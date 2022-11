Santa María La Ribera tiene joyitas muy chidas entre sus calles y poco exploradas por los chilangos, ¿tu ya las conocías?

Porque ustedes lo pidieron, desde chilangolandia para el mundo llega una segunda parte sobre lugares chidos de Santa María La Ribera que vale la pena conocer.

Si quieres anotar en tu ruta los primeros puntos poco conocidos y hasta olvidados que te recomendamos en la primera parte, éntrale por acá.

Ahora sí, ponte tus cacles más cómodos y agarra tu tarjeta del metro porque nos la vamos a pasar chido liro por esos lares.

Lugares para visitar en Santa María La Ribera

Librería Niña Oscura

En este bazar místico lleno de libros de miércoles a sábado podrás encontrar libros nuevos y antiguos, revistas, discos, entre otras joyitas más. Aprovecha para echarte un cafecito mientras buscas tesoros entre sus pasillos.

Dónde: Salvador Díaz Mirón 142, Sta María la Ribera, Cuauhtémoc.

Kolobok

Algunos lo catalogan como el restaurante de comida rusa más famoso de la CDMX. Cierto o no, la neta es que comes bien ricolino con todas las opciones de platillos de recetas rusas. Prueba la especialidad de la casa, el Pollo Stroganov, no te arrepentirás.

Dónde: Salvador Díaz Mirón 87, Santa María La Ribera, Cuauhtémoc, 06400 Ciudad de México, CDMX.

Casa de los Mascarones

Esta chulada arquitectónica es una de las 49 Casas más antiguas de chilangolandia. Tan solo ver la fachada hace que se te enchine el cuero con su estilo barroco y sus Atlantes que sostienen gárgolas ornamentadas.

La UNAM es quien resguarda esta edificación, actualmente se encuentra el Centro de Lenguas Extranjeras.

Dónde: Av. Ribera de San Cosme 71, Sta María la Ribera, Cuauhtémoc, 06400 Ciudad de México, CDMX.

Mercado Morisco

¿Ya te dio hambre? Aquí hay para todos los gustos y los bolsillos. Desde tacos de camarón, hot dogs, los infaltables antojitos garnacheros y mucho más. También hay tragos coquetos y chelitas bien frías.

Dónde: Manuel Carpio 144, Santa María la Ribera, Cuauhtémoc, 06400 Ciudad de México, CDMX.

Mandrágora

“Bruja una vez, bruja mil veces”. Entrale a este espacio lleno de magia y misticismo. Bebe una poción (mezclas de hierbas dependiendo de tu estado de ánimo) mientras lees un libro o echas cotorreo con tus amix.

Dónde: Santa María La Ribera 100-Interior 7, Sta María la Ribera, Cuauhtémoc, 06400 Ciudad de México, CDMX

Panadería del Reloj

Una panadería fuera del molde panadero chilango tradicional es este lugar. Con aire francés y hasta británico, se preparan deliciosos panes que puedes pedir para llevar o para comer ahí mismo acompañado de un cafecito. También hay días en donde se ofrece vino y hasta cerveza.

Dónde: Naranjo 158, Santa María la Ribera, Cuauhtémoc, 06400 Ciudad de México, CDMX

La Oveja Negra

¿Andas crudo? Aquí es el mero oasis de los crudos, cruditos. Échate una barbacha al mero estilo de Tulancingo, Hidalgo, una pancita, carnitas, mixiotes con elixires sabrosos para revivir. Algunos días (sobretodo los fines de semana) tienen mariachis para pasarla chido.

Dónde: Sabino 213, Sta María la Ribera, Cuauhtémoc, 06400 Ciudad de México, CDMX

Pulquería La Joya De Santa María

Esta pulquería recientemente abrió sus puertas, sus paredes antes albergaron la mítica Pulquería Xochitl una de las antiguas y tradicionales de chilangolandia. Ahora bajo el nombre de La Joya es famoso en Santa María gracias a sus deliciosos curados de ostión y de camarón.

Dónde: Eligio Ancona 122, Sta María la Ribera, Cuauhtémoc, 06400 Ciudad de México, CDMX

Birria El Güero

Para crudear, la colonia Santa María La Ribera se apunta sola. Otra opción es esta birria con una chelita bien fría, salsa picositas y tortillitas hechas a mano. Revives porque revives.

Además, muchos de nuestros queridos chilango lectores nos la recomendaron y la neta, sí rifa.

Dónde: Calle Salvador Díaz Mirón 114, Sta María la Ribera, Cuauhtémoc, 06400 Ciudad de México, CDMX

Salón Puebla

Un lugar con harta tradición en el barrio es esta cantina, pues fue fundada en 1942. Ve a echarte unos buenos tragos, a jugar dominó o simplemente a probar una de sus exquisitas especialidades y que es el platillo de la casa, la paella.

Dónde: C. del Fresno 246, Sta María la Ribera, Cuauhtémoc, 06400 Ciudad de México, CDMX.

Cantina La Perla

Entrale a las chelitas o unos tragos coquetones en esta cantina, donde también podrás degustar un delicioso caldo de camarón, sopa de médula y más. Ideal para empezar el tour de las cantinas chilangas.

¡Saluuuuud!

Dónde: Eligio Ancona 283, Sta María la Ribera, Cuauhtémoc, 06400 Ciudad de México, CDMX.

Jalas o resbalas en este tour por Santa María La Ribera