lugares destinados al hallazgo literario. De Portales al Centro de Tlalpan hay una conexión especial entre estos dos lugares de libros usados.

Bazar de libros usados del señor Miramón Urbina

Esta librería de viejo era la favorita del escritor Carlos Monsiváis porque, como pocos saben aquí “Monsi” podía satisfacer su sed de coleccionista acumulador. Este bazar de libros usados fue fundado por Miramón Urbina hace más de 50 años. Su misión más que la búsqueda de títulos literarios en concreto, es el hallazgo. Es decir, aquí no vienes a buscar, aquí vienes a encontrar. O en todo caso a que los libros… te encuentren.

Las categorías que tienen disponibles para tus hallazgos son: Arte, ciencia y tecnología; cocina, gastronomía, nutrición y homeopatía; crónica periodística; deportes; derecho; esoterismo, astrología, magia, quiromancia y tarot; filosofía; historia; literatura (géneros como ciencia ficción, clásicos, crítica, ensayo, erotismo, novela, poesía, teatro; psicología; religión; superación personal; teología y enciclopedias. Gran variedad por precios chiquitos. Y esto no es lo mejor… Aquí puedes vender tus colecciones y libros antiguos que tengas en tu biblioteca.

Si quieres cazar las mejores ofertas como lo hacía el buen “Monsi” tienes que venir aquí.

Dónde: Libertad 74 Accesorio 4, San Simón, CDMX.

Horario: Abierto todos los días de 9 a 5 pm

Rinoceronte

Es extraño que no hayamos hablado de café al estar hablando de libros, ¿no? Eso es porque no habíamos llegado a esta librería de viejo: “El Rinoceronte”. Si buscas un buen cafecito y un buen libro, este es tu lugar. Categorías como política, psicología, sociología, arte, ciencia y por supuesto literatura, son sólo algunas de las que puedes encontrar

El Rinoceronte es de los lugares literarios escondidos que tienes que conocer si las letras viejitas y los libros usados son tu pasión. Lánzate porque seguro aquí encuentras ese libro que necesitabas urgentemente. ¡Compra, venta y trueque de libros aquí! También podrás encontrar la oferta literaria de firmas independientes.

Dónde: Fray Pedro de Gante 11, Belisario Domínguez Sección 16, Centro de Tlalpan.

Horario: Lunes a viernes de 9 a 8 pm; Sábados de 10 a 6 pm

¡Se compran, se intercambian, se venden!

“Compro Libros y Bibliotecas” por El librero en andanzas

No podemos cerrar esta lista de lugares para el intercambio de libros usados en CDMX sin incluir a la famosa: “Compro libros y bibliotecas” del Librero en Andanzas. Sí, así se llama. A veces las cosas más buenas tienen los nombres más simples. Su eslogan es: “el destino de los libros depende de ti”. Si esa frase no nos hace entrar en empatía literaria no sé qué podría hacerlo.

Esta librería de viejo dice que busca lectores que se tomen el tiempo de deambular por los pasillos para detenerse frente a sus libreros, y encontrar los mejores hallazgos. Esto del “hallazgo” ya nos dimos cuenta que es una palabra muy del argot librero.

Antes de terminar, te dejamos por aquí otro “hallazgo”. Sabías que… existe una comunidad en redes sociales llamada #BookDealer. Este grupo surgió gracias a la librería El librero de Andanzas pero poco a poco se convirtió en una comunidad de lectores que compran, venden e intercambian joyas literarias, conocidas y desconocidas

Dónde: Bajío 156, Roma Sur, Cuauhtémoc, CDMX.

Horario: Lunes a sábado de 10 a 6 pm

Under the Volcano Books

Y por último, si estás buscando libros en inglés porque lo tuyo es la literatura inglesa tienes que conocer “Under the Volcano Books” . Aquí vas a poder encontrar títulos en inglés, que a veces son muy difíciles de conseguir, y lo mejor: ¡a mitad de precio porque se trata de libros usados! Y recuerda que: lo usado es lo nuevo.

Dónde: Celaya 25, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, CDMX.

Horario: Lunes a viernes de 10 a 6 pm, Sábados de 10 a 3 pm

