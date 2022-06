¡Feliz día de la bici! Este sencillo transporte de cuadro complejo ha sido tan importante que la música la ha tomado como gran inspiración.

La bicicleta nos da paseos a través de la ciudad y de la historia; este vehículo ayuda al medio ambiente, a la salud de quienes la montan, vivió muy de cerca los primeros pasos y efectos del LSD y fue crucial para la lucha por los derechos de la mujer. Es tal vez por eso y muchas cosas más que hoy celebramos el día de la bici.

También ha sido musa en diversas artes: películas como Ladrón de Bicicletas o Domingo en el infierno, las tienen como protagonistas, y libros como Ryde: Cycle The World y el mítico Bicycle Diaries de David Byrne; han inmortalizado este vehículo; que también ha dejado su huella en la música. Te presentamos algunas canciones que le rinden homenaje a este maravilloso transporte.

1. “Bicycle Race” – Queen

Día de la bici

De acuerdo con Songfacts, Freddy Mercury la escribió después de ver el recorrido del Tour de Francia pasar por su hotel. Cuando se lanzó la canción, Queen organizó una carrera en el estadio de Wimbledon, para promocionar el single. Para ello contrataron a 65 modelos profesionales para que pedalearan desnudas, la portada del disco y el video fueron censuradas y editadas. La canción es un clásico alegre y juguetón, y forma parte del soundtrack de quienes aman las bicicletas, a pesar de que el propio Freddy no era muy adepto a ellas.

2. “Tour de France” – Kraftwerk

Día de la bici

Un álbum entero inspirado en el famoso evento deportivo francés Tour de France. destacada por el famoso tono de voces sampleadas, medio robóticas y sonidos asociados al ciclismo que se completan con su famosa electropercusión; habla de París, camaradería y bicicletas, incluso la portada de su álbum es una imagen con los integrantes en modo “Tour” y pedaleando. La maravillosa mezcla entre la música electrónica y el deporte hicieron de este uno de los discos más esenciales e importantes de la música moderna.

3. “Equilibrio Espiritual”- Freddy Turbina

Día de la bici

Clásico de 31 minutos, este rolón que celebra cuando por fin aprendes a andar en bici sin rueditas. En su famoso video podemos ver a Freddy sentirse inmortal, pedalear, estrellarse; ser admirado por toda la banda; sin olvidar las secuencias en el escenario donde se quiebra en una onda Cedric Bixleracompañado por “Las golosinas”, sus coristas. La canción es tan famosa, que siempre la incluyen en sus shows en vivo.

4. Bicycle Song- Red Hot Chili Peppers

Día de la bici

Su vibra retro habla de una mujer entre traje, días felices belleza y bicicletas; ¿Cómo podría olvidar mencionar que la bicicleta es un buen invento?, ¿Cómo podría olvidarme de mencionar la bicicleta, son las frases clave en las que hace homenaje a este vehículo, que también está presente en el video de la canción. Pese a que esta canciónes parte de By The Way, un álbum muy famoso, la canción no es tan conocida, date chance de escucharla dando el rol en tu bici, seguro te gustará.

5. La Bicicleta- Café Tacvba

Día de la bici

La bicicleta de esta historiacircula por la pista de la vida.Y es descrita como si se tratara de alguien que está ahí para ayudarle a superar todos los obstáculos y situaciones complicadas que ocurren. Está en el cuarto disco de la banda: Revés/Yo Soy, y al igual del resto de las canciones de la lista nos da una sensación de diversión, de libertad, y de que, en el rol en bici y en la vida siempre hay que seguir pedaleando y hacia delante.

6. “El Niágara en Bicicleta”-Juan Luis Guerra

Día de la bici

En este caso la bici es un vehículo para la crítica social. La canción hace referencia a la situación precaria del sistema de salud en el que es atendido durante un desmayo; la expresión “porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta”. Es una metáfora que nos habla de pasar muchas dificultades, e inconvenientes. El cantante la escribió basado en sus propias experiencias y como una forma de protesta y rechazo a lo que ocurre con demasiada frecuencia en los organismos de salud pública.

7. “La Bicicleta” – Carlos Vives y Shakira

Día de la bici

Esta canción mezcla amor y bicicletas, también habla de soltar los recuerdos y el pasado para aceptar nuevos roles en bici y nuevos amores que te llevan a nuevos lugares. Igualmente es un homenaje a Colombia, pues menciona a Barranquilla, lugar de origen de Shakira y Carlos Vives. Bueno, hasta Piqué (mal momento para mencionarlo) sale mencionado junto a las bicicletas que los llevarán a recorrer el mundo.

8. “Mi Bicicleta” – Evita

Día de la bici

Nostalgia pura, si tenías que chutarte todas las pelis del canal 9 seguro que llegaste a escucharla, sale en la peli “Ven a cantar conmigo” y vaya que es una verdadera oda a la bicla, pues Evita canta que la bici es linda, la más veloz de la ciudad, e incluso es su ilusión y su corazón. Ah, y además era compartida, pues invitaba a que la gente se la pidiera y la usara, siempre y cuando la cuidaran, esta rolita sesentera seguro traerá muchos recuerdos y ganas de agarrar la bici.

La bicicleta no sólo es un vehículo recreativo; es una opción para que nos olvidemos de bloqueos, contaminación y hasta mala salud. ¡Vamos a pedalear!

Toys Art Us: una expo para amantes del ruido y los juguetes