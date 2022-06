Joe Wyman ex integrante de Scorpions armó una experiencia sinfónica para repasar grandes éxitos de la banda alemana y no te lo puedes perder

Joe Wyman and the Blackouts es el único tributo a Scorpions hecho desde la admiración y cuidando al máximo los temas clásicos de la famosa banda alemana. La cual cuenta con una larga trayectoria que incluye cambios de nombre; decenas de álbumes de estudio y en directo, recopilaciones, además de DVD’s en vivo. Han recibido varios premios y condecoraciones, lo que los convierte en la banda de rock más exitosa de Alemania, aunque le pese a Rammstein.

Encabezado por un ex miembro del grupo, que además está avalado por Klaus Meine y Rudolf Schenker; la audiencia mexicana podrá ver este tributo, acompañado por la Red Orquesta México e invitados especiales, lo que dará un giro a sus temas clásicos.

Una experiencia sinfónica

Joe Wyman es ex baterista de la legendaria banda y, por lo tanto; el mejor para presentar las nuevas versiones de grandes hits como; “Rock You Like a Hurricane”, “Still Loving You”, “No One Like You”, “Wind of Change”. Canciones que en esta experiencia/tributo se presentarán en versión rock, sinfónica y acústica.

Wyman fue el primer baterista estadounidense de Scorpions, mucho antes que James Kottak, así que compartió escenario con Klaus Meine, Rudolf Schenker y con el mítico Michael Schenker, con quienes tiene una amistad que ha trascendido a través del tiempo.

Un Scorpion muy mexicano

A principios del 2020 fue invitado por Dave Evans vocalista original y co-fundador de AC/DC a hacer shows juntos en varias partes de Latinoamérica. Además, Wyman está enamorado de México: lleva 10 años casado con una mexicana, vive en Pachuca, solía hacerlo en Querétaro y se ha declarado fan de Chiapas, Oaxaca y Teotihuacán.

A pesar de tener casi 70 años, Wyman no se detiene ha sido parte de diversos proyectos y está más que listo para demostrar su talento con este show.

Así que ya lo sabes, lánzate a “Joe Wyman’s Scorpion’s Hits Symphonic Experience” para escuchar en vivo 15 éxitos de Scorpions en versiones completamente distintas e inesperadas; ejecutadas por un ex miembro del grupo, que se acompañará con más de 35 músicos para rockear durísimo una vez más.

Cuándo: 11 de agosto

Cuánto: $252-1200, boletos en taquilla y en Ticketmaster

Dónde: Teatro Metropólitan: Avenida Independencia 90, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc

