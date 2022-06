¿Sobreviviste a Mercurio Retrógrado? Te contamos todo sobre esta temporada en la que suelen pasar cosas muy raras y medio malviajosas.

Acaba de terminar esa época del año en la Mercurio hace de las suyas…según dicen. Este fenómeno es uno de los más temidos, discutidos y analizados por la astrología; la cual establece que el planeta que rige la lógica; la información, la comunicación, los viajes y el comercio altera su movimiento. ¿Sobreviviste a Mercurio Retrógrado? Te contamos por qué pasa lo que pasa en esta tremenda época según algunas investigaciones.

Las creencias sobre sus efectos son bien conocidas: se supone que es mal momento para efectuar compras –especialmente por internet—; cambiar de trabajo, firmar contratos; pueden darse finales inesperados de todo tipo, además de fallas tecnológicas, malentendidos, peleas y caos en nuestras relaciones personales y laborales. Uff… “Nos la dejó barata”.

De acuerdo con el tío Google, 2019 fue el año en el que “Mercurio retrógrado” llegó a su máximo de búsquedas en Google trends, sin embargo, la ciencia tiene #OtrosDatos y diversos especialistas se han dado a la tarea de explicar en qué consiste la retrogradación del planeta. Que comparte nombre con una banda de pop que los chavosnotanchavos deben recordar… Y un término que se usa para describir a tu tío boomer.

Un planeta con fama añeja

Para empezar, Mercurio es el planeta más cercano al Sol; tarda sólo 88 días en orbitarlo, 277 días menos que la Tierra. Es el más pequeño del Sistema y lleva el nombre de la deidad romana, Mercurius dios del comercio, mensajero de los dioses y mediador entre los dioses y los mortales. De ahí las características que se le atribuyen. Es un planeta chulo, guarda cierto parecido con la luna, tiene cráteres y colores espectaculares.

Pero, pasemos a lo bueno, según Did You Know?, su fama es bastante antigua. A mediados del siglo XVIII los almanaques agrícolas eran una guía importante para saber cuándo plantar; estos le hacían un lugar a Mercurio entre sus páginas. Publicaciones del siglo XIX como The Astrologer’s Magazine y The Science of the Stars relacionaban su movimiento retrógrado con fuertes lluvias.

En el presente, el Dr. Mark Hammergren, astrónomo del Planetario Adler de Chicago, aseguró para diversos medios estadounidenses que no se conoce “ningún mecanismo físico que pueda causar cortes de energía o cambios de personalidad en la gente”. No atacó a la astrología, ni a quienes muestran interés por ella, simplemente dijo que no hay evidencia de que sea algo de lo que debamos preocuparnos.

También especificó que este fenómeno se trata de una ilusión óptica, para ello puso un ejemplo facilito; cuando rebasas un auto mientras conduces, vas más rápido que ellos y ves que el resto de los autos va hacia atrás, pero no lo hacen, sólo parece que van hacia atrás en relación con tu movimiento”, explicó.

Una ilusión óptica y una oportunidad

Por su parte, Rick Fienberg, portavoz de la Sociedad Astronómica de Estados Unidos, afirma que si los planetas son vistos desde el hemisferio norte, la mayoría de las veces parecen ir de izquierda a derecha durante varias semanas. Lo detalla de forma similar a Hammergren: “parece que Mercurio está yendo al revés, sucede cuando el planeta pasa entre la Tierra y el Sol para “rebasar” a nuestro planeta; eso es Mercurio retrógrado y dura unas tres semanas cada vez”.

Hammergren, lo confirma; “es sólo un truco, una cuestión de perspectiva, todos los planetas parecen retroceder en diferentes puntos del tiempo. Los planetas más alejados del Sol que la Tierra tienen patrones retrógrados aún más notorios porque son visibles por la noche”, lo que hace más obvia la ilusión óptica.

Finalmente, Jonti Horner, profesor de astrofísica de la Universidad del Sur de Queensland, declaró que no existen bases científicas que respalden al concepto astrológico, pese a ello dijo que la astrología puede ser una buena vía para que la gente se interese por la astronomía, ya que “cualquier cosa que haga que la gente salga a mire el cielo es algo bueno.

Ya sea que creas en este fenómeno o no, es interesante conocer el punto de vista científico. Ya que nos ayuda a comprender a Mercurio desde otro punto de vista. La propia astrología señala que puedes sacarle partido; la retrogradación puede servir para hacer una pausa, reflexionar sobre tu pasado, replantear qué todo lo que estás haciendo y desechar lo que ya no necesitas o ya no te gusta.

O al menos para echar una mirada al cielo y leer al respecto, después de todo, ya lo dice el meme: cada quién…

Bloke Core: Antes te decían FIFA ahora serás un ícono de la moda